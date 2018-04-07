Третий этап Hummer Series-2018 стартует в Гонконге

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:55
Третий этап Hummer Series-2018 пройдёт в Гонконге
Организаторы Hummer Series объявили, что третья гонка серии 2018 года пройдёт в Гонконге 14 октября, а следом за ней будет проведён массовый велопробег.
Hummer Series в 2018 году будет включать в себя первый этап - Hummer Stavanger в Норвегии (25 – 27 мая), и второй этап - Hummer Limburg в Голландии (1 – 13 июня). The Hammer Series была создана организацией Velon , в которую входят 11 команд, объединивших свои силы, чтобы найти дополнительные источники дохода, а также бросить вызов организаторам исторических велогонок. Velon также проецирует данные гонщиков и видеоконтент во время гонок в режиме онлайн, а также ведёт переговоры об участии команд в некоторых гонках.
Velon подписал десятилетний контракт о сотрудничестве со спортивной маркетинговой компанией Infront, которая занимается организацией гонок Hummer series. Infront принадлежит китайской группе компаний Wanda, которая также организует Тур Гуанси (16 – 21 октября).
Все команды, состоящие в Velon, взяли на себя обязательство участвовать в Hummer Series, несмотря на то, что даты его проведения могут совпадать с другими гонками. Hummer Hong Kong пройдет через 24 часа после финиша последней классики мирового тура – Ломбардии.
«Мы рады представить Hummer Series в Гонконге как заключительный этап большой гоночной серии 2018 года. Совет по туризму Гонконга и Sun Hung Kai Properties, идеальные партнёры для организации фантастической гонки для болельщиков как в Гонконге, так и по всему миру. Команды действительно готовы к большой гонке», - сказал генеральный директор Velon Грехам Барлетт.
Hummer Series отличается от традиционных гонок тем, что проходит в формате соперничества команд в целом, а не отдельных гонщиков, а также по характеру самих гонок – Sprint, Climb и Chase. Подобный формат вызвал некоторую путаницу среди гонщиков и болельщиков в прошлом году, но команде Sky удалось выиграть первую гонку Hummer Series благодаря победе в финальной командной гонке преследования.
Точный формат гоночного дня в Гонконге будет раскрыт в ближайшие недели, хотя организаторы обещают «самую взрывную гонку» из всей Hummer Series 2018 года.
Глеб Терентьев
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EL-Fenomeno
Scheldeprijs-2018 (3)
Квики этой весной берут всё на однодневках: от монументалок до класик и полуклассик - вот бездонный "резерв" в команде, которых хватает на любые гонки)
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EL-Fenomeno
Дисквалификация гонщиков и пос ... (5)
Список дисквалифицированных гонщиков:
15 человек, да тут в два раза больше:
DSQ Florian Vachon, TEAM FORTUNEO – SAMSIC
DSQ Sjoerd Van Ginneken, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ
DSQ Mathias De Witte, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN
DSQ Jordi Warlop, SPORT VLAANDEREN – BALOISE
DSQ Amaury Capiot, SPORT VLAANDEREN – BALOISE
DSQ Dries De Bondt, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN
DSQ Kris Boeckmans, VITAL CONCEPT CYCLING CLUB
DSQ Conor Dunne, AQUA BLUE SPORT
DSQ Roy Curvers, TEAM SUNWEB
DSQ Lennard Hofstede, TEAM SUNWEB
DSQ Ian Stannard, TEAM SKY
DSQ Christian Knees, TEAM SKY
DSQ Arnaud Demare, GROUPAMA – FDJ
DSQ Amund Grøndahl Jansen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
DSQ Timo Roosen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
DSQ Dylan Groenewegen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
DSQ Riccardo Minali, ASTANA PRO TEAM
DSQ Lars Bak Ytting, LOTTO SOUDAL
DSQ Hugo Houle, ASTANA PRO TEAM
DSQ Adrian Kurek, CCC SPRANDI POLKOWICE
DSQ Rüdiger Selig, BORA – HANSGROHE
DSQ Steven Lammertink, VITAL CONCEPT CYCLING CLUB
DSQ Tony Martin, TEAM KATUSHA ALPECIN
DSQ Michaël Van Staeyen, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
DSQ Tanner Putt, UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM
DSQ Patryk Stosz, CCC SPRANDI POLKOWICE
DSQ Davide Martinelli, QUICK – STEP FLOORS
DSQ Jonas Koch, CCC SPRANDI POLKOWICE
DSQ Michal Paluta, CCC SPRANDI POLKOWICE
DSQ Jimmy Duquennoy, WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC
DSQ Kevin Van Melsen, WANTY – GROUPE GOBERT
DSQ Jimmy Turgis, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
DSQ Wesley Kreder, WANTY – GROUPE GOBERT
DSQ Michael Carbel Svendgaard, TEAM FORTUNEO – SAMSIC
DSQ Kim Magnusson, TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
Цитата: tiuteamd
В очередной раз ))) поезда лотеряя ))
они едут по расписанию, а вот гонка нет )))
и случается треш
А во Франции сейчас массовавя забастовка работников ж/д говорят что на 3 месяца...как раз к ТдФ должны разойтись)
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kimi
Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (3)
что-то я не понял. такое ощущение что автор не смотрел гонку, а пересказал со слов не совсем внимательного человека.
