VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

За кулисами тренировочных сборов: как «Марафон-Тула» готовится к новому велосезону в солнечной Турции

За кулисами тренировочных сборов: как «Марафон-Тула» готовится к новому велосезону в солнечной Турции

 

 

 

В настоящее время у велогонщиков команды «Марафон-Тула» идет интенсивный этап подготовки — тренировочные сборы. Мы узнали, как проходит их жизнь вдали от дома, и выяснили, чем эти недели отличаются от привычных тренировок.

За кулисами тренировочных сборов: как «Марафон-Тула» готовится к новому велосезону в солнечной Турции

Дмитрий Нестеров и Екатерина Евланова 

Фото (с) «Марафон-Тула»

 

 

 

Тренировки на сборах VS в повседневной жизни

 

Распорядок дня у спортсменов строгий и продуманный до мелочей. Например, чемпион мира и Европы среди юниоров по велоспорту на треке Дмитрий Нестеров поделился своим графиком:

 

«Обычно просыпаемся около 8:00, затем умываемся, делаем легкую растяжку, минут на 10–15, и идем на завтрак. Первая тренировка начинается в 10:00 или 10:30. После нее — сразу обед, а затем отдых до вечерней тренировки в 16:00. Вечером, после ужина, обычно просто общаемся, иногда, если остаются силы, можем выйти на прогулку, но это редкость».

 

Главное отличие — в концентрации и интенсивности. Тренировки на сборах кардинально отличаются от тех, что проходят в обычное время. Здесь ключевая задача — достичь максимального результата за короткий срок, не отвлекаясь ни на что другое. На сборах вся жизнь подчинена одной цели — езде и восстановлению после тренировок. В этом главный секрет.

 

Топливо для предстоящих побед

 

Фото (с) «Марафон-Тула»

 

 

Правильное питание — неотъемлемая часть успеха. На сборах это особенно актуально для поддержания хорошей физической формы. Дмитрий отмечает: «С питанием все отлично. Здесь шведский стол, дают все необходимое и в полном объеме».

 

А вот у призера юниорского первенства мира Екатерины Евлановой предпочтения в питании более конкретные: «На завтрак обычно делаю себе омлет и тост с авокадо, мы их покупаем на местном рынке, на обед и ужин — мясо и гарнир... Очень нравится, как тут индейку готовят. И каким-нибудь десертом могу себя побаловать!»

 

Цели и планы

 

Оба спортсмена нацелены на предстоящий сезон. Для Дмитрия главная задача на этих сборах — набрать основной тренировочный объем, заложить так называемую базу на предстоящий гоночный сезон.

 

 

За кулисами тренировочных сборов: как «Марафон-Тула» готовится к новому велосезону в солнечной Турции

Фото (с) «Марафон-Тула»

 

Екатерина развивает эту мысль: «На этих сборах нужно набрать немного объема и силы, чтобы потом это все раскатать к сезону. Следующие соревнования будут проходить в Санкт-Петербурге в январе, но я думаю, они тоже в тренировочно-подготовительном формате пройдут. А дальше буду готовиться к этапам Кубка мира. Надеюсь, получится попасть туда, чтобы проявить себя».

 

Сборы — это не отдых

 

«Полноценных выходных пока не было, но в целом мы стараемся собираться вместе на обедах и ужинах, общаемся на разные темы», — рассказывает Дмитрий. Так, сборы — это концентрация, работа и инвестиции в результаты на соревнованиях.

 

Команда «Марафон-Тула» закладывает свой победный фундамент под теплым турецким солнцем, чтобы в новом сезоне уверенно выйти на российские и мировые трассы.

 

Пресс-служба велокоманды «Марафон-Тула»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: «Марафон-Тула»

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:13 | Регистрация: 4.07.2013

    Интересно, спасибо. Надеюсь, это наше будущее растёт )

    Удачи Диме, Кате и команде!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

1 декабря 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2026

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Пути Биньяма Гирмая и команды ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хотя в 2025 году Бини не так блистал как в 2024-м, но он точно будет одним из самых лакомых и дорогих приобретений (по будущей зарплате имею ввиду) для какой то команды - кому сейчас в пелотоне явно не хватает ТОПового спринтера с приставкой универсал...почти) ?

    И главное кто предложит ему более выгодный и жирный контракт mail1

  • motte
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    motte-Фото

    Погачар на Гран-Канарии сказал в интервью:

    Вопрос о прошлом годе на Вуэльте, протестах и нежелании Канарских островов принимать гонку, даже несмотря на изменённый состав команды Израиля (NSN):

     «Да, это сложная тема, очень сложная. Но я думаю, что гонки на велосипедах — далеко не приоритет номер один. Поэтому, конечно, можно понять всех в этой ситуации, и было бы очень здорово провести здесь Вуэльту. Здесь можно сделать несколько очень хороших этапов — конечно, не много, но три-четыре этапа Гранд-тура здесь вполне реально. Но если это невозможно, значит это невозможно.»

    «Всегда очень сложно совмещать Вуэльту с Туром и с мыслью о чемпионате мира. Я всегда говорю, что если бы поменяли местами Вуэльту и Джиро, было бы гораздо лучше с точки зрения погоды и участия сильных гонщиков. Но, конечно, однажды мне всё равно придётся поехать Вуэльту, и я с нетерпением жду этого дня.»

    «Я думаю, что Ремко может очень хорошо выступить на Сан-Ремо. Думаю, даже на Рубэ. Он отлично справляется с такими гонками, и если он приедет, он станет ещё одним серьёзным соперником. Ещё один гонщик, за которым нужно следить.»

  • VeloVelo
    Вивиани и Импи усиливают трене ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи парням! И Геранту!

  • VeloVelo
    За кулисами тренировочных сбор ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Интересно, спасибо. Надеюсь, это наше будущее растёт )

    Удачи Диме, Кате и команде!

  • Cyrill
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    Cyrill-Фото
    Интересный гонец. Не зацикленный, не слишком под бременем ожиданий. Что-то ещ? покажет точно.
  • motte
    Франческо Мозер о возможностях ... (10)
    motte-Фото

    Я как-то давно уже писал что МС никак и никогда не возьмётся погачаром, не могу всё расписать, но вот внутренне мне это говорит, вот не верю я в его победу на виа рома как сказал великий Мозер.

    А то, что он сказал про ремко - так это всё ясно было ранее.

  • motte
    Трансферные новости пелотона 2 ... (58)
    motte-Фото

    Флориан Липовиц подписал долгосрочное продление контракта с командой Red Bull BORA hansgrohe. 

    Таким образом, он остаётся в команде, несмотря на интерес со стороны LIDL?Trek.

  • Cahko
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    Cahko-Фото

    ему только 25.

    последние пару лет был ощущение, что за 30

  • RustamA86
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    RustamA86-Фото

    Бен настоящий трудяга! Всегда переживаю за него, когда он в отрыве! 

  • VeloVelo
    Бен Хили о Ремко Эвенепуле и Т ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Интересное интервью. Спасибо.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

29 ноября

Javier Ibanez Beltran De Salazar (Caja Rural - Seguros RGA)

1 декабря

Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma)

Hugo Aznar Vijuesca (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (126)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)