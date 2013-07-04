Велогонщица Наталья Фролова выступит на чемпионате мира в Руанде

Наталья Фролова выступит на чемпионате мира в Руанде

Победитель и призер первенств Европы, многократная чемпионка России, действующая чемпионка России в индивидуальной гонке на шоссе, гонщица команды «Марафон-Тула» Наталья Фролова выступит на чемпионате мира по шоссейному велоспорту (UCI), который пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.

Photo (c) «Марафон-Тула»

«Я благодарна за возможность выступать на этих соревнованиях. Моя цель — бороться до конца, показать все, на что я способна. Готовлюсь к по-настоящему напряженным заездам — видела, что ожидается сложная трасса с восхождением на гору Кигали. Уверена, этот опыт станет для меня бесценным», — поделилась гонщица.

Чемпионат мира на шоссе в Руанде — первый подобный старт на территории Африки. В его рамках будут проведены групповые и индивидуальные гонки на время среди мужской и женской элиты, гонщиков до 23 лет и юниоров, а также эстафетная смешанная командная гонка на время.

Пресс-служба велокоманды «Марафон-Тула»