во-первых, квято выпал вперед круса, а де гендт и того раньше. догоняли отрыв трое с астаны и двое с санвеба.
ляпы не жутко важные, но тем не менее
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AzaKonta
Scheldeprijs-2018 (3)
Меня одного раздражает постоянная победа квиков?
Интерес пропадает уже к гонкам
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flugegeheimen
Тур Страны Басков-2018. Этап 3 (13)
Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
парень с чубчиком на аватаре-вставай) хватит дрыхнуть)))
забавный этап получился)
Скай пыжился пыжился и не выпыжился.
однако последний год мы видим эту команду.
а квики Схелдерпрейс выиграли сегодня. Так что пускай дальше спит))
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Сейтмеметов сейтхалил
Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (3)
Да супер обзор , ещё раз спасибо. Кириенко хорошо ездит разделки около 50 км остальные видно противники свежее . по рогличу конечно очень вероятно ,тем более есть мотивация , Рябому удачи.он конечно интереснее Жильбера на много.
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Сейтмеметов сейтхалил
Дисквалификация гонщиков и пос ... (5)
Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
двоякое чувство.вроде бы орги и правы.а с другой стороны-не можете ГАРАНТИРОВАТЬ безопасность гонки-не проводите ее.или вы не знали,что пойдет поезд?)
а крайние как всегда-гонцы.
рискующие жизнями.
не выдумывайте .
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Сейтмеметов сейтхалил
Shimano Ultegra RX с поддержко ... (1)
Пурга конечно полная очень жаль что шимано последние двадцать лет не может придумать ничего нового. После шестеренки 11 для абду и шифтеров в итоге за новое выдаётся хорошо забытое старое . перкидка с доп держателем для фиксации наклона и удержания была ещё в 78 сделана в цктб и в 90-х пензенскую видел . но с тех пор колёса крутятся хуже , цепи ходят меньше, Тормоза не тормозят , вот такой вот прогресс регрес. Лучше бы шимано занялось своими системами пресфит а то механики все рассказывают что ещё должно разработаться назад крутишь свободно полтора оборота и встаёт , а берешь хвз с велосупера и семь оборотов даёт. И во вторых что он чешет тренер что они просили такую перекидку ,в 16 на туре уже ездили в джианте на таких и дюрейс с 16 конца с 17 в базе идёт .
Лучшебы о роторе написали там гидравлику выпустили , в прошлом году к оманда контадора уже ехала на нем , там решение кардинально другое механизм не в ручках как у всех а на перекидках.
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Сейтмеметов сейтхалил
Дубль Жулиана Алафилиппа на Ту ... (8)
Цитата: RVL
парни, зачем так примитивно рассуждать. у Роглича есть тактический ход против Жулиана. почему он не стал в сюрпляс, тем самым пропустив соперника вперед, а потом с его колеса не взял этап?
спринтерские игры никто не отменял.
и как показывает результат-Алифилип с этим соперником играет лучше. позиционно, тактически и физически.
тем более отрыв 2 раза организовывал Алафилип-выходит Роглич просто его пас, доезжая до финиша?))
ну конечно же нет. все гораздо сложнее и интереснее.
Правильно
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