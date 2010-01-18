Александр Винокуров подарил Папе Римскому джерси казахстанской команды

Олимпийский чемпион и генеральный менеджер XDS Astana Team Александр Винокуров подарил главе государства Ватикан джерси казахстанской велокоманды.

В ответ Папа Римский Лев XIV поздравил команду с ярким выступлением на «Джиро д’Италия» и пожелал гонщикам дальнейших побед и новых достижений.

Первая супермногодневка сезона Джиро д’Италия завершилась в Риме вчера, 31 мая, став для XDS Astana Team одной из самых успешных за последние годы. Команда одержала три победы на этапах, а также по ходу гонки сумела «примерить» знаменитую розовую майку лидера – главный символ Джиро.

«Команда очень старалась ярко выступить на «Джиро д’Италия» и достойно представить Казахстан на одной из крупнейших велогонок мира. Получить пожелания на таком высоком международном уровне – это большая честь и дополнительная мотивация двигаться дальше и добиваться новых побед», – сказал Александр Винокуров.

Символично, что поздравление прозвучало в тот момент, когда в Риме завершалась «Джиро д’Италия», одна из трех крупнейших велогонок мира наряду с «Тур де Франс» и «Вуэльтой Испании».

По итогам «Джиро д’Италия», где XDS Astana Team набрала 1565 очков, казахстанская команда сохранила 5-ю позицию в Мировом командном рейтинге UCI, за первые пять месяцев сезона набрав 8318.71 очка.

Также, стоит отметить и достижения континентальной команды проекта – XDS Astana DevelopmentTeam (где 50% гонщиков представляют Казахстан), на счету которой в сезоне 2026 года уже 5 побед и 5 призовых мест, текущее третье место в рейтинге континентальных команды UCI и абсолютное лидерство среди молодежных коллективов команд Мирового Тура (набрав 891.1 очка, XDS AstanaDevelopment Team более чем на 300 очков опережает ближайщего преследователя – молодежку команды UAE Team Emirates Gen Z).

Яркий сезон XDS Astana Team и XDS Astana Development Team продолжает укреплять позиции казахстанского проекта в мире профессионального велоспорта и способствует продвижению имиджа Казахстана на международной спортивной сцене.

