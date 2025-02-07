VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Приглашения на Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2025

Приглашения на Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2025

 

Компания RCS Sport объявила список команд, которые примут участие в весенних гонках Мирового тура UCI: Страде Бьянке (Strade Bianche), Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico) и классике Монументе Милан — Сан-Ремо (Milano-Sanremo). Составы команд на другие соревнования, проводящиеся под эгидой RCS Sport, включая Гранд-тур Джиро д’Италия-2025 (Giro d’Italia) будут объявлены позднее.

 

Приглашения на Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2025

Photo credit: La Presse/RCS Sport

 

 

Страде Бьянке, классика Мирового тура, пройдёт 8 марта. В ней примут участие:

 

-  18 команд Мирового тура  

 

ALPECIN-DECEUNINCK

ARKEA-B&B HOTELS

BAHRAIN VICTORIOUS

COFIDIS

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

EF EDUCATION - EASYPOST

GROUPAMA-FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ - WANTY

LIDL-TREK

MOVISTAR TEAM

RED BULL - BORA - HANSGROHE

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM JAYCO ALULA

TEAM PICNIC POSTNL

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

UAE TEAM EMIRATES - XRG

XDS ASTANA TEAM

 

3 проконтинентальных команды, получивших автоматическое приглашение в соответствии с рейтингом по итогам прошлого года:

 

ISRAEL - PREMIER TECH

LOTTO

UNO-X MOBILITY

 

4 команды, получившие приглашение RCS Sport:

 

    Q36.5 PRO CYCLING TEAM

    SOLUTION TECH VINI FANTINI

    TEAM POLTI VISITMALTA

    TUDOR PRO CYCLING TEAM

 

Приглашения на Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2025

Photo credit: La Presse/RCS Sport

 

 

Тиррено-Адриатико, многодневная велогонка Мирового тура, пройдёт с 10 по 16 марта. В ней примут участие 24 команды по 7 гонщиков каждая. Помимо 18 команд Мирового тура и команде Israel Premier Tech, получившей автоматическое приглашение, организаторы гонки, RCS Sport выдали приглашения следующим 5 проконтинентальным командам:

 

 

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TEAM POLTI VISITMALTA

TUDOR PRO CYCLING TEAM

UNO-X MOBILITY

VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE'

 

Приглашения на Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2025

Photo credit: La Presse/RCS Sport

 

 

 

Монумент велоспорта, классика Милан  — Сан-Ремо пройдёт 22 марта. В ней стартуют 25 команд – помимо 18 команд Мирового тура UCI и трёх команд, получивших приглашения автоматически благодаря рейтингу – Israel Premier Tech, Lotto и Uno-X Mobility, организаторы выдали 4 приглашения следующим проконтинентальным командам:

 

    Q36.5 PRO CYCLING TEAM

    SOLUTION TECH VINI FANTINI

    TUDOR PRO CYCLING TEAM

    VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE'

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Страде Бьянке Тиррено-Адриатико Милан-Сан-Ремо

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

5 - 9 февраля 2025

Etoile de Besseges

5 - 9 февраля 2025

Volta a la Comunitat Valenciana

7 февраля 2025

Muscat Classic

8 - 12 февраля 2025

Tour of Oman

14 - 16 февраля 2025

Tour de la Provence

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

19 -23 февраля 2025

Volta ao Algarve

19 -23 февраля 2025

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

1 марта 2025

Omloop Nieuwsblad

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • SVS
    Автомобиль, выехавший на дорог ... (2)
    SVS-Фото
    Тут и орги, и сам водитель - просто удивительные люди! Орги не поставили никого, а водителю никто обзор не закрывал, всё видно, но он выехал :(...
  • RVL
    Автомобиль, выехавший на дорог ... (2)
    RVL-Фото

    Ладно машина...орги, конечно такого допускать не должны, но похоже в голове никто не пострадал. А Максим в канаву уехал по другим причинам)) 

  • Pi-man
    Чемпионат Колумбии-2025. Гонка ... (2)
    Pi-man-Фото

    Средняя скорость 49.79 км/ч на неплоской дистанции 42км.
    По-моему, очень неплохо для нераздельщика Берналя (да и всей первой пятерки).
    В прошлом году у победителя - Мартинеса на примерно таком же profilescore средняя была только 46,4. Правда в 2021 у него же была аж 52,88, но там дистанция была покороче и совсем плоская. Тогда и у Чавеса 52,46 получилось.
    В этом году на чемпионате Австарлии у Плаппа и Вайна меньше средняя на более плоской дистании 38км.

  • Velogonec
    UAE Tour Women-2025. Этап 1. Р ... (2)
    Velogonec-Фото
    Чемпион немного другой) Это чемпионка Европы!
  • Karmatron
    Чемпионат Колумбии-2025. Гонка ... (2)
    Karmatron-Фото

    Ни Мартинеса, ни Игиты, ни Кинтаны. Неубедительная, но победа.

  • nightbuster33
    Чемпионат Новой Зеландии-2025. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Чемпионат Колумбии,индивидуальная гонка,чемпион Берналь,Техада- пятый(10 очков).

  • Николай Н.
    UAE Tour Women-2025. Этап 1. Р ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Чемпион Европы доказал, что она не зря носит майку.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 2. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Васек всё же сохранил майку лидера, а Власов ещё сырой.

  • nightbuster33
    Чемпионат Новой Зеландии-2025. ... (2)
    nightbuster33-Фото
    Гейт Аарон:+30очков.У призеров высокая скорость, однако, не смотря на три торчка:4.0, 8.5 и 11.4%, но коротких.
  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Были времена и Висма лежала пластом на командной гонке,а их в слабости не обвинишь.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 февраля

Elia Viviani

Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck)

Michael Valgren (EF Education-EasyPost)

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates XRG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2025 (39)
Январь 2025 (115)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)