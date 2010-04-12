VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Аэродинамическая революция: Red Bull – BORA – hansgrohe и Specialized провели уникальные испытания в тоннеле Кейтсби

Невидимое стало видимым: новая эра велоспорта благодаря технологиям Формулы-1

 

 

Аэродинамическая революция: Red Bull – BORA – hansgrohe и Specialized провели уникальные испытания в тоннеле Кейтсби

Photo © Red Bull Content Pool / George Marshall

 

 

 

Велокоманда Red Bull – BORA – hansgrohe рассказала о проведённых совместно со Specialized  и со специалистами по измерениям из компании LaVision испытаниях с использованием метода измерения скорости частиц (PIV), цифровой трассерной визуализации, — технологии, ранее известной только в Формуле-1. Испытания проводились в аэродинамической лаборатории Catesby Aero Research Facility, расположенной в выведенном из эксплуатации железнодорожном туннеле в Англии.

 

В луче лазера  поток воздуха становится видимым, что позволяет вывести аэродинамику на новый научный уровень. Впервые движение воздуха вокруг гонщика и велосипеда было зафиксировано с такой детализацией с помощью миллионов микроскопических пузырьков гелия, подсвеченных лазерами. Было записано каждое движение воздуха. Полученные данные позволяют по-настоящему увидеть, как воздух обтекает гонщика и велосипед. Это открывает новые возможности для понимания и проверки CFD-моделей (вычислительной гидродинамики) — виртуальных симуляций аэродинамического сопротивления.

 

Как отмечается в пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe, «испытание методом PIV знаменует смену парадигмы», поворотный момент в профессиональном велоспорте.

 

 Никогда прежде не удавалось составить настолько точную картину потока воздуха вокруг гонщика. Комбинация CFD, аэродинамической трубы, испытаний на треке и в реальных условиях создает единую систему, которая позволяет анализировать производительность и позиции гонщика с беспрецедентной точностью. А PIV — это следующий рубеж, который дает истинную уверенность и корреляцию между всеми этими областями испытаний.

 

Red Bull – BORA – hansgrohe и Specialized работают рука об руку, чтобы переосмыслить аэродинамическую эффективность – от цифрового проектирования до реальных гонок. Эти фундаментальные исследования не только дают понимание для отдельных велогонщиков, но и формируют будущее современных аэродинамических разработок. Они позволяют понять ключевой момент – то самое «почему», лежащее в основе изменений аэродинамической эффективности.

 

Тест требовал полной концентрации: более 100 прогонов с одинаковой скоростью, положением и траекторией — каждый раз через зелёную завесу из гелиевых пузырьков и лазерного света. Туннель Кейтсби с его постоянной температурой и отсутствием внешних воздействий обеспечивает идеальные условия для такого рода экспериментов.

 

Аэродинамическая революция: Red Bull – BORA – hansgrohe и Specialized провели уникальные испытания в тоннеле Кейтсби

 

Аэродинамическая революция: Red Bull – BORA – hansgrohe и Specialized провели уникальные испытания в тоннеле Кейтсби

 

Аэродинамическая революция: Red Bull – BORA – hansgrohe и Specialized провели уникальные испытания в тоннеле Кейтсби

 

Аэродинамическая революция: Red Bull – BORA – hansgrohe и Specialized провели уникальные испытания в тоннеле Кейтсби

© Red Bull Content Pool / George Marshall

 

 

Дэн Бигхэм (Dan Bigham), руководитель инженерного отдела Red Bull – BORA – hansgrohe:

 

«Мы хотим понимать, что происходит на самом деле, а не просто определить, что быстрее, а что медленнее. С помощью этого теста PIV мы, наконец, делая видимым в аэродинамике то, что раньше в велоспорте было невидимым. Мы переносим технологии Формулы-1 на два колеса и создаем знания, которые изменят велоспорт.

