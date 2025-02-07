Приглашения на Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2025

Средняя скорость 49.79 км/ч на неплоской дистанции 42км.

По-моему, очень неплохо для нераздельщика Берналя (да и всей первой пятерки).

В прошлом году у победителя - Мартинеса на примерно таком же profilescore средняя была только 46,4. Правда в 2021 у него же была аж 52,88, но там дистанция была покороче и совсем плоская. Тогда и у Чавеса 52,46 получилось.

В этом году на чемпионате Австарлии у Плаппа и Вайна меньше средняя на более плоской дистании 38км.