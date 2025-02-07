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- Сегодня, 01:19
Приглашения на Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2025
Компания RCS Sport объявила список команд, которые примут участие в весенних гонках Мирового тура UCI: Страде Бьянке (Strade Bianche), Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico) и классике Монументе Милан — Сан-Ремо (Milano-Sanremo). Составы команд на другие соревнования, проводящиеся под эгидой RCS Sport, включая Гранд-тур Джиро д’Италия-2025 (Giro d’Italia) будут объявлены позднее.
Photo credit: La Presse/RCS Sport
Страде Бьянке, классика Мирового тура, пройдёт 8 марта. В ней примут участие:
- 18 команд Мирового тура
ALPECIN-DECEUNINCK
ARKEA-B&B HOTELS
BAHRAIN VICTORIOUS
COFIDIS
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
EF EDUCATION - EASYPOST
GROUPAMA-FDJ
INEOS GRENADIERS
INTERMARCHÉ - WANTY
LIDL-TREK
MOVISTAR TEAM
RED BULL - BORA - HANSGROHE
SOUDAL QUICK-STEP
TEAM JAYCO ALULA
TEAM PICNIC POSTNL
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
UAE TEAM EMIRATES - XRG
XDS ASTANA TEAM
3 проконтинентальных команды, получивших автоматическое приглашение в соответствии с рейтингом по итогам прошлого года:
ISRAEL - PREMIER TECH
LOTTO
UNO-X MOBILITY
4 команды, получившие приглашение RCS Sport:
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
SOLUTION TECH VINI FANTINI
TEAM POLTI VISITMALTA
TUDOR PRO CYCLING TEAM
Photo credit: La Presse/RCS Sport
Тиррено-Адриатико, многодневная велогонка Мирового тура, пройдёт с 10 по 16 марта. В ней примут участие 24 команды по 7 гонщиков каждая. Помимо 18 команд Мирового тура и команде Israel Premier Tech, получившей автоматическое приглашение, организаторы гонки, RCS Sport выдали приглашения следующим 5 проконтинентальным командам:
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TEAM POLTI VISITMALTA
TUDOR PRO CYCLING TEAM
UNO-X MOBILITY
VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE'
Photo credit: La Presse/RCS Sport
Монумент велоспорта, классика Милан — Сан-Ремо пройдёт 22 марта. В ней стартуют 25 команд – помимо 18 команд Мирового тура UCI и трёх команд, получивших приглашения автоматически благодаря рейтингу – Israel Premier Tech, Lotto и Uno-X Mobility, организаторы выдали 4 приглашения следующим проконтинентальным командам:
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
SOLUTION TECH VINI FANTINI
TUDOR PRO CYCLING TEAM
VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE'
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