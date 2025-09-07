Роман Грегуар — победитель 4 этапа Тура Британии-2025

Роман Грегуар перехватил майку лидера Тура Британии-2025 после победы на 4-м этапе

Роман Грегуар (Romain Grégoire) одержал победу на 4-м этапе Тура Британии-2025, велогонки категории 2. Pro. 22-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ с большим нетерпением ждал этапа, который ему подходил по рельефу. И после трех дней томительного ожидания Роман Грегуар не упустил свой шанс.

И на 4-м этапе Тура Британии-2025 он продемонстрировал свою мощность и способность к взрывному ускорению, одержав победу на вершине финишного подъёма в Бертон-Дассете, опередив Жулиана Алафилиппа (Tudor). Благодаря отрыву в две секунды от большинства своих соперников он также захватил лидерство в генеральной классификации, где на 2 секунды опережает Мэттью Бреннана (Visma Lease a Bike). В субботу ему предстоит защищать майку лидера на еще более сложном горном финише.

Велоспорт с каждым годом все подробнее освещается не только в спортивных СМИ, но и на сайтах бк. Подобрать самую удобную из них и почитать актуальные новости можно на портале всепроспорт.

Роман Грегуар был внимателен, когда начались атаки при первом восхождении на финальный холм и выбрал идеальную позицию при втором предпоследнем восхождении на Бертон-Дассет. Он смог ответить на несколько ускорений, но не стал форсировать, когда несколько атакующих попытались уйти в отрыв за десять километров до финиша. Все еще довольно многочисленный пелотон организовался, чтобы вернуть всех за четыре километра до финишной черты.

Когда его товарищи по команде выполнили свою работу, Роман Грегуар взял на себя ответственность. Оказавшись впереди за 500 метров до финиша, французский панчер затем идеально контролировал ситуацию. Грегуар вышел вперёд за 250 м до финиша, параллельно ускорился Жулиан Алафилипп, но молодой французский гонщик уверенно обошёл своего знаменитого соотечественника и отпраздновал двойной успех – победу на этапе и майку лидера генеральной классификации.

Роман Грегуар: «Мы правильно подошли к гонке, и ребята отлично отработали, чтобы вывезти меня на идеальную позицию. На финальном круге было непросто, потому что некоторые ребята хотели открыть гонку издалека и усложнить ее, как Ремко. Мы справились довольно хорошо, сохраняя терпение и прилагая усилия, когда это было необходимо. Все ребята выполнили свою часть работы, но отдельное спасибо Оливье Ле Гаку, который провел фантастическую гонку. Он был там все время и был действительно идеален с точки зрения удержания позиции.

Я приложил все силы, вышел на выгодную позицию за километр до финишной черты. Когда я почувствовал, что настал момент, ускорился и удержался до финиша. Это великолепно. Победа здесь была важной целью. Вся команда проделала невероятную работу и заслужила победу. Я очень счастлив. В качестве бонуса у нас майка лидера, так что мы не могли бынадеяться на большее!»

Спортивный директор команды Groupama-FDJ Жером Ганна (Jérôme Gannat): «Финиш дня идеально подходил под характеристики Романа. Там был короткий 12,5-километровый круг, который нужно было проехать дважды в финале, с тремя восхождениями на финишный подъем, который был непростым: 900 метров с градиентом 7-8% по очень узкой дороге. Мы держались в тени в начале гонки, чтобы попытаться сохранить как можно больше гонщиков к финалу для позиционирования Романа на подъемах. Мы скорее ожидали активность на предпоследнем круге, но четверка атаковавших не набирала более десяти секунд. Мы также знали, что будут команды, которые организуют преследование, и Лоренцо также сделал несколько рывков, чтобы догнать отрыв. Затем нашей задачей было занять хорошую позицию на последнем повороте, за километр до финиша.

Роман н сел за «поездом» Soudal-Quick Step и поступил разумно, не поехав за Эвенпулом, а выбрав гонщика, которого хорошо знает - Сэма [Уотсона], который мощно пошел с самого подножия, благодаря чему Роман вышел на хорошую позицию.

Когда Роман на таком финише, когда знает, что может победить, он не ошибается. Он выбирал правильные колеса, и мы чувствовали, что он уверен и спокоен. Он был терпелив, потому что мы говорили на брифинге, что он должен начать спринт перед последним поворотом, так как последние 200 метров были менее сложными, с градиентом 4%.

Изначально планировалось, что на этой гонке будет выступать наша континентальная команда. В итоге мы решили поехать с командой Мирового тура, но почти весь персонал — из конти. Для них тоже важно соперничать с такими гонщиками, как Роман, и бороться за победу в крупных гонках, таких как Тур Британии».