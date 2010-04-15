Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:21
Benicássim - Castellón, 167 км
1. Alessandro Tonelli (Ita) VF Group - Bardiani CSF - Faizanè
2. Manuele Tarozzi (Ita) VF Group - Bardiani CSF - Faizanè
3. Oier Lazkano (Spa) Movistar Team
4. Alex Molenaar (Ned) Illes Balears Arabay Cycling
5. Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek
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