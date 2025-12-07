VeloNEWS
Алессандро Де Марки переходит на роль спортивного директора в Jayco AlUla

Алессандро Де Марки остаётся в велоспорте после завершения карьеры велогонщика

 

 

Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) завершил карьеру велогонщика в конце этого года, но с 2026 года вернётся в профессиональный велоспорт уже в качестве спортивного директора команды Jayco AlUla, в которой выступал последние три сезона.

 

39-летний итальянский спортсмен стал одним из самых уважаемых гонщиков пелотона. За время карьеры Де Марки одержал три победы на этапах Вуэльты Испании, выигрывал этапы таких престижных гонок, как Критериум Дофине и Тур Альп, а также однодневные классики Джиро дель Эмилия и Тре Валли Варезине.  

 

Алессандро Де Марки переходит на роль спортивного директора в Jayco AlUla

 

Алессандро Де Марки:

 

«Я долго ждал этой новой должности. Счастлив, что, наконец, делаю этот шаг, и особенно рад, что могу начать новое путешествие в организации, которую  знаю, которая всегда меня ценила. Понимаю, что начинаю с нуля, буду заново выстраивать себя в новой роли, к исполнению которой хотел бы подойти примерно так же, как  делал в качестве гонщика: со страстью и решимостью выполнять работу, которую люблю. Мне также очень интересно поработать над процессами с новой точки зрения. Мотивирует мысль о том, какой вклад могу внести теперь».

 

Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный менеджер Team Jayco AlUla:

 

«Прекрасно, что Алессандро остаётся с Jayco AlUla на следующем этапе своей карьеры в велоспорте. За время выступлений в пелотоне Алессандро зарекомендовал себя как умный гонщик, и он пользуется большим уважением в пелотоне. Переход из гонщиков в члены команды может быть непростым, но мы уверены, что он преуспеет в этом, а структура GreenEDGE Cycling станет для него отличным местом для обучения».

Алессандро Де Марки Alessandro De Marchi Jayco AlUla

