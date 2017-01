People's Choice Classic 2017

Will Clarke (Aus) Cannondale-Drapac

Will Clarke (Aus) Cannondale-Drapac

OddChristian Eiking (Nor) FDJ

OddChristian Eiking (Nor) FDJ

Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac

Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac

Vegard Laengen (Nor) UAE Abu Dhabi

Vegard Laengen (Nor) UAE Abu Dhabi

Sven Bystrom (Nor) Team Katusha-Alpecin

Sven Bystrom (Nor) Team Katusha-Alpecin

BOOM!!! @CalebEwan grabs victory in the People's Choice Classic for @OricaScott ???????? #TDU pic.twitter.com/0zH6XkY6ZA