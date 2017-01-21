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Петер Саган – победитель критериума Тур де Франс-2018 в Шанхае. Фотогалерея

Критериум Тур де Франс-2018 в Шанхае. Фотогалерея

 

 

  Петер Саган стал победителем второго выпуска Шанхайского критериума Тур де Франс. Маршрут представлял собой 20 кругов по 3 км каждый.  

 

  Со старта в отрыв уехали шесть гонщиков, включая Романа Барде, Вана Мейина, Нильса Политта и Даниэла Осса. Барде атаковал из лидирующей группы несколько раз, за что получил приз «Самого активного гонщика». Марсель Киттель боролся за очковую классификацию на промежуточных спринтах и выиграл её.

 

  За 4 круга до финиша пелотон добрал отрыв дня, после чего за 10 км до финиша атаковали Герант Томас, Пьер Латур, Петер Саган и Маттео Трентин. Герант Томас попытался уехать от своих попутчиков, но в итоге ему пришлось сражаться на финише с Петером Саганом и  Маттео Трентином. Петер Саган, ускорившийся за 300 м до финиша, не дал себя обогнать соперникам. 28-летний словацкий гонщик обошёл в спринте победителя Тур де Франс-2018 Геранта Томаса и чемпиона Европы Маттео Трентина. Пьер Латур получил приз как лучший молодой гонщик.

 

  Накануне Критериума гонщики получили возможность облачиться в традиционные китайские костюмы, а также пройти экспресс-курс хореографии и посоревноваться в пении. Петер Саган не смог выиграть вокальный конкурс, но компенсировал это поражение победой в гонке.

 

Фотогалерея. Критериум Тур де Франс-2018 в Шанхае

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO CREDIT: ASO/Pauline Ballet/Alex Broadway

 

 

 

 

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Теги к статье: Tour de France Shanghai Criterium-2018

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  1. Имя: Александр

    FETCH

    Вчера, 22:02 | Регистрация: 21.01.2017

    Браво !

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Риккардо Минали переходит в ко ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну Сбаральи и Давиде хорошие развозчики ,Чимолай ещё в молодежном ликвигаз Вивиани тащил. но Минали как финишер слишком гонористый. Кстати младший его брат интересней будет и универсальный и спринт резче.
  • FETCH
    Петер Саган – победитель крите ... (1)
    FETCH-Фото

    Браво !

  • Сейтмеметов сейтхалил
    По завершении 2018 года команд ... (21)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ktilp-12
     В итальянской прессе пишут, что у Минали уже готов  контракт.
    Даже не в протур
  • 0x5F375A86
    Tour de France Shanghai Criter ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Ого, внезапно на внесезонном азиатском критериуме за подиум борются звездны первой величины.

  • axel
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (17)
    axel-Фото
    Цитата: Серафим
    У Вас кнопка Shift ЗАЛИПАЕТ.
    да тут не только кнопка залипла
  • Серафим
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (17)
    Серафим-Фото
    У Вас кнопка Shift ЗАЛИПАЕТ.
  • vitali
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (17)
    vitali-Фото
    Если что-то новое приходит в спорт, то его быстро подхватывают все/большинство команд/спортсменов. А в данном случае (коснемся только ГТ) мы уже лет 6-7 наблюдаем что-то "новое", но в исполнении только одной команды, а у других при этом почему-то такое-же не получается. Поэтому у меня сложилось три варианта: 1-это общеизвестное и общедоступное средство, применяемое по новой методике; 2-это запрещенное вещество, принимаемое по ТИ; 3-это абсолютно новое вещество, которого нет ни у кого, кроме Скай, и которое пока (ещё не все титулы собраны) не планируют выкладывать на разрешённый/запрещённый рынок.
  • Cha
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (17)
    Cha-Фото

    Характерный жест на фотке: "минимум 5, ребята!"

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ваут ван Арт остаётся в неопре ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну если правильно помню,рослотто ,саеко, амикачипс и монтеграппа.
  • Sm1T
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (1)
    Sm1T-Фото
    Эээййй Тафти ушел :-(

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