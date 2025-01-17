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Велогонщики Lidl-Trek выиграли командную гонку на время на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2025

Lidl-Trek побеждают в командной разделке, Матиас Вацек возглавляет общий зачёт после 1 этапа Вуэльты Валенсии-2025

 

 

Гонщики велокоманды Lidl-Trek одержали победу на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2025, выиграв в командной гонке на время. Дистанцию в 34,3 км команда преодолела за 39 минут 19,993 секунды со средней скоростью 52,322 км/ч. Так как команда Lidl-Trek стартовала седьмой из 22 участвующих команд, гонщикам пришлось долго ждать финиша соперников, чтобы убедиться, что они сделали достаточно для победы.

 

Однако никто не смог превзойти результат Lidl-Trek. Ближе всех оказалась команда Jayco AlUla, показавшая второе время,  преодолевшая дистанцию за 40 минут 6,75 секунд, но проигравшая 46,74 секунды команде Lidl-Trek. Тройку сильнейших замкнула команда UAE Team Emirates, уступившая 50,088 секунд. Команде Red Bull Bora-hansgrohe не хватило десятой доли секунды, чтобы занять третье место – команда проиграла Lidl-Trek 50,188 секунд.

 

Велогонщики Lidl-Trek выиграли командную гонку на время на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2025

Велогонщики Lidl-Trek выиграли командную гонку на время на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2025

Велогонщики Lidl-Trek выиграли командную гонку на время на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2025

 

 

В январском тренировочном лагере команда Lidl-Trek  поработала над этой командной гонкой, поставив целью победу на 1-м этапе Вуэльты Валенсии-2025.  И гонщики Lidl-Trek успешно выполнили задачу, заняв весь подиум по итогам 1 этапа. 22-летний чешский велогонщик Матиас Вацек (Mathias Vacek) первым пересёк финишную черту и возглавил генеральную классификацию Вуэльты Валенсии-2025, Джонатан Милан (Jonathan Milan) выйдет на 2-й этап в майке лидера горной классификации, а Даан Хооле (Daan Hoole) – в майке лучшего в очковой классификации.

 

Матиас Вацек: «Всё настолько великолепно, с ума сойти, как мы проехали. На финише у нас даже был запас в 50 секунд. Мы ставили перед собой высокую цель, но победа для нас – особенное достижение, это большой успех для команды. Теперь мы очень уверены в своих силах перед следующими гонками и разделками. Сегодня мы наслаждались победой. Мы выложились по полной. Это здорово.

 

Мы не планировали, что я должен первым пересекать финиш. Но я оказался на первой позиции перед спуском и проехал первым колесом до самого финиша. Я горжусь, что могу поехать следующий этап в жёлтой майке лидера. Хочу поблагодарить команду, потому что без ребят я не смог бы надеть майку лидера.

 

Командные усилия, вся наша работа над деталями, которую мы проделали, принесла плоды. Не говорю, что собираюсь выиграть следующие этапы,  но постараюсь удерживать майку как можно дольше. У меня хороший запас времени от гонщиков других команд, хотя, конечно, гонка предстоит тяжёлая, с несколькими сложными подъёмами на следующих этапах. Посмотрим, как буду себя чувствовать, но я приложу все силы».

 

Тобиас Фосс, велогонщик команды INEOS Grenadiers, занявшей 5-е место на этапе, в интервью Eurosport рассказал: «Мы хорошо выступили, ехали быстро, но явно недостаточно быстро. Пожалуй, в нашей команде только я и Боб (Юнгельс) весят больше 70 кг, так что нам не хватило нескольких ребят на равнине. Но мы, действительно, работали очень мощно. Думаю, мы должны быть довольны. Всю дорогу был встречный ветер, надо было постараться ровный высокий темп и стабильно его удерживать, а затем немного прибавить на подъёме. Последние 10 км проехали очень быстро, поэтому я на тот момент уже потратил почти все силы. Но в целом этап был довольно несложным. Приятно, наконец, начать сезон».

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Теги к статье: Lidl-Trek TTT Вуэльта Валенсии-2025 Volta a la Comunitat Valenciana-2025 многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Вуэльта Испании,ком. гонка на 1-ом этапе:года-2023, 2022,2019,2017,2016 и ... .
  • VeloVelo
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Плюсую. Похоже, какая-то новая финансово-экономическая эра в пелотоне начинается.
    Или уже началась.

  • VeloVelo
    Герант Томас: “Поеду Тур де Фр ... (7)
    VeloVelo-Фото

    JetRevel

    Нет сакрказма с моей стороны.

    Я такой же неугомонный и мне хочется поддержать таких же людей как мы с Герантом, вот и всё ))

  • JetRevel
    Герант Томас: “Поеду Тур де Фр ... (7)
    JetRevel-Фото
    Выглядит как сарказм или шутка,как с его так и с Вашей стороны)
  • motte
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: Ernat78
    завалы это часть велоспорта) ничего не поделать 

    Это то да, но как-то бешено сезон начался, я не припомню столько падений, включая остановку этапа из-за этого. 

    Это что? Новое поколение безбашенных в полотоне? 

    Честно, это наводит на некоторые не безопасные мысли на перёд в предстоящем сезоне.

  • Ernat78
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    Ernat78-Фото

    завалы это часть велоспорта) ничего не поделать 

  • kwwk
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    kwwk-Фото
    Где-то срезали))))
  • Геродот
    Тренер о шансах Ваута ван Арта ... (4)
    Геродот-Фото

    И что так все возбудились насчет какго-то там велокросса, хоть 7-кратного. Он никому не интересен, ни мировой общественности, ни антидоп. службам. Так что может не париться.

    Другое дело шоссе. Одного семикратного все уже знаютbiggrin

  • Геродот
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    Геродот-Фото

    Командная гонка это особенная дисциплина, это искусство. Гораздо проще подготовить одного терминатора одиночку и накупить под него слуг, нежели сделать настоящую команду. Профи  давно забили на командную гонку уже как лет 15, со времен после Армстронга. Команду ездить не умеют и не хотят. Вот и результат.

  • Freejazz
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    Freejazz-Фото
    А ИНЭОС с аналогичным составом? Там, как писали, трасса непростая. Вообще, со 2 по 5, приехали в одно время. Только ТРЕК выделился.

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