VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велогонщица Наталья Фролова выступит на чемпионате мира в Руанде

Наталья Фролова выступит на чемпионате мира в Руанде

 

Победитель и призер первенств Европы, многократная чемпионка России, действующая чемпионка России в индивидуальной гонке на шоссе, гонщица команды «Марафон-Тула» Наталья Фролова выступит на чемпионате мира по шоссейному велоспорту (UCI), который пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.

 

Велогонщица Наталья Фролова выступит на чемпионате мира в Руанде

 

Велогонщица Наталья Фролова выступит на чемпионате мира в Руанде

Photo (c) «Марафон-Тула»

 

 

«Я благодарна за возможность выступать на этих соревнованиях. Моя цель — бороться до конца, показать все, на что я способна. Готовлюсь к по-настоящему напряженным заездам — видела, что ожидается сложная трасса с восхождением на гору Кигали. Уверена, этот опыт станет для меня бесценным», — поделилась гонщица.

 

Чемпионат мира на шоссе в Руанде — первый подобный старт на территории Африки. В его рамках будут проведены групповые и индивидуальные гонки на время среди мужской и женской элиты, гонщиков до 23 лет и юниоров, а также эстафетная смешанная командная гонка на время.

 

Пресс-служба велокоманды «Марафон-Тула»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Наталья Фролова женский велоспорт Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2025

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:03 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи Наташе!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

2 - 7 сентября 2025

Tour of Britain

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Велогонщица Наталья Фролова вы ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Наташе!

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (40)
    sixpack-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Возникает вопрос — а так ли уж очевидна победа Винегора в генерале?

     

    а с чего она очевидна? После пачки горных этапов разрыв 46 сек. Впереди еще пачка горных и разделка, с которой у Альмейды все хорошо. 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Укатал Алмейда Винегора 100%. Я не ожидал )
    Йонас даже рывок свой фирменный на финише не пытался сделать — сил не осталось.

     

    И, как точно подметил Alik, на закатку Йонас еле залез, настолько его гора и Алмейда измоталали. 

    Возникает вопрос — а так ли уж очевидна победа Винегора в генерале?

     

    Всё будет зависеть от способности восстанавливаться.

    ЗЫ: Винегор проехал весь ТДФ во все жилы. Алмейда с ТДФ рано сошел.

     

  • EL-Fenomeno
    Хуан Аюсо и UAE Team Emirates ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кроме Трека очень даже возможно что Хуан окажется в Мовистаре - пройдёт дома этакую "реабилитацию", возьмёт что то для Мувиков (давно уже эта испанская команда не побеждает), порадует старика Унсуэ, а ещё Н.Кинатна поделится с Аюсо своим опытом как надо/не надо колесить на гранд турах  mail1

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (40)
    sixpack-Фото

    Англиру настолько крутая, что "атака" там не особо получается Едут, как могут. Этап для атак как раз субботний -- короткий, градиент постоянный без полок и не сверхвысокий, закрыт лесом. В воскресениье негенеральщицкий этап. Сценария с засылкой в отрыв и атакой еще на первой горе мы не увидим здесь, а жаль.

  • shoooster
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (7)
    shoooster-Фото
    Будет смешно, если опять вся Висма будет сторожить Альмейду, а Вайн, или Аюсо, заберет этап)
  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (40)
    ittrainbow-Фото

    кто делает подарки на знаменитой горе?

    ну например Контадор младшему Шлеку на Турмале в 2010-м

     

    что не отменяет того факта что сегодня Йонас не атаковал потому что, ну, как минимум, не был достаточно силен чтобы сам сбросить Альмейду

  • shoooster
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (40)
    shoooster-Фото
    Цитата: dyneema
    Этап, если честно, разочаровал. Всё-таки покорение такой горы предполагает какие-то атаки, неожиданные отъезды и отвалы, преодоление себя и соперников. А тут... Заехали все как по нотам, Эмираты тянули, Йонас вообще поступил как обычно поступает в последнее время -- пристроился за самой быстрой майкой с надписью UAE, и спокойно ехал.
    Это как про анекдот про Ватсона и сигары в заднице. Так же и Винни - без надписи UAE впереди уже не может))
  • Starch27
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (7)
    Starch27-Фото

    Датчанин заберёт. Думаю, что сегодня он дал укататься Эмиратам, а завтра заберёт должок и закончит интригу.

  • Андрей Аблёхин
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (7)
    Андрей Аблёхин-Фото

    Вини молодец пока, держится. Он вообщето после ТФ. Где боролся не за этапы а победу... Устаёт...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

5 сентября

Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XRG)

Rui Oliveira (UAE Team Emirates XRG)

Axel Huens (Unibet - Tietema Rockets)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (39)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)