Состав велокоманды XDS Astana на Вуэльту Испании-2025:

Велокоманда XDS Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2025

Команда XDS Astana Team готова к финальному Гранд-туру сезона - Вуэльте Испании, которая стартует в Турине (Италия) 23 августа, а завершается в Мадриде (Испания) 14 сентября. На старт 80-го выпуска испанского Гранд-тура выйдут: 29-летний итальянский гонщик Лоренцо Фортунато, 28-летний итальянский гонщик Никола Кончи, 28-летний колумбийский велогонщик Серхио Игита, 24-летний эквадорский гонщик Харольд Мартин Лопес, 31-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада, 37-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, 28-летний колумбийский гонщик Харольд Техада, 23-летний казахстанский гонщик Николя Винокуров.

Photo credit: ©SprintCycling

Лоренцо Фортунато поедет второй Гранд-тур сезона после успешного выступления на Джиро д’Италия, где выиграл классификацию лучшего горного гонщика. Победитель этапа Джиро, Фортунато подходит к испанскому Гранд-туру в хорошей форме, он занял 2-е место в общем зачёте недавней Вуэльты Бургоса, где также финишировал 3-м на королевском горном этапе.

Итальянский гонщик поедет Вуэльту второй раз в карьере, он дебютировал на испанском Гранд-туре в 2024 году, занял тогда 16-е место в генеральной классификации.

Ваут Пулс – самый опытный гонщик в составе, победитель этапов Тур де Франс и Вуэльты Испании, поедет 25-й Гранд-тур в карьере и второй в этом сезоне после Джиро. Именно на испанском Гранд-туре Ваут Пулс показывал лучший в карьере результат в генеральной классификации – дважды занимал 6-е место в 2017 и 2020.

Серхио Игита, победитель этапа Вуэльты 2019 года, поедет второй Гранд-тур в сезоне после Тур де Франс, а на испанском Гранд-туре стартует в четвёртый раз в карьере.

Никола Кончи поедет седьмой Гранд-тур в карьере, на Вуэльту Испании возвращается впервые с дебюта в 2018 году.

Харольд Мартин Лопес, победитель Тура Венгрии этого года, поедет Вуэльту Испании второй раз в карьере, он дебютировал на испанском Гранд-туре в прошлом году, но не доехал гонку до конца.

Фаусто Маснада, победитель этапа Джиро 2019 года, второй раз поедет Вуэльту Испании, но в общей сложности это будет его седьмой Гранд-тур в карьере.

Харольд Техада в третий раз в карьере поедет Вуэльту Испании, где его лучшим результатом было 7-е место на этапе в прошлом году, но это будет его 9-й Гранд-тур в карьере и второй в этом сезоне после Тур де Франс.

23-летний Николя Винокуров поедет Вуэльту Испании второй раз в карьере. В этом сезоне казахстанский гонщик выиграл майку горного короля на Туре Австрии.

Спортивные директора XDS Astana на Вуэльте Испании-2025: Александр Шефер, Стефано Занини, Марио Манцони.

Состав велокоманды XDS Astana на Вуэльту Испании-2025:

Nicola Conci (Италия),

Sergio Higuita (Колумбия),

Lorenzo Fortunato (Италия),

Harold Marín López (Эквадор),

Fausto Masnada (Италия),

Wout Poels (Нидерланды),

Harold Tejada (Колумбия),

Nicolas Vinokurov (Казахстан)