 

Не каждый день удаётся проехать сквозь лазерный луч. Увидеть впервые потоки воздуха вокруг себя в реальном времени было завораживающе. Обычно мы знаем только, что что-то быстрее или нет, но не знаем, почему. Сегодня мы смогли увидеть причину, это «почему». Для меня, как инженера, это чистая магия — момент, который показывает, что происходит, когда любопытство встречается с технологиями.

 

Здесь (в тоннеле Кейтсби) воздух так же чист, как и данные. Ни ветра, ни градиента, ни случайностей — только чистая физика».

 

Как отмечает Red Bull Bora-hansgrohe, «то, что становится видимым в лазерном свете, — нечто большее, чем технический эксперимент. Это начало новой эры в велоспорте. Это фундаментальное исследование, которое будет определять процессы разработки в Red Bull – BORA – hansgrohe и Specialized на годы вперед. Ведь тот, кто понимает воздух, контролирует гонку».

 

Примечание: Метод PIV  - цифровая трассерная визуализация, или Particle Image Velocimetry — это бесконтактный оптический метод измерения мгновенных полей скорости потоков жидкости или газа. Он основан на регистрации двух изображений потока, освещенного импульсным лазером, за очень короткий промежуток времени - обычно менее 100 мкс. По смещению частиц-трассеров между двумя кадрами рассчитывается мгновенное поле скорости. Полученные изображения обрабатываются с использованием кросскорреляционного алгоритма, который разбивает их на небольшие расчетные области.  Для каждой области вычисляется среднее смещение трассеров. Зная это смещение и время между снимками, можно определить мгновенную скорость потока). Этот метод не нарушает течение, что является важным преимуществом для точных измерений и позволяет получать мгновенные картины распределения скорости, а не только усредненные значения).

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Red Bull Bora-hansgrohe Specialized

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    12 ноября 2025 02:34 | Регистрация: 4.07.2013

    Картинки от балды. Дизайнера попросили нарисовать и он нарисовал абстрактную "красоту".
    Но, Бора реально чего-то мутит серьезное.

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    12 ноября 2025 09:01 | Регистрация: 12.04.2010

    Конечно "мутит"... Надо же показать спонсорам,что деньги не расходуются на разную ерунду, а только на полезные вещи:))

  3. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    12 ноября 2025 10:10 | Регистрация: 8.09.2010

    Да, картинка явно для запутывания конкурентов.... Хотя, понятно, что в процессе пересечения человеком плоскости света картина потока будет в этой плоскости меняться.... Вероятно, из последовательности этих картин аэродинамики могут получить инфу об аэродинамических свойствах объекта... 100 микросекунд - не такое уж маленькое время для измерительных устройств фотоники... Но в целом ясно, что технология задейстувует серьезную математику, про которую, как всегда, написано высоконаучными словами, чтобы потрясти нас, простых смертных...

  4. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    12 ноября 2025 12:16 | Регистрация: 4.09.2010

    это всё красиво, научно и пр.пр.

    ну может ещё конкурентам нервяк строит, а спонсорам - оргазм

    но в вело всё-таки чаще решает буквально плотный махач, пусть даже тут не прилетает буквально в табло. прилетает с ноги прям по сердечку. пинанул этак условный Пога такого же Ремку несско раз на градиенте, один поплыл, другой соло поехал за победой. всё. это вся сказка про аэродинамику в их отношениях

    заниматься этим, конечно, нужно. и многим полезно. но именно для Ремко это буквально - заниматься ярко блестящей хернёй. конечно, если он всё ещё всерьёз думает о ГТ

  5. Имя: Сергей

    SVS

    12 ноября 2025 13:51 | Регистрация: 26.04.2017

    Вот они чего-нибудь придумают. А UCI это и запретит biggrin

    У них наука, а у нас на неё печать имеецца "не дозволяю", как грицца...

  6. Имя: Кирилл

    Cyrill

    12 ноября 2025 13:58 | Регистрация: 8.05.2013

    Стараются ради Ремко.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).

