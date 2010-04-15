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Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1

Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1

Volta a la Comunitat Valenciana-2024. Этап 1

Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1

 

 

Benicássim - Castellón, 167 км

 

1. Alessandro Tonelli (Ita) VF Group - Bardiani CSF - Faizanè
2. Manuele Tarozzi (Ita) VF Group - Bardiani CSF - Faizanè

3. Oier Lazkano (Spa) Movistar Team
4. Alex Molenaar (Ned) Illes Balears Arabay Cycling
5. Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

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Теги к статье: Вуэльта Валенсии-2024 Volta a la Comunitat Valenciana-2024 велогонка категории 2.Pro

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:26 | Регистрация: 22.05.2013

    Ск совсем плох уже, не верит графике, не видит визуальных ориентиров, мерещится ему мохорич везде. Тароззи работал намного больше,в одиночку в гору тащил почти и смены у него даже в отрыве общем были длинее,а победу отдал Тонелли, несправедливо блин. 

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 15.04.2010

    Первый этап и такой интересный получился, а финиш красивый, ребята молодцы.

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Комментарии

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап и такой интересный получился, а финиш красивый, ребята молодцы.

  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1 (2)
    velodoctor-Фото

    Ск совсем плох уже, не верит графике, не видит визуальных ориентиров, мерещится ему мохорич везде. Тароззи работал намного больше,в одиночку в гору тащил почти и смены у него даже в отрыве общем были длинее,а победу отдал Тонелли, несправедливо блин. 

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (4)
    nightbuster33-Фото

    Федот, да не тот. В сумме, после 2-х этапов, Хан третий. Есть надежда,что в итоге будет выше. Астана, на Тур Колумбии выставляет:Луценко, Техеда,Умба,Кэв,Морков и Бол.Молодость:Умба-21г. и мудрость:Кэв и Морков(38). Будет тоже интересно.

  • Николай Н.
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (4)
    Николай Н.-Фото

    А этот парень, что себе глас чуть не выбил шампанским, африканец, вторым был. Хороший у него финиш в горку.

  • Earl57
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (4)
    Earl57-Фото

    Габариты Сорена Вареншолда - рост 1,95 м, вес 92 кг. Куда более легкие спринтеры выпали в подъем с градиентом 5-6%, а он спокойно отсиделся.

  • Astanaforever
    AlUla Tour-2024. Этап 2 (4)
    Astanaforever-Фото
    Этот Хенок еще преподнесет сюрпризы..
  • Николай Н.
    AlUla Tour-2024. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап для разминки, а вот сегодня финиш будет интересным.

  • Meridale
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (3)
    Meridale-Фото

    И правильно делает -  Олимпиада для велонаправлений - это по формату, как ЧМ только летом и не отображает самого сильного велогона прямо за 4 года. Но из-за принципов "равенства" и т.д. там стартует много "массовки", которая на ЧМ никогда не отберётся. Поэтому выборку стартующих на ЧМ можно считать более репрезантивной.

     

  • RVL
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (3)
    RVL-Фото

    Смотря с кем бороться

    Тадею отлично , а вот Ван Дер пулу такое не совсем подходит...он уже не так опасен. Но добавляется вини...но он не классик 

    правильная цель. Шансы большие 

  • vova-55
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (3)
    vova-55-Фото

    "... на Чемпионате мира в Цюрихе-2024 - 4470 м на 274 км дистанции"

    На ЧМ маршрут будет намного сложнее, чем на олимпиаде.

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