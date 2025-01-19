Филиппо Ганна нацелен на Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и Тур де Франс-2025

Филиппо Ганна: «Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и Тур де Франс для меня объединяет то, что на них я не выигрывал»

28-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна в 2025 году нацелен бороться за высокие результаты на Монументах Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ, а также за победы на этапах Тур де Франс.

Во французском Гранд-туре Ганна участвовал лишь раз в карьере - в 2022 году, и победа на этапе впишет его в число велогонщиков, выигравших этапы всех трёх Гранд-туров. На Джиро д’Италия Филиппо Ганна выиграл семь этапов, этап Вуэльты Испании прибавил к своему списку достижений в 2023 году.

Что касается Монументов велоспорта, Филиппо Ганна семь раз принимал участие в Милан-Сан-Ремо, где его лучшим результатом стало 2-е место в 2023 году. На Париж-Рубэ он стартовал четырежды, а финишировал дважды, лучшим результатом было 6-е место в том же 2023 году.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Во время тренировочного сбора команды INEOS Grenadiers на Канарских островах Дарио Чиони (Dario Cioni), тренер команды INEOS Grenadiers в интервью Bici.Pro рассказал, что Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и этапы Тур де Франс для Филиппо Ганны - три разных задачи, но все они представляют собой в своём роде незаконченное дело.

Филиппо Ганна в интервью Bici.Pro отметил: «Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и Тур де Франс объединяет лишь то, что я никогда на них не выигрывал, ни гонок, ни этапов. В этом плане я немного отстаю, и надеюсь, что в 2025 год позволит поставить галочки рядом с названиями этих трёх гонок».

На вопрос Bici.Pro, в чём будет заключаться подготовка к Милан-Сан-Ремо - в работе над выносливостью, над прохождением подъёмов или над спринтом, Филиппо Ганна ответил:

«Скажем так, работы много, но мы уже в процессе. Пытаемся увеличить нагрузку, тренируемся больше часов. Поэтому мы и приехали на Гран-Канарию с Леонардо Бассо (спортивным директором INEOS Grenadiers), чтобы поработать над выносливостью, сократить отставание, чтобы я был свежим на Капи. А дальше мы сможем быть такими же конкурентоспособными, как в прошлые годы на Поджио. Посмотрим, что получится сделать, если дойдёт до спринта».

Bici.Pro: «Два года назад ты впервые хорошо подготовил атаку на Париж-Рубэ. Рубэ — гонка беспощадная, но насколько важно внимание к деталям? »

Филиппо Ганна: "Я считаю Париж-Рубэ совсем другим видом спорта, а не велоспортом. Это какая-то смесь травм и мучений, а велоспорт - нечто другое. Но эта гонка завоевала сердца стольких профессионалов, стольких гонщиков, и тех, которые уже не выступают, и тех, которые только придут в велоспорт. Это беспощадная гонка, и она требует внимания к деталям, если хочешь выиграть. Но тут же есть пример Сонни Кольбрелли, который всё делал по-своему, но сумел победить, хотя ехал Рубэ впервые в карьере.

Однако будь то классика или другая гонка, всегда играет роль инстинкт. Надо быть холодным и расчётливым, но иногда надо следовать своему инстинкту".

На вопрос Bici.pro, придётся ли что-то менять в велосипеде для Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, Филиппо Ганна ответил: "Возможно, для Рубэ возьму покрышки чуть шире, 28 или 30, а также на руль вдвое больше обмотки и геля, который поглощает вибрации. В остальном велосипед будет прежним".

Bici.Pro: «Остаётся Тур де Франс…»

Филиппо Ганна: «Пока задача в том, чтобы начать сезон, приехать на старт Тура в хорошей форме, мотивированным, с ногами, готовыми к тяжёлой работе. Подумаем, как будем действовать, когда окажемся во Франции. Конечно, гонки на время будут сложными. Вторая разделка - в гору, так что её сразу исключаю. Посмотрим, что у меня получится».

Bici.Pro: «Трек остаётся в качестве подготовки, а что изменилось в плане целей? »

Филиппо Ганна: «Я на треке с 2017 года, но я одновременно участвовал в гонках на шоссе. Это не та ситуация, когда используешь трек, только чтобы подготовиться к шоссе или наоборот, выступаешь на шоссе ради подготовки к треку. Я стараюсь это совмещать, у меня есть победы на этапах Джиро д’Италия, этап Вуэльты, у меня 33 победы на шоссе, включая победы в общем зачёте двух многодневных гонок, так что, не думаю, что мой послужной список - это список побед гонщика, который выступает только на треке».

Планируется, что Филиппо Ганна начнёт сезон 5 февраля с гонки Étoile de Bességes, где выигрывал этапы в 2021 и 2022.