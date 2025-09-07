VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Роман Грегуар — победитель 4 этапа Тура Британии-2025

Роман Грегуар перехватил майку лидера Тура Британии-2025 после победы на 4-м этапе

 

 

Роман Грегуар (Romain Grégoire) одержал победу на 4-м этапе Тура Британии-2025, велогонки категории 2. Pro. 22-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ с большим нетерпением ждал этапа, который ему подходил по рельефу. И после трех дней томительного ожидания Роман Грегуар не упустил свой шанс.

 

Роман Грегуар — победитель 4 этапа Тура Британии-2025

 

 

 И на 4-м этапе Тура Британии-2025 он продемонстрировал свою мощность и способность к взрывному ускорению, одержав победу на вершине финишного подъёма в Бертон-Дассете, опередив Жулиана Алафилиппа (Tudor). Благодаря отрыву в две секунды от большинства своих соперников он также захватил лидерство в генеральной классификации, где на 2 секунды опережает Мэттью Бреннана (Visma Lease a Bike). В субботу ему предстоит защищать майку лидера на еще более сложном горном финише.

 

Велоспорт с каждым годом все подробнее освещается не только в спортивных СМИ, но и на сайтах бк. Подобрать самую удобную из них и почитать актуальные новости можно на портале всепроспорт.

 

Роман Грегуар был внимателен, когда начались атаки при первом восхождении на финальный холм и выбрал идеальную позицию при втором предпоследнем восхождении на Бертон-Дассет. Он смог ответить на несколько ускорений, но не стал форсировать, когда несколько атакующих попытались уйти в отрыв за десять километров до финиша. Все еще довольно многочисленный пелотон организовался, чтобы вернуть всех за четыре километра до финишной черты.

 

Когда его товарищи по команде выполнили свою работу, Роман Грегуар взял на себя ответственность. Оказавшись впереди за 500 метров до финиша, французский панчер затем идеально контролировал ситуацию. Грегуар вышел вперёд за 250 м до финиша, параллельно ускорился Жулиан Алафилипп, но молодой французский гонщик уверенно обошёл своего знаменитого соотечественника и отпраздновал двойной успех – победу на этапе и майку лидера генеральной классификации.

 

Роман Грегуар: «Мы правильно подошли к гонке, и ребята отлично отработали, чтобы вывезти меня на идеальную позицию. На финальном круге было непросто, потому что некоторые ребята хотели открыть гонку издалека и усложнить ее, как Ремко. Мы справились довольно хорошо, сохраняя терпение и прилагая усилия, когда это было необходимо. Все ребята выполнили свою часть работы, но отдельное спасибо Оливье Ле Гаку, который провел фантастическую гонку. Он был там все время и был действительно идеален с точки зрения удержания позиции.

 

Я приложил все силы, вышел на выгодную позицию за километр до финишной черты. Когда я почувствовал, что настал момент, ускорился и удержался до финиша. Это великолепно. Победа здесь была важной целью. Вся команда проделала невероятную работу и заслужила  победу. Я очень счастлив. В качестве бонуса у нас майка лидера, так что мы не могли  бынадеяться на большее!»

 

Спортивный директор команды Groupama-FDJ Жером Ганна (Jérôme Gannat): «Финиш дня идеально подходил под характеристики Романа. Там был короткий 12,5-километровый круг, который нужно было проехать дважды в финале, с тремя восхождениями на финишный подъем, который был непростым: 900 метров с градиентом 7-8% по очень узкой дороге. Мы держались в тени в начале гонки, чтобы попытаться сохранить как можно больше гонщиков к финалу для позиционирования Романа на подъемах.  Мы скорее ожидали активность на предпоследнем круге, но четверка атаковавших не набирала более десяти секунд. Мы также знали, что будут команды, которые организуют преследование, и Лоренцо также сделал несколько рывков, чтобы догнать отрыв. Затем нашей задачей было занять хорошую позицию на последнем повороте, за километр до финиша.  

