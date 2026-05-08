Джиро д’Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим

Заключительный этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2026 принимает столица Италии город Рим (Rome). Величественные памятники, сотни соборов и впечатляющие фонтаны Рима очерчивают его невероятный профиль и делают его городом с самой высокой концентрацией исторического, археологического и архитектурного наследия в мире, на долю которого приходится более 16% мирового культурного наследия и 70% итальянского. Рим пропитан тысячелетиями истории, но при этом остаётся космополитичным центром, где традиции и современность гармонично переплетаются.

Джиро д’Италия-2026, превью этапов: 21 этап, Рим - Рим

Магию Вечного города создают не только знаменитые архитектурные памятники, фонтаны, площади, улицы, история, но и ароматы, краски, звуки, превращающиеся в незабываемые яркие воспоминания. На протяжении веков писатели и художники изображали Рим, заставляя мечтать о Вечном городе, кто в нём не был.

За более чем столетнюю историю Джиро д’Италия, вечно юная благодаря болельщикам и поклонникам велоспорта, также вписывает свою страницу в летопись Рима в те годы, когда Вечный город принимает «Бесконечную ленту» «Корса Роза».

В античный период Рим был центром самой большой империи. Согласно легенде, Рим был основан двумя братьями - Ромулом (Romulus) и Ремом (Remus). Братья были детьми весталки Реи Сильви и бога Марса. В младенчестве братьев отправили в лодке по водам реки Тибра. Поднявшиеся волны перевернули лодку, а детей выбросило на берег. Их нашла, спасла и выкормила волчица, а затем детей приютил пастух Фаустул. Ромул хотел основать город на Палатине, а Рем на Авентине. Не прейдя к согласию, братья обратились к богам, с просьбой дать им знак. Все решил спор. В стае коршунов братья усмотрели божий знак, выиграл спор тот, кто больше насчитал, один увидел шесть, а второй двенадцать коршунов. Ромул выиграл. Он взял плуг и очертил вокруг Палатинского холма круг, тем самым обозначив границу для будущих стен, въездных ворот и рва. Его брат Рем только посмеялся над Ромулом. Он в один прыжок перепрыгнул воображаемые стены и ров. Разъярённый Ромул убил брата и поклялся покарать любого, кто осмелится напасть на город.

Столицей Италии Рим стал в 1871 году. Рим прекрасен и уникален. Веками создававшийся город может похвастаться множеством интересных мест, архитектурными, историческими и прочими достопримечательностями. В Риме сошлись прошлое, настоящее и будущее, которые переплетена настолько тесно и гармонично, что не влюбиться в этого город просто невозможно.



Список достопримечательностей Рима практически бесконечен. Мы перечислим лишь некоторые, которые приобрели всемирную известность и узнаваемы лишь по их названиям.

Капитолийский холм (Campidoglio) - один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные собрания. Капитолийский холм, наименьший из всех холмов Рима, возвышается близ южного берега Тибра, к северо-западу от Палатинского холма, над расположенном в долине форумом.

Колизей (Colosseo) - чудо архитектурной и инженерной мысли, своё название амфитеатр получил от латинского слова «colossus», что переводится, как «великан». Римский Колизей - символ силы, власти и многовековой истории Рима. Он считается самым красивым и крупным амфитеатром-стадионом античного мира, построенный в первом веке н. э. Возведение этого грандиозного строения началось после многочисленных побед императором Веспасианом в Иудее. Строительство продолжалось 11 лет, в течение которых совершили невозможное - качество, полный аврал и внедрение передовых, немыслимых в то время технологий - конвейер.



Колизей состоит из 240 внушительных арок в три яруса, облицованных с внешней стороны травертином, они окружают бетонно-кирпичный эллипс, длина которого 188 м, ширина 156 м, а высота составляет 57 м. Тогда и были изобретены бетонные блоки и кирпичи из терракоты. Для Колизея потребовалось сделать примерно 1 миллион кирпичей.



На мостовой видны столбики, о назначении которых учёные всё ещё ведут жаркие споры. По одной версии, к столбам крепились канаты тента, другая же утверждает, что это своего рода турникеты для сдерживания толпы. Каждый пролёт служил для входа в амфитеатр, где ещё и сегодня можно увидеть нумерацию.



Удивительно, но в Колизее была продумана каждая мелочь - в случае непредвиденных ситуаций 55 000 зрителей могли покинуть Колизей за 5-10 минут. С тех пор ещё не построено ни одного здания с такой пропускной способностью.



Всемирно известная Площадь Навона - Пьяцца Навона (Piazza Navona) - имеет форму овала, раскинувшегося с севера на юг. Этой форме она обязана Гаю Юлию Цезарю (Gaius Iulius Caesar), воздвигшему античный стадион, который в дальнейшем перестроил Тит Флавий Домициан (Titus Flavius Domitianus). С 15-го века Площадь Навона использовалась в качестве рынка. Здесь постоянно устраивались карнавальные шествия, а в период французской оккупации — конные состязания. Сейчас рыночная торговля открывается только в декабре, в период рождественских праздников.

На самой же Пьяцца Навона находится знаменитый Фонтан Четырёх Рек (Fontana dei Quattro Fiumi), созданный по проекту итальянского архитектора и скульптора Джованни Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini) в период с 1647 по 1651 года. Вокруг обелиска (16,54 метра) располагаются статуи речных богов четырёх великих мировых рек: Дуная (Европа), Ганга (Азия), Ла-Платы (Америка) и Нила (Африка). Нил изображён с закрытыми глазами — это связано с тем, что на тот момент исток реки не был известен. Ла-Плата восседает на куче монет, что символизирует богатство южноамериканских колоний, а Ганг держит весло. Поскольку Дунай ближе всего к папскому престолу, именно он изображён рядом с гербом. В целом фонтан является воплощением мощи и силы.

Пантеон (Pantheon) - «храм всех богов», памятник центрически-купольной архитектуры периода расцвета архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году н. э. Это единственная в мире античная постройка, которая избежала разрушения и перестройку. Храм воздвиг Марк Агриппа (Marcus Vipsanius Agrippa), родственник императора Августа. Пантеон в древнем Риме – был уникальным по сложности сооружением, в своё время, - купол диаметром в 44 метра построить два тысячелетия назад – задача не из простых.

В Риме множество и других памятников истории, вполне гармонично сосуществующих и соседствующих с оживлёнными улицами, где раскинулись современные бизнес-центры и рестораны, кинотеатры и прочие символы нового времени.

Альтиметрия 21-го этапа Джиро д’Италия-2026

Рим принимал финиш Джиро д'Италия в последний раз в 2025 году, победу тогда одержал Олав Коой.

Спринтерский этап "дружбы" по столице Италии завершает Джиро д'Италия-2026, во время которого можно увидеть многие достопримечательности Вечного города.

Со старта пелотон отправится до побережья Тирренского моря, затем, развернувшись на 180 градусов, велогонщики вернутся к линии старта и поедут далее до центра Рима, где преодолеют 8 кругов протяжённостью 9,5 км. На финише на 2-м круге будет разыграна промежуточная бонификационная премия. На круге также будут участки с брусчаткой.

Те немногочисленные спринтеры, которые доедут до финиша Джиро д'Италия-2026 в столице Италии, разыграют финишный спринт. Также шансы сохраняют любители сбежать от пелотона. Фаворитом можно назвать Поля Манье, Джонатана Милана и других спринтеров.