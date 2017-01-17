Презентация маршрута Париж-Ниццы-2017

Состоялась презентация маршрута французской многодневной гонки Мирового Тура Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 5 по 12 марта 2017 года. 75-й выпуск Париж-Ниццы будет состоять из 8 этапов, поднимется выше, чем когда-либо, на вершину Коль-де-ла-Куйоль (Col de la Couillole) 1678 м. Общая протяжённость гонки составит 1229,5 км.

В память о погибших в результате теракта в Ницце на Набережной Англичан финиш гонки будет перенесён на набережную Кэ-дез-Эта-Юни (Quai des Etats-Unis), далее по побережью.

Прошлогодним победителем стал британский велогонщик Герант Томас из команды Sky, опередивший в генеральной классификации на 4 секунды испанского велогонщика Альберто Контадора.

1 Этап 05.03 Bois-d'Arcy - Bois-d'Arcy, 148.5 км

2 Этап 06.03 Rochefort-en-Yvelines - Amilly, 192.5 км

3 Этап 07.03 Chablis - Chalon-sur-Saône, 190 км

4 Этап 08.03 Beaujeu - Mont Brouilly (ITT), 14.5 км



5 Этап 09.03 Quincié-en-Beaujolais - Bourg-de-Péage, 199.5 км

6 Этап 10.03 Aubagne - Fayence, 192 км



7 Этап 11.03 Nice - Col de la Couillole, 177 км



8 Этап 12.03 Nice - Nice, 115.5 км