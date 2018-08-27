VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав велокоманды XDS Astana на Вуэльту Испании-2025

Велокоманда XDS Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2025

 

Команда XDS Astana Team готова к финальному Гранд-туру сезона -  Вуэльте Испании, которая стартует в Турине (Италия) 23 августа, а завершается в Мадриде (Испания) 14 сентября. На старт 80-го выпуска испанского Гранд-тура выйдут: 29-летний итальянский гонщик Лоренцо Фортунато, 28-летний итальянский гонщик Никола Кончи, 28-летний колумбийский велогонщик Серхио Игита, 24-летний эквадорский гонщик Харольд Мартин Лопес,  31-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада, 37-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, 28-летний колумбийский гонщик Харольд Техада, 23-летний казахстанский гонщик Николя Винокуров.

 

Состав велокоманды XDS Astana на Вуэльту Испании-2025

Photo credit: ©SprintCycling

 

 

Лоренцо Фортунато поедет второй Гранд-тур сезона после успешного выступления на Джиро д’Италия, где выиграл классификацию лучшего горного гонщика. Победитель этапа Джиро, Фортунато подходит к испанскому Гранд-туру в хорошей форме, он занял 2-е место в общем зачёте недавней Вуэльты Бургоса, где также финишировал 3-м на королевском горном этапе.

 

Итальянский гонщик поедет Вуэльту второй раз в карьере, он дебютировал на испанском Гранд-туре в 2024 году, занял тогда 16-е место в генеральной классификации.

 

Ваут Пулс – самый опытный гонщик в составе, победитель этапов Тур де Франс и Вуэльты Испании, поедет 25-й Гранд-тур в карьере и второй в этом сезоне после Джиро. Именно на испанском Гранд-туре Ваут Пулс показывал лучший в карьере результат в генеральной классификации – дважды занимал 6-е место в 2017 и 2020.

 

Серхио Игита, победитель этапа Вуэльты 2019 года, поедет второй Гранд-тур в сезоне после Тур де Франс, а на испанском Гранд-туре стартует в четвёртый раз в карьере.

 

Никола Кончи поедет седьмой Гранд-тур в карьере, на Вуэльту Испании возвращается впервые с дебюта в 2018 году.

 

Харольд Мартин Лопес, победитель Тура Венгрии этого года, поедет Вуэльту Испании второй раз в карьере, он дебютировал на испанском Гранд-туре в прошлом году, но не доехал гонку до конца.

 

Фаусто Маснада, победитель этапа Джиро 2019 года, второй раз поедет Вуэльту Испании, но в общей сложности это будет его седьмой Гранд-тур в карьере.

 

Харольд Техада в третий раз в карьере поедет Вуэльту Испании, где его лучшим результатом было 7-е место на этапе в прошлом году, но это будет его 9-й Гранд-тур в карьере и второй в этом сезоне после Тур де Франс.

 

23-летний Николя Винокуров поедет Вуэльту Испании второй раз в карьере. В этом сезоне казахстанский гонщик выиграл майку горного короля на Туре Австрии.

 

Спортивные директора XDS Astana на Вуэльте Испании-2025: Александр Шефер, Стефано Занини, Марио Манцони.

 

Состав велокоманды XDS Astana на Вуэльту Испании-2025:

 

Nicola Conci (Италия),

Sergio Higuita (Колумбия),

Lorenzo Fortunato (Италия),

Harold Marín López (Эквадор),

Fausto Masnada (Италия),

Wout Poels (Нидерланды),

Harold Tejada (Колумбия),

Nicolas Vinokurov (Казахстан)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: XDS Astana Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 13:52 | Регистрация: 27.08.2018

    Этапы и горная майка?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

18 августа

Krists Neilands (Israel - Premier Tech)

Magnus Kulset (Uno-X Mobility)

19 августа

Fernando Gaviria (Movistar Team)

Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious)

Felix Engelhardt (Jayco AlUla)

Eric Fagundez (Burgos - Burpellet - BH)

Lorenz Van De Wynkele (Lotto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (96)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)