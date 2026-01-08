Валентан Паре-Пантр продлил контракт с Soudal Quick-Step

Победитель этапа до Мон-Ванту продолжит выступать в «Волчьей Стае» до 2028 года

24-летний французский велогонщик Валентан Паре-Пантр (Valentin Paret-Peintre) продлил контракт с велокомандой Soudal Quick Step до конца 2028 года. О присоединился к команде в 2025 году и сразу же заявил о себе, выиграв королевский горный этап на Туре Омана, и впервые в карьере стал победителем этапа на дебютном Тур де Франс, выиграв этап с финишем в легендарный подъём Мон-Ванту. К тому же Валентан Паре-Пантр стал единственным французом, выигравшим этап на Тур де Франс-2025.

Сезон 2026 года Валентан Паре-Пантр начнёт с Muscat Classic, предваряющей Тур Омана.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Валентан Паре-Пантр:

«Я очень счастлив, в этой команде чувствую себя как дома. Я построил прочные отношения как с гонщиками, так и с персоналом. Мне нравится быть частью этой группы, будь то на гонках или на тренировочных сборах. Для меня очень важно подписать контракт до 2028 года, потому что прошедший сезон показал, как я могу расти в этом окружении. Я полностью полагаюсь на эту команду и каждый день чувствую, как сильно в меня верят, что невероятно мотивирует и заставляет меня продолжать прогрессировать».

Генеральный директор Soudal Quick-Step Юрген Форе (Jurgen Foré):

«Сразу стало ясно, что у Валентана есть качества, которые мы в Soudal Quick Step ценим больше всего. С момента своего прихода он продемонстрировал не только талант, но и тот менталитет, амбиции и стремление к совершенствованию, которые определяют нашу команду. Его выступления говорили сами за себя, но не менее важным было то, как он влился в коллектив и принял наш стиль гонки. Продление его контракта было для нас естественным и стратегическим решением. Это инвестиция в амбиции команды на горные гонки и Гранд-туры, и мы гордимся тем, что продолжим вместе строить что-то сильное и амбициозное в ближайшие годы».