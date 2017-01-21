Петер Саган – победитель критериума Тур де Франс-2018 в Шанхае. Фотогалерея

Критериум Тур де Франс-2018 в Шанхае. Фотогалерея

Петер Саган стал победителем второго выпуска Шанхайского критериума Тур де Франс. Маршрут представлял собой 20 кругов по 3 км каждый.

Со старта в отрыв уехали шесть гонщиков, включая Романа Барде, Вана Мейина, Нильса Политта и Даниэла Осса. Барде атаковал из лидирующей группы несколько раз, за что получил приз «Самого активного гонщика». Марсель Киттель боролся за очковую классификацию на промежуточных спринтах и выиграл её.

За 4 круга до финиша пелотон добрал отрыв дня, после чего за 10 км до финиша атаковали Герант Томас, Пьер Латур, Петер Саган и Маттео Трентин. Герант Томас попытался уехать от своих попутчиков, но в итоге ему пришлось сражаться на финише с Петером Саганом и Маттео Трентином. Петер Саган, ускорившийся за 300 м до финиша, не дал себя обогнать соперникам. 28-летний словацкий гонщик обошёл в спринте победителя Тур де Франс-2018 Геранта Томаса и чемпиона Европы Маттео Трентина. Пьер Латур получил приз как лучший молодой гонщик.

Накануне Критериума гонщики получили возможность облачиться в традиционные китайские костюмы, а также пройти экспресс-курс хореографии и посоревноваться в пении. Петер Саган не смог выиграть вокальный конкурс, но компенсировал это поражение победой в гонке.

Фотогалерея. Критериум Тур де Франс-2018 в Шанхае

PHOTO CREDIT: ASO/Pauline Ballet/Alex Broadway