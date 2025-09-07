Поль Сэксас — победитель Тура де л'Авенир-2025

Поль Сэксас: «Я выиграл гонку, хотя был готов не на сто процентов»

18-летний французский велогонщик Поль Сэксас (Paul Seixas) одержал победу на велогонке Тур де л’Авенир (Tour de l’Avenir), которая считается молодёжной версией Тур де Франс и переводится как «Тур Будущего». Для Поля Сэксаса профессиональное будущее уже наступило – с этого сезона он стал велогонщиком французской команды Мирового тура Decathlon AG2R La Mondiale. Его первые успехи с командой – 5-е место на Гран-при Марселя, первой гонке сезона, вторая ступень подиума ещё одной однодневной гонки Париж-Камамбер (Paris Camembert), три финиша в топ-3 и победа в очковой классификации Тура Альп, и 8-е место в генеральной классификации гонки Мирового тура Критериум Дофине-2025.

На Туре де л’Авенир Поль Сэксас стартовал в качестве одного из фаворитов, и оправдал ожидания. Он выиграл пролог – горную разделку до горнолыжной станции Тинь-1800. На 2-м этапе он потерял жёлтую майку лидера, поднялся на второе место в генеральной классификации на 5-м и 6а этапах занял 2-е место, а затем разгромил соперников в финальной разделке на этапе 6b, выиграв в итоге Тур де л’Авенир с преимуществом в 40 секунд над бельгийским гонщком Ярно Видаром и с 47 секундным преимуществом над норвежским гонщиком Йоргеном Нордхагеном.

Вручение желтой майки Бернаром Ино обрело символическое значение, поскольку Поль Сэксас утвердился в качестве большой надежды, которую ждал французский велоспорт. Спустя 9 лет после победы Давида Годю Тур де л’Авенир вновь покорился французскому гонщику.

Поль Сэксас добился успеха, несмотря на то, что его подготовка к старту была неидеальной, в августе возникли проблемы со здоровьем, и в горах он чувствовал себя не на сто процентов.

После триумфа, в беседе с DirectVelo Поль Сэксас отметил:

«Победа много для меня значит, ведь это главная гонка среди андеров, и думаю, она будет единственной в моей жизни, так что суметь выиграть ее — это действительно великолепно. Не думал, что выиграю вот так, с таким большим преимуществом, но цель достигнута. Это доказывает, что даже на 90% своих возможностей я был способен побеждать на протяжении всего года, и это здорово.

Я выбрал скорее наступательную стратегию, потому что знаю, что лучшая защита — это нападение. Я был фаворитом, а мои соперники, несомненно, хотели меня застать врасплох, поэтому я решил всё время атаковать. Возможно, я даже переборщил, заплатив за это на горных этапах, тем более, что моя подготовка была не слишком хорошей, и я не тренировался на высоте. Но самое главное, что я выиграл «Тур будущего», так что всё великолепно. Максим (Декомбль) был невероятно мощным напарником. Он позволял мне иногда работать чуть меньше и оставлять работу другим. Он заслуживает своего места в топ-5, и я почти расстроен, что он не поднялся на подиум, но такова велогонка.

Ярно (Видар) был невероятно силен, честно говоря, он удивил меня. Когда я приехал на Тур де л’Авенир, все говорили о дуэли между ним и мной, но я не думал, что именно он окажется главным соперником. В итоге он очень впечатлил. Снимаю перед ним шляпу, он провел прекрасную неделю, одержал две заслуженных победы на этапах. У него была очень сильная команда, он оказался настоящим сильным соперником, и это хорошо на будущее. Что касается меня, то я поеду Ломбардию. Это очень красивая гонка. Остальное я предоставляю команде, пока ничего больше не знаю из своего календаря».