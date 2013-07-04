Последствия падений Михала Квятковски и Яна Кристена на Милан – Сан-Ремо-2026

Перелом ключицы у Яна Кристена, Михал Квятковски без переломов после падения на Милан – Сан-Ремо-2026
Одним из первых сошедших с Милан – Сан-Ремо-2026 всего через 55 км после старта стал швейцарский гонщик команды UAE Team Emirates XRG Ян Кристен. Падение Кристена, который столкнулся на мосту с Орлуисом Ауларом (Movistar), не попало в трансляцию.
После рентгена Кристену диагностировали перелом ключицы, что подтвердил глава команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти после гонки, а также Тадей Погачар на пресс-конференции, их цитаты приводит Tuttobiciweb.
Тадей Погачар: «Мы потеряли Кристена, который сломал ключицу. Я видел, что Флориан (Вермерс) и Феликс (Гросшартнер) ждали меня и проделали отличную работу, чтобы вернуть меня в группу».
В другом массовом падении, за 65 км до финиша, пострадал польский гонщик команды INEOS Grenadiers 35-летний Михал Квятковски. Он столкнулся с гонщиком команды Pinarello-Q36.5, после чего врезался в придорожный столб и сошёл с гонки.
Михал Квятковски в соцсетях опубликовал снимок из больницы с подписью: «Ушиблен, но не сломлен».
Photo (c) Michał Kwiatkowski
Велокоманда INEOS Grenadiers подтвердила, что Михал Квятковски избежал серьёзных травм: «Медицинские проверки подтвердили отсутствие переломов.Теперь он передан под наблюдение нашего медицинского персонала. Желаем Квято скорейшего выздоровления».
