Велогонщица Наталья Фролова выступит на чемпионате мира в Руанде

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 16:05
Наталья Фролова выступит на чемпионате мира в Руанде
Победитель и призер первенств Европы, многократная чемпионка России, действующая чемпионка России в индивидуальной гонке на шоссе, гонщица команды «Марафон-Тула» Наталья Фролова выступит на чемпионате мира по шоссейному велоспорту (UCI), который пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.
Photo (c) «Марафон-Тула»
«Я благодарна за возможность выступать на этих соревнованиях. Моя цель — бороться до конца, показать все, на что я способна. Готовлюсь к по-настоящему напряженным заездам — видела, что ожидается сложная трасса с восхождением на гору Кигали. Уверена, этот опыт станет для меня бесценным», — поделилась гонщица.
Чемпионат мира на шоссе в Руанде — первый подобный старт на территории Африки. В его рамках будут проведены групповые и индивидуальные гонки на время среди мужской и женской элиты, гонщиков до 23 лет и юниоров, а также эстафетная смешанная командная гонка на время.
Пресс-служба велокоманды «Марафон-Тула»
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (564)