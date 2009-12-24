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Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

Нормативы UCI о движении сопровожающих велогонку транспортных средств

(Основные положения)

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал нормативы движения транспорта сопровождения во время велогонок. По заявлению UCI, 38-страничный документ разрабатывался на протяжении полугода, призван улучшить безопасность велогонщиков во время соревнований.

 

Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 

Основные правила UCI, касающиеся водителей в караване сопровождения:

 

Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 

 

 

  Все водители должны иметь лицензию UCI, полученную от национальной федерации велоспорта.

  Помимо стандартных правил добавлен пункт о том, что находящимся за рулём транспортного средства во время гонки запрещено пользоваться мобильным телефоном даже при помощи наушников, освобождающих руки или системы, интегрированной в транспортное средство.

 

- Запрещено ставить телеэкраны (мини-телевизоры) на панельной доске перед передними сиденьями автомобиля;

 

- Мотоциклам, везущим гостей гонки, запрещено двигаться в конвое сопровождения;

 

- Функции маршалов гонки (с жёлтым флагом) могут исполнять максимум 5 мотоциклов;

 

 За нарушение правил водитель может быть наказан от немедленного снятия с гонки до отстранения от возможности принимать участие в велогонках на год, а также штрафом от 200 до 10 000 швейцарских франков.

 

Стандартное положение транспорта во время велогонки

 

Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 

  - Транспортные средства, находящиеся впереди каравана гонки, должны ускориться на финальных километрах, чтобы успеть пересечь финишную черту и проехать фотографов минимум за 15 минут до прохождения первого гонщика, чтобы избежать появления на фиксированных видеокамерах и не испортить кадры фотографам.

 

- Водитель ключевых транспортных средств, которые будут двигаться на небольшом расстоянии от гонщиков, должен быть бывшим велогонщиком или очень опытным.

 

Правила UCI, касающиеся положения транспортных средств в зависимости от ситуации в велогонке

 

 

- Когда от пелотона постоянно отъезжают один или более гонщик, для получения информации позволяется проехать одному мотоциклу для идентификации гонщиков (разрыв между уехавшими и пелотоном должен составлять минимум 15 секунд)

 

 

Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 

  Когда преимущество отрыва достигает 30  секунд, в промежуток между отрывом и пелотоном допускаются: мотоцикл комиссара, мотоцикл регулировщика, мотоцикл нейтральной технической помощи, мотоцикл телеоператора, мотоцикл фотографа.

 

 

- Когда разрыв между пелотоном и отрывом превышает минуту, в промежуток между группами допускаются: автомобиль комиссара гонки, нейтральная техничка, автомобили спортивных директоров, мотоцикл с табличкой, информирующей о разрывах, мотоцикл парамедика, мотоцикл - нейтральная «поилка».

 

 

 

 

- На велогонках, где разрешается использование радиосвязи между гонщиками и спортивными директорами, допускается участие лишь одного мотоцикла с табло, информирующем о разрывах, преимущественно для сообщения их пелотону.

 

- Когда разрыв между отрывом и пелотоном превышает 2-3 минуты, в промежуток между отрывом и пелотоном допускаются: автомобиль средств массовой информации, автомобиль гостей гонки, мотоцикл радио- и телекомментатора.

 

Когда разрыв между пелотоном и гонщиками начнёт сокращаться, все автомобили и мотоциклы должны обогнать гонщиков отрыва и/или занять позицию впереди гонки, или остановиться в безопасном месте на обочине дороги и пропустить пелотон.

 

- Минимальный разрыв, позволяющий транспорту находиться между группами гонщиков, может быть увеличен или уменьшен директором гонки или комиссарами, в зависимости от профиля. Соответствующие инструкции передаются водителям через «Радио-тур». Автомобиль или мотоцикл обязаны спрашивать разрешения у комиссара гонки, чтобы обогнать отрыв.

 

- Мотоциклам не позволяется находиться между двумя группами гонщиков, если разрыв между ними менее 15 секунд. В этом случае все мотоциклы должны обогнать гонщиков отрыва.

 

 

- Автомобили гостей гонки и средств массовой информации должны покинуть караван за 20 км до финиша и двигаться прямо к финишу по другой дороге.

 

Не допускается нахождение автомобилей и мотоциклов между гонщиками, если разрыв составляет менее 30 секунд. Машина не должна служить визуальным ориентиром для пелотона, что ставит гонщиков отрыва в невыгодное положение.

 

- Финишную черту разрешается пересекать следующим автомобилям: автомобиль директора гонки, автомобили комиссаров гонки, автомобиль врача, скорая помощь, «машина-метла».

