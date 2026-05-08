VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д’Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим

Джиро д’Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим

 

 

 Заключительный этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2026 принимает столица Италии город Рим (Rome). Величественные памятники, сотни соборов и впечатляющие фонтаны Рима очерчивают его невероятный профиль и делают его городом с самой высокой концентрацией исторического, археологического и архитектурного наследия в мире, на долю которого приходится более 16% мирового культурного наследия и 70% итальянского. Рим пропитан тысячелетиями истории, но при этом остаётся космополитичным центром, где традиции и современность гармонично переплетаются.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - РимДжиро д&rsquo;Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим

 

  Магию Вечного города создают не только знаменитые архитектурные памятники, фонтаны, площади, улицы, история, но и ароматы, краски, звуки, превращающиеся в незабываемые яркие воспоминания. На протяжении веков писатели и художники изображали Рим, заставляя мечтать о Вечном городе, кто в нём не был.

 

  За более чем столетнюю историю Джиро д’Италия, вечно юная благодаря болельщикам и поклонникам велоспорта, также вписывает свою страницу в летопись Рима в те годы, когда Вечный город принимает «Бесконечную ленту» «Корса Роза».

 

   В античный период Рим был центром самой большой империи. Согласно легенде, Рим был основан двумя братьями - Ромулом (Romulus) и Ремом (Remus). Братья были детьми весталки Реи Сильви и бога Марса. В младенчестве братьев отправили в лодке по водам реки Тибра. Поднявшиеся волны перевернули лодку, а детей выбросило на берег. Их нашла, спасла и выкормила волчица, а затем детей приютил пастух Фаустул. Ромул хотел основать город на Палатине, а Рем на Авентине. Не прейдя к согласию, братья обратились к богам, с просьбой дать им знак. Все решил спор. В стае коршунов братья усмотрели божий знак, выиграл спор тот, кто больше насчитал, один увидел шесть, а второй двенадцать коршунов. Ромул выиграл. Он взял плуг и очертил вокруг Палатинского холма круг, тем самым обозначив границу для будущих стен, въездных ворот и рва. Его брат Рем только посмеялся над Ромулом. Он в один прыжок перепрыгнул воображаемые стены и ров. Разъярённый Ромул убил брата и поклялся покарать любого, кто осмелится напасть на город.

 

Джиро д’Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим

 

Столицей Италии Рим стал в 1871 году. Рим прекрасен и уникален. Веками создававшийся город может похвастаться множеством интересных мест, архитектурными, историческими и прочими достопримечательностями. В Риме сошлись прошлое, настоящее и будущее, которые переплетена настолько тесно и гармонично, что не влюбиться в этого город просто невозможно.


Список достопримечательностей Рима практически бесконечен. Мы перечислим лишь некоторые, которые приобрели всемирную известность и узнаваемы лишь по их названиям.

 

    Капитолийский холм (Campidoglio) - один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные собрания. Капитолийский холм, наименьший из всех холмов Рима, возвышается близ южного берега Тибра, к северо-западу от Палатинского холма, над расположенном в долине форумом.

 

    Колизей (Colosseo) - чудо архитектурной и инженерной мысли, своё название амфитеатр получил от латинского слова «colossus», что переводится, как «великан». Римский Колизей - символ силы, власти и многовековой истории Рима. Он считается самым красивым и крупным амфитеатром-стадионом античного мира, построенный в первом веке н. э. Возведение этого грандиозного строения началось после многочисленных побед императором Веспасианом в Иудее. Строительство продолжалось 11 лет, в течение которых совершили невозможное - качество, полный аврал и внедрение передовых, немыслимых в то время технологий - конвейер.

 

Джиро д’Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим


   Колизей состоит из 240 внушительных арок в три яруса, облицованных с внешней стороны травертином, они окружают бетонно-кирпичный эллипс, длина которого 188 м, ширина 156 м, а высота составляет 57 м. Тогда и были изобретены бетонные блоки и кирпичи из терракоты. Для Колизея потребовалось сделать примерно 1 миллион кирпичей.


   На мостовой видны столбики, о назначении которых учёные всё ещё ведут жаркие споры. По одной версии, к столбам крепились канаты тента, другая же утверждает, что это своего рода турникеты для сдерживания толпы. Каждый пролёт служил для входа в амфитеатр, где ещё и сегодня можно увидеть нумерацию.


   Удивительно, но в Колизее была продумана каждая мелочь - в случае непредвиденных ситуаций 55 000 зрителей могли покинуть Колизей за 5-10 минут. С тех пор ещё не построено ни одного здания с такой пропускной способностью.


   Всемирно известная Площадь Навона -  Пьяцца Навона (Piazza Navona) - имеет форму овала, раскинувшегося с севера на юг. Этой форме она обязана Гаю Юлию Цезарю (Gaius Iulius Caesar), воздвигшему античный стадион, который в дальнейшем перестроил Тит Флавий Домициан (Titus Flavius Domitianus). С 15-го века Площадь Навона использовалась в качестве рынка. Здесь постоянно устраивались карнавальные шествия, а в период французской оккупации — конные состязания. Сейчас рыночная торговля открывается только в декабре, в период рождественских праздников.

