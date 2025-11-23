VeloNEWS
Джонатан Воутерс о нестандартном рецепте успеха Бена Хили

Умение слушать: секрет успеха Бена Хили, который отвергают его сверстники

 

 

2025 год стал звёздным часом для 25-летнего ирландца Бена Хили. Хотя победы всего две – на  этапах Тура Страны Басков и Тур де Франс, но дебютная победа на французском Гранд-туре, два дня в жёлтой майке лидера и итоговое 9-е место в генеральной классификации говорят о новом уровне гонщика. Бронза Чемпионата мира в групповой гонке и третье место на Монументе Льеж — Бастонь — Льеж подтвердили, что Хили — гонщик экстра-класса, стабильно выступающий с февраля по октябрь.

 

Джонатан Воутерс о нестандартном рецепте успеха Бена Хили

 

Однако за этим взлётом стоит не только талант. Глава команды EF Education-EasyPost Джонатан Воутерс раскрыл необычный "секрет" успеха своего подопечного — редкую среди молодых профессионалов готовность прислушиваться к советам, а не искать рецепты построения карьеры в соцсетях.   

 

Умение слышать рекомендации спортивных директоров Хили проявил ещё 2023 году, когда ворвался в элиту, выиграв этап Джиро д'Италия и после 83-км отрыва на Амстел Голд Рейс уступил лишь Тадею Погачару. Именно тогда команда, не до конца понимая его потенциал, дала ему нестандартный совет: "Не выкладывайся каждый день, сохраняй свежесть". И Хили, в отличие от большинства 20-летних, тогда послушался.

 

Несмотря на успех в генеральной классификации Тур де Франс, и сам Хили, и Воутерс сходятся во мнении, что консервативная борьба за общий зачёт — не его стихия. Его козырь — атаки, и именно в этом его будущее.

 

О качествах и прогрессе Бена Хили Джонатан Воутерс рассказал в интервью Stickybottle.

 

Джонатан Воутерс: «Бен — один из очень немногих молодых гонщиков нашей команде за последние годы,  кто на самом деле прислушивался к нам, руководству. Я не говорю, что это [единственная] причина, по которой он стал одним из лучших в мире или что-то в этом роде, но когда он пришёл в команду, мы дали ему несколько советов.

 

В большинстве случаев эти молодые, многообещающие парни в наши дни хотят делать так, как они видели это в соцсетях, в TikTok. Они хотят делать так, как это делает Тадей Погачар. И они говорят: "Ну, я читал, что тот доктор Питер Аттиа (Peter Attia) сказал, что ты должен есть яички слона или что-то ещё, чтобы побеждать".

 

Нам всегда приходится бороться с этим. Мы говорим: "Ну, хорошо, может быть, но давай сначала попробуем более базовый подход". Снова возвращаясь к аргументу "сначала съешь мясо с картошкой, а потом получишь десерт". Мы привели этот аргумент Бену, и он ответил: "Да, согласен, в этом есть смысл".

 

С Беном в его первый год в качестве профессионала мы использовали один из самых необычных подходов.

 

Мы сказали: «Слушай, Бен, мы еще не знаем, какой ты гонщик. Так что тренируйся усердно до начала сезона, но как только сезон начнется, мы хотим, чтобы ты просто выезжал и тренировался на велосипеде по три-четыре часа в день. Не дави слишком сильно на педали, не усердствуй, потому что твой график ещё не до конца составлен.

 

Мы будем отправлять тебя на самые разные гонки. Мы можем позвонить тебе за два дня до гонки и сказать: «Эй, приятель, ты поедешь на эту гонку, извини, что говорим об этом в последнюю минуту. Мы не хотим, чтобы ты устал. Мы хотим, чтобы ты был свежим, даже если ты немного не в форме. Мы хотим, чтобы ты мог участвовать в самых разных гонках и извлекать из них максимум, потому что ты приедешь туда со свежей головой и свежими ногами. А потом, на второй год, когда мы узнаем тебя получше, поговорим о более конкретных вещах, как и что делать».

 

В большинстве случаев молодые профессионалы в возрасте 19–20 лет с яростью отвергают такой совет. Но Бен просто ответил: «Да, хорошо, звучит неплохо». И он всё выполнил.

 

Я думаю, его прогресс в велоспорте намного превзошёл то, что от него ждали, когда он был андером. Отчасти так произошло потому, что он позволил себе постепенно погружаться в велоспорт, и не форсировал события.

 

Честно говоря, я не думаю, что для Бена имеет смысл использовать консервативную стратегию. В конечном итоге, если доходишь до момента, когда действительно будешь пытаться выиграть Тур или бороться за подиум, то, конечно, придётся занять другую позицию. Но, по крайней мере, в ближайшем будущем я бы сказал, что консервативная стратегия «сидеть и ждать, ждать и ждать» для Бена не кажется правильной. Это не кажется правильным ни для него, ни для команды».

