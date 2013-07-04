Последствия падений Михала Квятковски и Яна Кристена на Милан – Сан-Ремо-2026

ясно, что промахнулись с формой. Падение сыграло, но не решающее. Сам ВДП неоднократно после падений возврашался (дебютный ТФ 2019 где он сильно грохнулся), не говоря про МЧ 2023. На Тадея не повлияло, уже не в превый раз - и на прошлой ТДФ, и прошлая СБ ...

зачем отступать от проверенных методов? всегда сосредотачивался на основных важных стартах, и в 31 год вдруг решил косить все подряд. Очень напряжный сезон кросса - 14 гонок за полтора месяца, притом, что другие кроссмены свернули, Пидкок вообще завязал. Февраль как бы отдых, в т.ч. подготовка к шоссейному сезону. На Омлупе может и не очень напрягался, но Тиррено-Адриатико - зачем так рвать? ТА рассматривают как как проверку сил и подготовку к МСР, так и было в прошлом году. Причем и ранее, после той ТА 2021, по которой кто только не высказал ему, проиграл и Дворс, и основную Фландрию, хотя в тот сезон был готов хорошо, победил на Страде.

1 ваиант ответа - понимает, что карьера закнчивается, решил пополнить пальмарес. Гент до этого года еще не выигрывал, также как Омлуп

2. в команде больше некому побеждать, кроме него и немного ФИлипсена, нужно набирать победы где возможно для спонсоров. понимает, что может и не победить на монументах, выбирает второстепенные гонки. в первоначальной программе кроме Омлупа, ТА, после МСР - еще и Саксо, и ГВ. В прошлом году Погачар отказался от первоначальо запланированных Е3 и ГВ, сосредосточился на ФЛандрии и особенно н Рубе.