Филиппо Ганна — победитель 18 этапа Вуэльты Испании-2025

Филиппо Ганна выиграл второй в карьере этап Вуэльты Испании

29-летний итальянский велогонщик INEOS Grenadiers Филиппо Ганна, двукратный чемпион мира в разделке (2020-21), одержал победу на 18-м этапе Вуэльты Испании-2025, в восьмой раз в этой дисциплине на этапах Гранд-туров.

На Вуэльте Ганна уже выигрывал 25,8-километровую гонку с раздельным стартом в 2023 году. Теперь он повторил успех на более короткой дистанции (12,2 км), пройденной со средней скоростью 56,2 км/ч.

Лидер горной классификации, 29-летний австралийский гонщик Джей Вайн (UAE Emirates XRG), едва не лишил Филиппо Ганну победы, которую итальянский гонщик ждал почти три часа, следя за соперниками с «хот-сит», кресла победлителя. Вайн проиграл итальянскому мастеру разделки всего 90 сотых секунды. Подиум на этапе замкнул Жуан Алмейда (UAE Emirates XRG) с отставанием в 7,57 секунд от Ганны, он опередил Йонаса Вингегора, финишировавшего девятым, на 10,45 секунд.

Филиппо Ганна: «Думаю, три часа на «горячем кресле» (ожидая результатов) мучился даже больше, чем на велосипеде (смеётся). На первом отрезке я не смог подобрать комфортный ритм, а на финальном продавливал, не думая ни о цифрах, ни о чём другом. Я очень счастлив. Сегодня просто старался выдать максимум возможного. На первой половине дистанции я слишком быстро прошёл поворот, поэтому потом постарался не очень рисковать на второй половине.

Эта последняя неделя началась для нас очень хорошо, но гонка ещё не закончена, у нас впереди несколько дней, чтобы продолжать бороться.

После моего серьёзного падения на Тур де Франс было непросто вернуться на велосипед. Каждый раз, когда я выезжал на тренировку, старался сделать всё возможное, чтобы с каждым днём улучшать свою форму. Мы дошли до сегодняшнего дня, пройдя через мучения первых двух недель Вуэльты, на ноги влияет огромное количество пройденных подъёмов. Когда весишь 85 кг, не так просто преодолевать так много гор. Я очень рад. Посмотрим, что получится в ближайшие дни».

Джей Вайн: «По времени, вероятно (это была одна из моих лучших разделок), но, думаю, что по ощущениям лучшей гонкой был прошлогодний Chrono des Nations. Но да, финишировать вторым после Ганны невероятно. Я уступил одному из лучших раздельщиков в мире, больше ничего не мог сделать. Я смотрел на ватты и понимал, что не могу ехать быстрее. Перед стартом взглянул на телевизор, и увидел, что, кажется, на одном из отрезков он выдал 67 км/ч. Не думаю, что я даже близко подобрался к этой цифре! Так что да, он шёл ровно и мощно.

Моя следующая цель - 20-й этап, посмотрим, что мы сможем сделать. Жуан (Алмейда) явно в хорошей форме, отставание немного сокращается, и мы выложимся на этом по-настоящему тяжёлом этапе. Вообще, я думаю, что финальное восхождение, вероятно, не будет суперрешающей частью гонки. Мне кажется, скажутся всё, что было накоплено за три недели гонки, а также то, что сам этап очень сложный. Финальный подъём, полагаю, просто бонус».

События 18 этапа Вуэльты Испании-2025

Организаторы сократили дистанцию с 27,2 до 12,2 километров, чтобы обеспечить безопасность гонщиков и не допустить срыва этапа из-за протестов.

После старта на левом берегу реки Писуэрга (Pisuerga) и преодоления 4 поворотов участники переезжали на правый берег, затем возвращались и направлялись на юг по равнине, где на 4 км маршрута была расположена первая промежуточная отсечка времени.

После разворота на север до финиша оставалось проехать ещё 5,5 км по прямой дороге, осложнённой дорожной архитектурой. Вторая промежуточная отсечка времени была расположена на 8 км маршрута.

Таким образом, на 18 этапе организаторы предложили гонку с раздельным стартом, проложенную против хода часовой стрелки в долине реки Писуэрга, с серией поворотов в первой части дистанции. Вторая часть дистанции с длинными прямыми участками.

Лучшее время на первой промежуточной отсечке времени показал Сандер Де Пестел (Sander De Pestel, Decathlon - Ag2r) со временем 4 минут и 43,96 секунды. Его средняя скорость составила 50,711 км/ч. Вторым стал обладатель гороховой майки Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) с отставанием в 11 сотых секунды. Третье время на первой отсечке показал обладатель зеленой майки Мадс Педерсен (Mads Pedersen, Lidl-Trek) с отставанием в 42 сотых секунды.

Будущий победитель этапа Филиппо Ганна показал время 4 минуты и 47,16 секунд.

На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 8-м км маршрута быстрее всех был Джей Вайн со временем 8 минут и 51,63 секунд. Средняя скорость составила 54,173 км/ч. Средняя скорость между отсечками составила 58,168 км/ч. Вторым стал Штефан Кюнг (Stefan Küng, Groupama - FDJ) с отставанием в 6,27 секунд. Третье время показал Жуан Алмейда (Joao Almeida, UAE Team Emirates XRG) с отставанием в 7,18 секунд, и на второй отсечке он опередил Йонаса Вингегора на 2,81 секунды. Будущий победитель этапа Филиппо Ганна на второй отсечке показал время 9 минут и 0,77 секунд.

Заключительный отрезок дистанции Филиппо Ганна преодолел со средней скоростью 62,969 км/час. Он одержал победу, преодолев дистанцию за 13 минут и 0,89 секунд, со средней скоростью 56,244 км/ч.

В классификациях изменений не произошло.