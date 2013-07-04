За кулисами тренировочных сборов: как «Марафон-Тула» готовится к новому велосезону в солнечной Турции

В настоящее время у велогонщиков команды «Марафон-Тула» идет интенсивный этап подготовки — тренировочные сборы. Мы узнали, как проходит их жизнь вдали от дома, и выяснили, чем эти недели отличаются от привычных тренировок.

Дмитрий Нестеров и Екатерина Евланова

Фото (с) «Марафон-Тула»

Тренировки на сборах VS в повседневной жизни

Распорядок дня у спортсменов строгий и продуманный до мелочей. Например, чемпион мира и Европы среди юниоров по велоспорту на треке Дмитрий Нестеров поделился своим графиком:

«Обычно просыпаемся около 8:00, затем умываемся, делаем легкую растяжку, минут на 10–15, и идем на завтрак. Первая тренировка начинается в 10:00 или 10:30. После нее — сразу обед, а затем отдых до вечерней тренировки в 16:00. Вечером, после ужина, обычно просто общаемся, иногда, если остаются силы, можем выйти на прогулку, но это редкость».

Главное отличие — в концентрации и интенсивности. Тренировки на сборах кардинально отличаются от тех, что проходят в обычное время. Здесь ключевая задача — достичь максимального результата за короткий срок, не отвлекаясь ни на что другое. На сборах вся жизнь подчинена одной цели — езде и восстановлению после тренировок. В этом главный секрет.

Топливо для предстоящих побед

Фото (с) «Марафон-Тула»

Правильное питание — неотъемлемая часть успеха. На сборах это особенно актуально для поддержания хорошей физической формы. Дмитрий отмечает: «С питанием все отлично. Здесь шведский стол, дают все необходимое и в полном объеме».

А вот у призера юниорского первенства мира Екатерины Евлановой предпочтения в питании более конкретные: «На завтрак обычно делаю себе омлет и тост с авокадо, мы их покупаем на местном рынке, на обед и ужин — мясо и гарнир... Очень нравится, как тут индейку готовят. И каким-нибудь десертом могу себя побаловать!»

Цели и планы

Оба спортсмена нацелены на предстоящий сезон. Для Дмитрия главная задача на этих сборах — набрать основной тренировочный объем, заложить так называемую базу на предстоящий гоночный сезон.

Фото (с) «Марафон-Тула»

Екатерина развивает эту мысль: «На этих сборах нужно набрать немного объема и силы, чтобы потом это все раскатать к сезону. Следующие соревнования будут проходить в Санкт-Петербурге в январе, но я думаю, они тоже в тренировочно-подготовительном формате пройдут. А дальше буду готовиться к этапам Кубка мира. Надеюсь, получится попасть туда, чтобы проявить себя».

Сборы — это не отдых

«Полноценных выходных пока не было, но в целом мы стараемся собираться вместе на обедах и ужинах, общаемся на разные темы», — рассказывает Дмитрий. Так, сборы — это концентрация, работа и инвестиции в результаты на соревнованиях.

Команда «Марафон-Тула» закладывает свой победный фундамент под теплым турецким солнцем, чтобы в новом сезоне уверенно выйти на российские и мировые трассы.

Пресс-служба велокоманды «Марафон-Тула»