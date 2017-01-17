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Презентация маршрута Париж-Ниццы-2017

 Презентация маршрута Париж-Ниццы-2017

 

Презентация маршрута Париж-Ниццы-2017  Состоялась презентация маршрута французской многодневной гонки Мирового Тура Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 5 по 12 марта 2017 года. 75-й выпуск Париж-Ниццы будет состоять из 8 этапов, поднимется выше, чем когда-либо, на вершину Коль-де-ла-Куйоль (Col de la Couillole) 1678 м. Общая протяжённость гонки составит 1229,5 км.

 

  В память о погибших в результате теракта в Ницце на Набережной Англичан финиш гонки будет перенесён на набережную Кэ-дез-Эта-Юни (Quai des Etats-Unis), далее по побережью.

  Прошлогодним победителем стал британский велогонщик Герант Томас из команды Sky, опередивший в генеральной классификации на 4 секунды испанского велогонщика Альберто Контадора.

 

 

1 Этап 05.03 Bois-d'Arcy - Bois-d'Arcy, 148.5 км
2 Этап 06.03 Rochefort-en-Yvelines - Amilly, 192.5 км
3 Этап 07.03 Chablis - Chalon-sur-Saône, 190 км
4 Этап 08.03 Beaujeu - Mont Brouilly (ITT), 14.5 км


5 Этап 09.03 Quincié-en-Beaujolais - Bourg-de-Péage, 199.5 км
6 Этап 10.03 Aubagne - Fayence, 192 км


7 Этап 11.03 Nice - Col de la Couillole, 177 км


8 Этап 12.03 Nice - Nice, 115.5 км

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Теги к статье: Париж-Ницца-2017 Paris-Nice Мировой Тур UCI многодневная гонка велоспорт

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Комментарии

  • VeloVelo
    Майки велосипедных команд на 2 ... (12)
    VeloVelo-Фото

    У Бахрейна зачетная форма. У трека тоже. И у Кати. А вот проконти, как всегда, заложники множества надписей на рубашках и штанах. 
    За этими надписями уже и саму форму не разглядишь.



    Драпак - ужос.

  • DALMAT
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    DALMAT-Фото
    А мне кажется больше похожи Гатто и Катальдо
  • Ольга
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (2)
    Ольга-Фото

    Желаю, Альберто удачи и победы на Туре, который я надеюсь, в этом сезоне ему покорится))

  • Александра
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (2)
    Александра-Фото

    Мы хотим создать для него спокойную обстановку, в которой он сможет готовиться к стартам, зная, что мы все его поддерживаем. Ему не придётся волноваться о чём-либо, он сможет просто сконцентрироваться на победе. Мы не можем знать, что произойдёт, потому что гонка есть гонка, на ней всегда надо сохранять концентрацию, многое может случиться.

    Все эти фразочки из разных источников все больше заставляют думать, что Контадору у Тинкова было, мягко говоря, некомфортно.

    Надеюсь, что в Треке у Альберто откроется второе дыхание. И не потому что я думаю, что он в последние годы как-то сдал, для меня (как для болельщика) Джиро и Вуэльта куда боле интересные гонки, чем Тур. Но мне хотелось бы, чтобы он поколебал собственную неуверенность, которая, как мне кажется появилась за последние сезоны.

  • ktilp-12
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    ktilp-12-Фото

    По моему уж очень похожи как два брата Мозер с Катальдо.

  • velodoctor
    Майки велосипедных команд на 2 ... (12)
    velodoctor-Фото

    Катюшина чемпионская майка очень нравится, лучшая форма за все годы. Ну и Кочетков очень презентабельно в ней смотрится, это еще больше усиливает впечатление.  Астана пока не понятно. 

  • AAA
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    AAA-Фото
    http://astanafans.com/dmitrij-sedun-ya-nastoyashhij-muzhchina.html
  • Cristal
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    Cristal-Фото

    archi

    Вы ошибаетесь, он родился в Мерке, а это село/аул находится в Джамбульской /Жамбылской области Республики Казахстан.

  • archi
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    archi-Фото

    Цитата: AAA
    С каких пор Седун - Россия?
    С самого начала, то бишь с рождения

  • EL-Fenomeno
    Майки велосипедных команд на 2 ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Плюсану за то, что из лучших что были в 2016 худшей (из всех, пожалуй) стала в Эттиксов (за Бору промолчу)

    Астана, Лотто-Джамбо, Скай и Орика (которая напоминает теперь Мовистар) эти все нра теперь больше всех.

    Не соглашусь что Бахрейн-Мерида фуфел, яркая, красивая, будет весьма заметна в пелотоне.

    Ну и не понимаю, даже не узнаю ТРЕК в такой "кислотной" по цвету форме (прям Кэнондйл сверху), вернули бы цвета РадиоШэк (был бы здорово).

     

    P.S.

    Мне всегда нравилась "покойная" Эускатель, так что из ПроКонти ССС (и яркая Вини Фантини) самое то

     

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