Состав велокоманды T-Rex Quick Step на Вуэльту Испании-2025

Микель Ланда – капитан команды T-Rex Quick Step на Вуэльте Испании-2025

 

 

Велокоманда Soudal Quick Step выйдет на старт Вуэльты Испании-2025 под названием T-Rex Quick-Step, так же, как и в прошлом году на испанском Гранд-туре в прошлом году благодаря спонсору – компании Soudal, которая продвигает свой бренд “T-Rex”.

 

Состав велокоманды T-Rex Quick Step на Вуэльту Испании-2025

Photo (c) Soudal Quick Step Team

 

 

35-летний испанский велогонщик Микель Ланда, вернувшийся после тяжёлой травмы позвоночника, полученной при падении в первый день Джиро д’Италия-2025, возглавит команду на домашнем Гранд-туре.

 

Микель Ланда дважды финишировал в топ-10 на Вуэльте Испании. После травмы он вернулся в гонки на Вуэльте Бургоса, и проверил свои  силы на этапе с горным финишем на Лагунас-де-Нейла, где финишировал 14-м.

 

Во время Вуэльты Бургоса спортивный директор команды Soudal Quick Step Ильо Кейссе в интервью Bici прокомментировал форму Микеля Ланды:

 

«Травма была сложной, так что я не знаю, чего ожидать. На Вуэльте Бургоса Микель показал, что он действительно вернулся, несмотря на то, что в последний день ему было тяжело. Организму тяжело вернуться на высокий уровень за такое короткое время. Состояние Микеля всё ещё улучшается, но проделанная до настоящего времени работа уже превосходна. И это вселяет в меня уверенность.

 

Микель — лидер, джентльмен и с ним легко работать. Он требовательный, но в то же время гибкий. У него есть качества, которые позволяют ему многого требовать от себя, но которые также обеспечивают быстрое ментальное восстановление. Однако бороться за генеральную классификацию нереалистично. Мы ожидаем, что он попытается взять победы на нескольких этапах, и  мы не будем на него давить в плане потери времени в первые несколько дней. Возможно, он останется в топ-10 или топ-20, но мы не хотим его перегружать».

 

Вместе с Микелем Ландой на старт 80-го выпуска Вуэльты Испании выйдут: 31-летний бельгийский гонщик Луи Верваке, 24-летний французский гонщик Валентан Паре-Пантр, 23-летний нидерландский гонщик Пепейн Рейндеринк, 22-летний бельгийский гонщик Джуниор Лесерф, 22-летний итальянский гонщик Джанмарко Гарофоли, 31-летний немецкий гонщик Максимилиан Шахман, 26-летний бельгийский гонщик Маури Вансевенант.

 

Валентан Паре-Пантр проехал Тур де Франс-2025, где выиграл 16-й этап с финишем на Мон-Ванту. Джуниор Лесерф только что выиграл генеральную классификацию и этап Тура Чехии.

 

Микель Ланда: «Я рад снова выйти на старт Вуэльты в этой особой майке T-Rex. Хотел бы показать высокие результаты, но план — действовать день за днем и смотреть, как пойдут дела. Не секрет, что маршрут сложный, с множеством подъемов и горных финишей, но у нас сильная и мотивированная команда, готовая бороться до самого Мадрида».

 

 

Состав T-Rex Quick Step на Вуэльту Испании-2025

 

Gianmarco Garofoli (Италия)

Mikel Landa (Испания)

Junior Lecerf (Бельгия)

Valentin Paret-Peintre (Франция)

Pepijn Reinderink (Нидерланды)

Maximilian Schachmann (Германия)

Mauri Vansevenant (Бельгия)

Louis Vervaeke (Бельгия)

Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Soudal Quick Step Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

  1. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 14:18 | Регистрация: 12.04.2010

    Фига се у них название... T-Rex. Вымирать чтоль уже собрались?)

  2. MVDP

    Сегодня, 14:40 | Регистрация: 3.10.2020

    Постер оборжаться) Шахман как будто поднимает за волосы Гарофоли и Рейндеринка.