 

 

 

Положение в караване пелотона во время падения гонщика

 

Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 

 

Положение транспортных средств во время этапов с индивидуальной гонкой на время

 

Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 

 

Положение транспорта во время командной разделки

 

Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

 

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Теги к статье: UCI Международный союз велосипедистов

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  1. AAA

    Сегодня, 10:54 | Регистрация: 20.01.2011

    Бред

    Кто будет эти метры высчитывать в пылу борьбы?

    Кто уличит водителя в использовании мобильного телефона по громкой связи?

    Еслт только сами позвонят, для проверки.

  2. Имя: Марина Викторовна

    Cristal

    Сегодня, 11:13 | Регистрация: 24.12.2009

     

    - Водитель ключевых транспортных средств, которые будут двигаться на небольшом расстоянии от гонщиков, должен быть бывшим велогонщиком или очень опытным.

     

    Имхо, это самое ключевое. Никто не поймет велоспорт так, как это сделал бы велосипедист mamba

    Only God can judge me ;)

    Никогда не спорьте с дураками. Они опустят вас до своего уровня и задавят опытом
  3. Имя: Keeper

    Keeper

    Сегодня, 12:31 | Регистрация: 14.09.2013

    10 метров между гонщиком и машиной думаю мало, тормозной путь, случись чего, будет большо. Хотя это конечно лучше чем было, когда машина комиссаров/директоров чуть ли не в упор за гонщиками едет.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 15:52 | Регистрация: 22.05.2013

    Для ленивых картинки есть, хорошо. popcorm Начальные пункты про экран очень правильные. Спортдир не может и по рации говорить и трансляцию смотреть и вести машину.



    За рулем достаточно отвлечья на 1 сек, и сразу не успеешь затормозить. 

  5. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 11.07.2015

    чем больше страниц-тем хуже безопасность(

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    чем больше страниц-тем хуже безопасность(

  • Cyrill
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (1)
    Cyrill-Фото

    Теперь многое понятно ... жалко парня ... но, что-то подсказывает, что проблема в посадке на веле, а такие проблемы (в плане длительного удобства посадки) в двадцать с лишним лет гонец должен уметь решать уже самостоятельно. Если проблема не просто в посадке ... это пожалуй уже к финалу :(

  • velodoctor
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    velodoctor-Фото

    Для ленивых картинки есть, хорошо. popcorm Начальные пункты про экран очень правильные. Спортдир не может и по рации говорить и трансляцию смотреть и вести машину.



    За рулем достаточно отвлечья на 1 сек, и сразу не успеешь затормозить. 

  • Kitsune-taichou
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 5 (2)
    Kitsune-taichou-Фото
    индеец хорошо взялся, фруми как-то вяло, конта вообще не спешит. посмотрим, чья тактика окажется лучшей для тдф :)
  • Keeper
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    Keeper-Фото

    10 метров между гонщиком и машиной думаю мало, тормозной путь, случись чего, будет большо. Хотя это конечно лучше чем было, когда машина комиссаров/директоров чуть ли не в упор за гонщиками едет.

  • Cristal
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    Cristal-Фото

     

    - Водитель ключевых транспортных средств, которые будут двигаться на небольшом расстоянии от гонщиков, должен быть бывшим велогонщиком или очень опытным.

     

    Имхо, это самое ключевое. Никто не поймет велоспорт так, как это сделал бы велосипедист mamba

  • AAA
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    AAA-Фото

    Бред

    Кто будет эти метры высчитывать в пылу борьбы?

    Кто уличит водителя в использовании мобильного телефона по громкой связи?

    Еслт только сами позвонят, для проверки.

  • Cyrill
    Велотвиттер. 5-й (303) выпуск (5)
    Cyrill-Фото
    Общие ощущения-пелотон участвует фиг знает в каких гонках и тратит на это нервы(с трудом могу понять зачем нужны гонки в песочнице)...а вменяемые люди тихо мирно и уверено идут к своим целям (Грег, Альберто-впервые вижу его отъевшегося и отдохнувшего)...какими мозгами думает менеджмент посылая Чавито и Фила в песок трудно сказать...последний вообще должен быть уже как второй месяц тенью Боннена...
  • RVL
    Андре Грайпель ставит новые це ... (3)
    RVL-Фото
    вроде просто написано, что хочет подойти в хорошей форме...а в названии-что бы подготовиться.
    а шансы на победу никакие.
  • RVL
    Велотвиттер. 5-й (303) выпуск (5)
    RVL-Фото
    о весе он узнал, после того как получил.......))

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4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
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