Альберто Дайнезе подписал контракт с велокомандой Soudal Quick Step

27-летний Альберто Дайнезе возвращается в Мировой тур с Soudal Quick Step

Альберто Дайнезе (Alberto Dainese) с 2026 года будет выступать в цветах велокоманды Мирового тура Soudal Quick Step. Уроженец Абано-Терме, городка региона Венета, 27-летний итальянский спринтер начал карьеру профессионального велогонщика в 2020 году в команде Sunweb, а последние два сезона выступал в проконтинентальной команде Tudor Pro Cycling.

Победитель двух этапов Джиро д’Италия 2022 и 2023 годов, этапа Вуэльты Испании-2023, одержавший в общей сложности 7 побед в карьере, Альберто Дайнезе будет выступать в команде Soudal Quick Step до конца 2027 года.

Альберто Дайнезе: «С детства я мечтал присоединиться к "Волчьей Стае". Помню, как смотрел выступления команды по телевизору, восхищаясь её менталитетом и победным духом, и очень рад, что, наконец, получил этот шанс. В пелотоне я следил, как эта команда ведёт гонки и подходит к спорту, их стиль всегда меня впечатлял. Жду нового сезона с нетерпением и готов выкладываться на сто процентов в каждой гонке. Хочу внести свой вклад, принести команде как можно больше побед, пережить с ней яркие моменты».

Юрген Форэ, генеральный директор Soudal Quick Step: «Альберто — быстрый гонщик, и мы уверены, что в ближайшие годы он полностью себя проявит. Он добился отличных результатов не только на этапах многодневных гонок и Гранд-туров, но и доказал свою силу в сложных однодневных гонках, включая бельгийские полуклассики. Вместе мы сможем достичь больших успехов в следующие два года».