 

 Джиро д’Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим

На самой же Пьяцца Навона находится знаменитый Фонтан Четырёх Рек (Fontana dei Quattro Fiumi), созданный по проекту итальянского архитектора и скульптора Джованни Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini) в период с 1647 по 1651 года. Вокруг обелиска (16,54 метра) располагаются статуи речных богов четырёх великих мировых рек: Дуная (Европа), Ганга (Азия), Ла-Платы (Америка) и Нила (Африка). Нил изображён с закрытыми глазами — это связано с тем, что на тот момент исток реки не был известен. Ла-Плата восседает на куче монет, что символизирует богатство южноамериканских колоний, а Ганг держит весло. Поскольку Дунай ближе всего к папскому престолу, именно он изображён рядом с гербом. В целом фонтан является воплощением мощи и силы.

 

Пантеон (Pantheon) - «храм всех богов», памятник центрически-купольной архитектуры периода расцвета архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году н. э. Это единственная в мире античная постройка, которая избежала разрушения и перестройку. Храм воздвиг Марк Агриппа (Marcus Vipsanius Agrippa), родственник императора Августа. Пантеон в древнем Риме – был уникальным по сложности сооружением, в своё время, - купол диаметром в 44 метра построить два тысячелетия назад – задача не из простых.

 В Риме множество и других памятников истории, вполне гармонично сосуществующих и соседствующих с оживлёнными улицами, где раскинулись современные бизнес-центры и рестораны, кинотеатры и прочие символы нового времени. 

 

Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2026

 

 Джиро д’Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим

  

 Рим принимал финиш Джиро д'Италия в последний раз в 2025 году, победу тогда одержал Олав Коой.

 

 Спринтерский этап "дружбы" по столице Италии завершает Джиро д'Италия-2026, во время которого можно увидеть многие достопримечательности Вечного города.

 

 Со старта пелотон отправится до побережья Тирренского моря, затем, развернувшись на 180 градусов, велогонщики вернутся к линии старта и поедут далее до центра Рима, где преодолеют 8 кругов протяжённостью 9,5 км. На финише на 2-м круге будет разыграна промежуточная бонификационная премия. На круге также будут участки с брусчаткой.

 

 Те немногочисленные спринтеры, которые доедут до финиша Джиро д'Италия-2026 в столице Италии, разыграют финишный спринт. Также шансы сохраняют любители сбежать от пелотона. Фаворитом можно назвать Поля Манье, Джонатана Милана и других спринтеров.

 

 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8-31 мая 2026

Джиро д'Италия

28-31 мая 2026

Boucles de la Mayenne

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Джиро д'Италия-2026?

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Лорена Вибес дисквалифицирован ... (1)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Как можно так накосячить на таком уровне?!

    В этой команде зумеры рулят, что ли?

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д’Италия-2026. Женщины. ... (1)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Креста на них нет, на организаторах. На Вуэльте пытка Англирой, здесь - Финестрой. Надеюсь, хоть погода будет на стороне девчонок. 

    Деми, твой выход!

  • Lucas
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (12)
    Lucas-Фото

    Какая-то тепличная молодёжная Джира - ни ти тебе перевалов под 3000, ни дорог среди лавинных снежных выносов как раньше было. Ни тебе лучших гонщиков (за исключением Вингегора). Где все Карапасы, Томасы, Ейтсы, Рогличи, Дюмудены, Молемы, Алафилиппы, Мартены, Ролланы и т.д.

    Я только 4 этапа и смотрел. Дерек Джи и тот в 10-ке.

  • M9N8A333
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    M9N8A333-Фото

    У Мадиса Михелса завтра днюха. Должен брать этап! Боюсь только об этом не знают ни Манье ни Милан Джонотан



    Инеос на Тур де Франс готовят пару прошлогодних Звезд Тура, я про Онли и Воклена. Нарваес сам снялся с Джиро? Может также поедет Тур помогать Погги

  • Александра
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (27)
    Александра-Фото
    Отар вообще очень вырос как комментатор.
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    Крайний-Фото

    Цитата: zalex567
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

     

    Да ладно. Пусть "неудачник плачет." Во времена противостояния Бартоли и Коппи, которое теперь называют эпическим и величайшим в истории велоспорта, тоже были те, кому не нравилось. Зато теперь ничего кроме восхищения эта битва не вызывает. У здоровых людей. Надо радоваться что те времена вернулись и есть гонцы стоящие друг-друга.

  • AndrewWalker163
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    AndrewWalker163-Фото
    Гонщики с Пиренеев любят зажигать на Джиро - что Хуан Лопез в 22 году, что Эуларио в 26. Ну и отдельный респект Хиндли, собрал полную коллекцию подиумных мест на итальянском грантуре
  • kabachok
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    kabachok-Фото
    бесспорно!
  • Pirn
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    Pirn-Фото
    Ну Пулидор не был доминатором, при всём уважении конечно
  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    zalex567-Фото
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

31 мая

Jarrad Drizners (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Madis Mihkels (EF Education-EasyPost)

Pierre Thierry (TotalEnergies)

Jakob Soderqvist (Lidl - Trek)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2026 (240)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)
Декабрь 2025 (138)