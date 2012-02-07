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Hammer Series-2017. Этап 2

Hammer Series-2017. Этап 2

 

Hammer Series-2017. Этап 2

Sittard-Geleen. 99,2 км

 

1 Trek-Segafredo 70.7  
2 Lotto Soudal 60.9  
3 Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 59.6  
4 Team Sky 50.9  
5 Nippo - Vini Fantini 40.4  
6 Team LottoNL-Jumbo 35.4  
7 Team Sunweb 30  
8 Bahrain-Merida Pro Cycling Team 26.5  
9 Quick-Step Floors 24.3  
10 Orica-Scott 23.1  
11 UAE Team Emirates 19.9  
12 Movistar Team 16.7  
13 BMC Racing Team 11  
14 Team Roompot-Nederlandse Loterij 10  
15 Caja Rural-Seguros RGA 6.6  
16 Israel Cycling Academy 5.6  

 

 

Порядок старта команд на 3-м этапе:

 

1 Team Sky    
2 Team Sunweb    
3 Nippo - Vini Fantini    
4 Lotto Soudal    
5 Movistar Team    
6 Cannondale-Drapac Pro Cycling Team    
7 Orica-Scott    
8 LottoNL-Jumbo

 

Hammer Series-2017. Этап 2

 

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Теги к статье: Hammer Series Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 18:10 | Регистрация: 17.08.2015

    Как же много пива выпивают комментаторы за 100 км гонки, вот это опыт!

  2. Имя: Ярослав

    Ярослав124

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 23.05.2017

    Не понял. Первый Trek. Чо, Конта всех уделал что ли?

  3. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 20:23 | Регистрация: 2.05.2014

    Я тоже на пиво ? обратил внимание, думал тоже какое то соревнование ?

  4. Still

    Сегодня, 20:28 | Регистрация: 26.05.2017

    Sunweb все-таки тактически объехали Sky, но как в разделке пойдет

  5. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 21:19 | Регистрация: 22.05.2016

    Цитата: Ярослав124
    Не понял. Первый Trek. Чо, Конта всех уделал что ли?
    А где вы его там видели. Даже если бы он и был, то толку в таком формате гонки с него бы не было

  6. ScaRR

    Сегодня, 22:12 | Регистрация: 7.02.2012

    а где  санвеб не на скриншоте?

     

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Ближайшие старты

2 - 4 июня 2017

Hammer Sportzone Limburg

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • ScaRR
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    ScaRR-Фото

    а где  санвеб не на скриншоте?

     

  • ktilp-12
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (35)
    ktilp-12-Фото

     У команды Астаны кризисный период с цикличностью 3-4 года. Надеемся начнутся новые победы, команда начнет снова радовать болельщиков интересными, атакующими победами. На Джиро не хватала именно атакующей команды, а Кинтана и Нибали долго "сидели в засаде".

  • GTX
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    GTX-Фото
    Цитата: Ярослав124
    Не понял. Первый Trek. Чо, Конта всех уделал что ли?
    А где вы его там видели. Даже если бы он и был, то толку в таком формате гонки с него бы не было
  • ktilp-12
    Фабио Ару: «Критериум Дофине д ... (1)
    ktilp-12-Фото

    Удачи Ару, большого везения, скорейшего восстановления и многих побед. 

  • Still
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    Still-Фото

    Sunweb все-таки тактически объехали Sky, но как в разделке пойдет

  • YuraHist
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    YuraHist-Фото
    Я тоже на пиво ? обратил внимание, думал тоже какое то соревнование ?
  • SSS
    У команды Bahrain-Merida украл ... (12)
    SSS-Фото
    Ничего страшного, не самая важная гонка. Проедут в качестве прикидки)
  • Ярослав124
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    Ярослав124-Фото
    Не понял. Первый Trek. Чо, Конта всех уделал что ли?
  • 0x5F375A86
    Hammer Series-2017. Этап 2 (6)
    0x5F375A86-Фото

    Как же много пива выпивают комментаторы за 100 км гонки, вот это опыт!

  • Eugeny1210
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (61)
    Eugeny1210-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    буду тихо мирно жевать травку)

     

    Вы, наверное, хотели сказать – курить;-)

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Fabricio Ferrari (Caja Rural - Seguros RGA)

Boris Vallee (Fortuneo - Vital Concept)

Leszek Plucinski (CCC Sprandi Polkowice)

Jonathan Lastra (Caja Rural - Seguros RGA)

Alex Turrin (Wilier Triestina - Selle Italia)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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