 

Роман н сел за «поездом» Soudal-Quick Step и поступил разумно, не поехав за Эвенпулом, а выбрав гонщика, которого хорошо знает -  Сэма [Уотсона], который мощно пошел с самого подножия, благодаря чему Роман вышел на хорошую позицию.

 

Когда Роман на таком финише, когда знает, что может победить, он не ошибается. Он выбирал правильные колеса, и мы чувствовали, что он уверен и спокоен. Он был терпелив, потому что мы говорили на брифинге, что он должен начать спринт перед последним поворотом, так как последние 200 метров были менее сложными, с градиентом 4%.

 

Изначально планировалось, что на этой гонке будет выступать наша континентальная команда. В итоге мы решили поехать с командой Мирового тура, но почти весь персонал — из конти. Для них тоже важно соперничать с такими гонщиками, как Роман, и бороться за победу в крупных гонках, таких как Тур Британии».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

  • (0)
  • Просмотров
  • (60)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

2 - 7 сентября 2025

Tour of Britain

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    kabachok-Фото

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    Геродот-Фото

    Делаем ставки кто возьмет следующий горный финиш... Ставлю на Гроссшартнера)

  • Стриж
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    Стриж-Фото
    Йонас , опять 2. Как на картине - Опять двойка- Решетникова. После Тура устал Винни ,,чувствуется. Вторую неделю слабее прошёл ,,чем первую. Третья неделя - неопределенна. Но тем интереснее в отличии от Тура , где к это моменту все было уже решено, когда Погачар в гору 2 мин привёз датчанину и усе, кина не было. А тут прям очень интересно и интригующе.
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    motte-Фото

    Цитата: Alexma
    Алмейда сегодня выглядел после финиша более уставшим, чем вчера.
     

    "Он очень силен, я счастлив, что был за его колесом", - Жуан Алмейда о Йонасе Вингегаарде и Ла Фарапоне

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    Astanaforever-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Рядом со школой для умственно отсталых устроили свалку из автомобильных шин.Так вот,эти школьники устроили игру;один устраивался внутри шины,а другой скатывал эту шину с горки.Сидящий внутри,в какой-то момент вываливался из шины и долго лежал, не мог прийдти в себя.Тогда подходил другой,пытался поднять его со словами:Ну ты,ДУРАК, вставай! Когда встречаешь родственную душу, надо радоваться,а не оскорблять.
    Ну так радуйся своeму родственнику Vadi...кто же запрещает.

  • Mik61
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    Mik61-Фото
    Угарный газ использовали (и наверное продолжают) Висма, арабы и IPT. Так что да, это сила, по Висме тоже видно.
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    nightbuster33-Фото
    Рядом со школой для умственно отсталых устроили свалку из автомобильных шин.Так вот,эти школьники устроили игру;один устраивался внутри шины,а другой скатывал эту шину с горки.Сидящий внутри,в какой-то момент вываливался из шины и долго лежал, не мог прийдти в себя.Тогда подходил другой,пытался поднять его со словами:Ну ты,ДУРАК, вставай! Когда встречаешь родственную душу, надо радоваться,а не оскорблять.
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    kwwk-Фото
    Вайна и Оливейру за этапом.
  • shoooster
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    shoooster-Фото
    Цитата: Николай Степаныч
    Только то, кто там сколько очков на гонке набрал, в истории не остаётся. Победа на гран-туре – запоминается навсегда.
    Но деньги-то, надеюсь, для вас не пофиг?)) Призовые будут тоже больше у арабов. Ну, а что делать? Биоробот №1 в Вуэльте не участвует, Биоробот №2 в ней лидирует. Третьего биоробота пока не сделали. Что вы хотите от человека-Альмейды и ко?
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (33)
    motte-Фото

    Вроде, кредиты отработал за свой и тёщин дом ( они рядышком, а в Дании цены на недвижимость заоблачные), но вот Экшена хочется, коль киборгом кличется-:)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

6 сентября

Jack Haig (Bahrain Victorious)

7 сентября

Alexey Lutsenko (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (49)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)