 Правила UCI относительно движения транспорта сопровождения во время велогонок

Нормативы UCI о движении сопровожающих велогонку транспортных средств

(Основные положения)

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал нормативы движения транспорта сопровождения во время велогонок. По заявлению UCI, 38-страничный документ разрабатывался на протяжении полугода, призван улучшить безопасность велогонщиков во время соревнований.

Основные правила UCI, касающиеся водителей в караване сопровождения:

Все водители должны иметь лицензию UCI, полученную от национальной федерации велоспорта.

Помимо стандартных правил добавлен пункт о том, что находящимся за рулём транспортного средства во время гонки запрещено пользоваться мобильным телефоном даже при помощи наушников, освобождающих руки или системы, интегрированной в транспортное средство.

- Запрещено ставить телеэкраны (мини-телевизоры) на панельной доске перед передними сиденьями автомобиля;

- Мотоциклам, везущим гостей гонки, запрещено двигаться в конвое сопровождения;

- Функции маршалов гонки (с жёлтым флагом) могут исполнять максимум 5 мотоциклов;

За нарушение правил водитель может быть наказан от немедленного снятия с гонки до отстранения от возможности принимать участие в велогонках на год, а также штрафом от 200 до 10 000 швейцарских франков.

Стандартное положение транспорта во время велогонки

- Транспортные средства, находящиеся впереди каравана гонки, должны ускориться на финальных километрах, чтобы успеть пересечь финишную черту и проехать фотографов минимум за 15 минут до прохождения первого гонщика, чтобы избежать появления на фиксированных видеокамерах и не испортить кадры фотографам.

- Водитель ключевых транспортных средств, которые будут двигаться на небольшом расстоянии от гонщиков, должен быть бывшим велогонщиком или очень опытным.

Правила UCI, касающиеся положения транспортных средств в зависимости от ситуации в велогонке

- Когда от пелотона постоянно отъезжают один или более гонщик, для получения информации позволяется проехать одному мотоциклу для идентификации гонщиков (разрыв между уехавшими и пелотоном должен составлять минимум 15 секунд)

Когда преимущество отрыва достигает 30 секунд, в промежуток между отрывом и пелотоном допускаются: мотоцикл комиссара, мотоцикл регулировщика, мотоцикл нейтральной технической помощи, мотоцикл телеоператора, мотоцикл фотографа.

- Когда разрыв между пелотоном и отрывом превышает минуту, в промежуток между группами допускаются: автомобиль комиссара гонки, нейтральная техничка, автомобили спортивных директоров, мотоцикл с табличкой, информирующей о разрывах, мотоцикл парамедика, мотоцикл - нейтральная «поилка».

- На велогонках, где разрешается использование радиосвязи между гонщиками и спортивными директорами, допускается участие лишь одного мотоцикла с табло, информирующем о разрывах, преимущественно для сообщения их пелотону.

- Когда разрыв между отрывом и пелотоном превышает 2-3 минуты, в промежуток между отрывом и пелотоном допускаются: автомобиль средств массовой информации, автомобиль гостей гонки, мотоцикл радио- и телекомментатора.

Когда разрыв между пелотоном и гонщиками начнёт сокращаться, все автомобили и мотоциклы должны обогнать гонщиков отрыва и/или занять позицию впереди гонки, или остановиться в безопасном месте на обочине дороги и пропустить пелотон.

- Минимальный разрыв, позволяющий транспорту находиться между группами гонщиков, может быть увеличен или уменьшен директором гонки или комиссарами, в зависимости от профиля. Соответствующие инструкции передаются водителям через «Радио-тур». Автомобиль или мотоцикл обязаны спрашивать разрешения у комиссара гонки, чтобы обогнать отрыв.

- Мотоциклам не позволяется находиться между двумя группами гонщиков, если разрыв между ними менее 15 секунд. В этом случае все мотоциклы должны обогнать гонщиков отрыва.

- Автомобили гостей гонки и средств массовой информации должны покинуть караван за 20 км до финиша и двигаться прямо к финишу по другой дороге.

Не допускается нахождение автомобилей и мотоциклов между гонщиками, если разрыв составляет менее 30 секунд. Машина не должна служить визуальным ориентиром для пелотона, что ставит гонщиков отрыва в невыгодное положение.

- Финишную черту разрешается пересекать следующим автомобилям: автомобиль директора гонки, автомобили комиссаров гонки, автомобиль врача, скорая помощь, «машина-метла».

Положение в караване пелотона во время падения гонщика

Положение транспортных средств во время этапов с индивидуальной гонкой на время

Положение транспорта во время командной разделки