Поль Сэксас — победитель пролога Тура де л’Авенир-2025

Чемпион мира в разделке среди юниоров Поль Сэксас побеждает в прологе Тура де л’Авенир-2025

18-летний Поль Сэксас (Paul Seixas), которого называют надеждой французского велоспорта, чемпион мира в разделке среди андеров, выиграл короткий, но сложный пролог «Тура будущего» (Tour de l’Avenir)-2025, гонки, которая считается молодёжной версией Тур де Франс.

Все 3 км пролога – подъём со средним градиентом 7,4% к горнолыжной станции Тинь (Tignes) 1800. Поль Сэксас преодолел его с лучшим временем – 7 минут 19 секунд, опередив всего на 7 десятых секунды 18-летнего итальянского гонщика Лоренцо Финна, который в этом сезоне выиграл горную майку андеровской версии Джиро д’Италия и является действующим чемпионом мира среди юниоров в групповой гонке.

В отличие от Лоренцо Финна, который пока выступает в континентальной команде Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies, Поль Сэксас в этом году начал профессиональную карьеру в команде Мирового тура Decathlon AG2R La Mondiale, с которой выступил в том числе на таких многодневных гонках как Тур ОАЭ, Тур Альп, где на трёх этапах финишировал в топ-3 и выиграл очковую классификацию, Критериум Дофине, где финишировал 8-м в генеральной классификации.

Поль Сэксас:

«На тренировках у меня были некоторые сомнения относительно моей формы, но сегодня проехал лучше, чем ожидал. В этом отличие от юниоров, где я привык часть выступать в гонках. Необходимость блоков тренировок для меня казалась странной. Но в карьере бывает моменты, когда прогрессируешь не только физически, но и психологически.

Я приехал сюда, чтобы побеждать, и, судя по моему прологу, могу соответствовать своим амбициям. Буду защищать майку лидера».