  7. RVL

    12 ноября 2025 16:09 | Регистрация: 30.08.2012

    С такой аэродинамикой ремко полетит в горах в следующем году

  8. Имя: Никита

    Джигит Карбонович

    12 ноября 2025 16:36 | Регистрация: 5.02.2024

    Цитата: RVL
    С такой аэродинамикой ремко полетит в горах в следующем году
    Главное чтоб не кубарем

  9. Имя: Сергей

    error

    12 ноября 2025 16:55 | Регистрация: 20.05.2010

    Штука каешн более пиарная чем реальная... но интересная в любом случае. И да.. тоже не совсем понял как будет работать.. и будет ли работать... на НЕ разделках...

  10. DIM

    12 ноября 2025 18:39 | Регистрация: 13.10.2012

    "Ни ветра, ни градиента, ни случайностей — только чистая физика"

     Готовятся к встрече с инопланетным разумом, который прибудет с минуты на минуту)

  11. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    12 ноября 2025 21:28 | Регистрация: 20.03.2016

    Готовят Ремко к часовому рекорду?

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 02:25 | Регистрация: 4.07.2013

      А что? Вполне.

  12. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Вчера, 10:48 | Регистрация: 8.09.2010

    Да, все комменты  - в точку!

     

    И еще, думаю, один момент: ЧЕЛОВЕК - НЕ МАШИНА! Это давно известна истина...

  13. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 12:39 | Регистрация: 21.05.2014

    Коммерческий директор LaVision отлично выполняет свою работу.

    А дальше как обычно: либо журналист/пиарщик в своем репертуаре, либо инженер странный. Про коня и вакуум не в курсе. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы..."

    Так и я о том же.

  • JetRevel
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    JetRevel-Фото
    Подождем,у нас в сообществах пишут,что поедут с финишем в Дзонколан на последней неделе,а финиш тогда будут делать в Милане.

    Жду сам
  • дрокер
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    дрокер-Фото
    Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы
  • motte
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: Cahko
    Болгария. Внезапно.
     
    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.
    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.
    Вряд ли конечно.
     
    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

    Всё будет, если снега позволят:

    Вот такой, например, этап, пока слухи, но не бывает дыма без огня. 

    Посмотрите градиенты и протяжённость этих вертикалей! 

  • Крайний
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Крайний-Фото

    Коммерческий директор LaVision отлично выполняет свою работу.

    А дальше как обычно: либо журналист/пиарщик в своем репертуаре, либо инженер странный. Про коня и вакуум не в курсе. 

  • Pugachev
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Pugachev-Фото

    Да, все комменты  - в точку!

     

    И еще, думаю, один момент: ЧЕЛОВЕК - НЕ МАШИНА! Это давно известна истина...

  • VeloVelo
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    VeloVelo-Фото

    А что? Вполне.

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Алишер, поясню свою позицию.

    Мне кажется, всё гораздо проще, чем вы написали.

    Я уже где-то писал здесь, примерно, следующее:
    В Астану просто так не поедут Звёзды и молодые Суперталанты. Им это не надо. Зачем им уезжать из Европы, ну посудите сами?

    Единственный магнит для Больших Гонцов в Астане — Бабло. Только поэтому приезжали. Было Бабло - с радостью ехали и отрабатывали по полной. А сейчас Бабла нет. Никто и не едет.

    P.S. Это всего лишь моё мнение.

    PP.SS. А что Лопес? На него и поставили, потому что Бабло уже закончилось и больше некого было ангажировать.

  • Ser Gio
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Ser Gio-Фото
    Готовят Ремко к часовому рекорду?
  • Cahko
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    Cahko-Фото

    Болгария. Внезапно.

     

    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.

    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.

    Вряд ли конечно.

     

    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

14 ноября

Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost)

15 ноября

Iker Mintegui Claver (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (60)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)