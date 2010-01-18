Александр Винокуров подарил Папе Римскому джерси казахстанской команды

Олимпийский чемпион и генеральный менеджер XDS Astana Team Александр Винокуров подарил главе государства Ватикан джерси казахстанской велокоманды.

 

В ответ Папа Римский Лев XIV поздравил команду с ярким выступлением на «Джиро д’Италия» и пожелал гонщикам дальнейших побед и новых достижений.

 

Первая супермногодневка сезона Джиро д’Италия завершилась в Риме вчера, 31 мая, став для XDS Astana Team одной из самых успешных за последние годы. Команда одержала три победы на этапах, а также по ходу гонки сумела «примерить» знаменитую розовую майку лидера – главный символ Джиро.

 

«Команда очень старалась ярко выступить на «Джиро д’Италия» и достойно представить Казахстан на одной из крупнейших велогонок мира. Получить пожелания на таком высоком международном уровне – это большая честь и дополнительная мотивация двигаться дальше и добиваться новых побед», – сказал Александр Винокуров.

 

Символично, что поздравление прозвучало в тот момент, когда в Риме завершалась «Джиро д’Италия», одна из трех крупнейших велогонок мира наряду с «Тур де Франс» и «Вуэльтой Испании».

 

По итогам «Джиро д’Италия», где XDS Astana Team набрала 1565 очков, казахстанская команда сохранила 5-ю позицию в Мировом командном рейтинге UCI, за первые пять месяцев сезона набрав 8318.71 очка.

 

Также, стоит отметить и достижения континентальной команды проекта – XDS Astana DevelopmentTeam (где 50% гонщиков представляют Казахстан), на счету которой в сезоне 2026 года уже 5 побед и 5 призовых мест, текущее третье место в рейтинге континентальных команды UCI и абсолютное лидерство среди молодежных коллективов команд Мирового Тура (набрав 891.1 очка, XDS AstanaDevelopment Team более чем на 300 очков опережает ближайщего преследователя – молодежку команды UAE Team Emirates Gen Z).

 

Яркий сезон XDS Astana Team и XDS Astana Development Team продолжает укреплять позиции казахстанского проекта в мире профессионального велоспорта и способствует продвижению имиджа Казахстана на международной спортивной сцене.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

  1. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 12.07.2014

    Почуму-то сразу вспомнил "поле чудес" и чудоковатые подарки Якубовичу

  2. Имя: Азамат

    AzaKonta

    Сегодня, 13:28 | Регистрация: 18.01.2010

    Вино достойный представитель своей страны на международной арене. Благодаря ему имидж страны растёт в Европе.

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 13:57 | Регистрация: 4.08.2018

    Зато Индуррайну Папа Римский вручал лично и розовую и желтую майки. Чем немало смутил Биг Мига, как он сам рассказывал.

• dyneema

  • dyneema
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (7)
    dyneema-Фото
    Цитата: shoooster
    Форма отличная, не запыхался особо. Ждём битву биороботов на Туре. Я б все деньги на Погги б не поставил сейчас
    Букмекеры думают иначе. Сейчас коэффициент на Тадея на Туре даже меньше, чем был коэффициент на Йонаса на Джиро... То есть вопрос не в том, что Тадей выиграет, а в том, привезёт он Йонасу и Полю 5 минут в gc, или нет?
  • Серафим
  • Виктор Сироткин
    UAE Team Emirates XRG объяснил ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото
    Очень и очень неприятная причина: засмотрелся на вело компьютер - потерял заслуженную победу в категории цикламеновой майки. Понятно, что многодневка - стресс, потому и нужно беречь себя в 3 раза больше, а не идти по стопам Берналя
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (4)
    Серафим-Фото

    По поводу завершающей разделки. Если считать с 93 года, то получается !! этапов заключительных - разделка, а 23 этапа - спринт. По именам победителей получается, что если в Италии сильный спринтер в наличии, то планировали спринт, если раздельщик, то разделку. Это не правило, это тенденция.

      А 92 год заканчивался разделкой и очень длинной, в Джиро участвовал Индуррайн, который конечно и выиграл и этап и Джиро. Просто мысли вдогонку.

  • AzaKonta
  • Bjoern
  • Серафим
    Лорена Вибес дисквалифицирован ... (5)
    Серафим-Фото
    Ну вот, взяли и оскорбили итальянцев.Я вроде ничего такого не писал.
    Не злобные, а патриотичные, очень.
    А вмешаться в показания электронных весов можно с помощью 400 и ещё одного способа.
  • patar
    Итоги Джиро д’Италия-2026 по о ... (4)
    patar-Фото
    Я б сказав, що вони взяли більше того, на що могли розраховувати... моя оцінка - Чудово!
  • patar
    Итоги Джиро д’Италия-2026 по о ... (4)
    patar-Фото

    Гонщики з росії приймають участь у змаганнях під нейтральним прапором. Тож як вони можуть заробити якісь очки рейтингу в залік по країнам?

  • Ernat78
    Итоги Джиро д’Италия-2026 по о ... (4)
    Ernat78-Фото

    но самый большой минус, нет не одного Казахстанца ((((((((((

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

