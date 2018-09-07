- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:31
Марсель Киттель отказался от старта на Туре Британии-2018
Хотя Тур Британии-2018 был одной из целей Марселя Киттеля в этом сезоне, 30-летний немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin продолжает искать причину плохого самочувствия и решил не стартовать на британской гонке.
Марсель Киттель не уложился в лимит времени на 11-м этапе Тур де Франс-2018, а после французского Гран-тура не доехал до конца ни на Binck Bank Tour-2018, где сошёл на 6-м этапе, ни на домашнем Туре Германии, где проехал лишь первый этап.
Photo @GettySport
Марсель Киттель: «Пока меня не стали критиковать ещё больше, хочу пройти полное медицинское обследование, чтобы найти причины того, что со мной происходит. Не знаю, с чем сражаюсь на данный момент. Изо всех сил старался, но с апреля ничего не выходит. Для меня формула успеха – сделать так, чтобы тело и разум находились в гармонии. Полагаю, именно этого мне сейчас не хватает. Я не слишком обращаю внимание на то, что обо мне говорят. Просто стараюсь концентрироваться на себе. Хочу выигрывать больше, но не получается.
К сожалению, из предосторожности я не приму участие в Туре Британии. В моей нынешней ситуации ехать гонку нет смысла. Мне надо подождать результатов обследования.
Тур Британии был одной из целей второй части моего сезона. С этой гонкой у меня связаны прекрасные воспоминания. В 2014 году я не только выиграл два этапа Тур де Франс, которые проходили в Великобритании, но также выиграл два этапа и на Туре Британии. Мне жаль, что не смогу быть на старте».
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