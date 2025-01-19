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Филиппо Ганна нацелен на Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и Тур де Франс-2025

Филиппо Ганна: «Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и Тур де Франс для меня объединяет то, что на них я не выигрывал»

 

 

28-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна в 2025 году нацелен бороться за высокие результаты на Монументах Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ, а также за победы на этапах Тур де Франс.

 

Во французском Гранд-туре Ганна участвовал лишь раз в карьере - в 2022 году, и победа на этапе впишет его в число велогонщиков, выигравших этапы всех трёх Гранд-туров. На Джиро д’Италия Филиппо Ганна выиграл семь этапов, этап Вуэльты Испании прибавил к своему списку достижений в 2023 году.

 

Что касается Монументов велоспорта, Филиппо Ганна семь раз принимал участие в Милан-Сан-Ремо, где его лучшим результатом стало 2-е место в 2023 году. На Париж-Рубэ он стартовал четырежды, а финишировал дважды, лучшим результатом было 6-е место в том же 2023 году.

 

Филиппо Ганна нацелен на Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и Тур де Франс-2025

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

Во время тренировочного сбора команды INEOS Grenadiers на Канарских островах Дарио Чиони (Dario Cioni), тренер команды INEOS Grenadiers в интервью Bici.Pro рассказал, что Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и этапы Тур де Франс для Филиппо Ганны - три разных задачи, но все они представляют собой в своём роде незаконченное дело.   

 

Филиппо Ганна в интервью Bici.Pro отметил: «Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ и Тур де Франс объединяет лишь то, что я никогда на них не выигрывал, ни гонок, ни этапов. В этом плане я немного отстаю, и надеюсь, что в 2025 год позволит поставить галочки рядом с названиями этих трёх гонок».

 

На вопрос Bici.Pro, в чём будет заключаться подготовка к Милан-Сан-Ремо - в работе над выносливостью, над прохождением подъёмов или над спринтом, Филиппо Ганна ответил:

 

«Скажем так, работы много, но мы уже в процессе. Пытаемся увеличить нагрузку, тренируемся больше часов. Поэтому мы и приехали на Гран-Канарию с Леонардо Бассо (спортивным директором INEOS Grenadiers), чтобы поработать над выносливостью, сократить отставание, чтобы я был свежим на Капи. А дальше мы сможем быть такими же конкурентоспособными, как в прошлые годы на Поджио. Посмотрим, что получится сделать, если дойдёт до спринта».

 

Bici.Pro: «Два года назад ты впервые хорошо подготовил атаку на Париж-Рубэ. Рубэ — гонка беспощадная, но насколько важно внимание к деталям? »

 

Филиппо Ганна: "Я считаю Париж-Рубэ совсем другим видом спорта, а не велоспортом. Это какая-то смесь травм и мучений, а велоспорт - нечто другое. Но эта гонка завоевала сердца стольких профессионалов, стольких гонщиков, и тех, которые уже не выступают, и тех, которые только придут в велоспорт. Это беспощадная гонка, и она требует внимания к деталям, если хочешь выиграть. Но тут же есть пример Сонни Кольбрелли, который всё делал по-своему, но сумел победить, хотя ехал Рубэ впервые в карьере.

 

Однако будь то классика или другая гонка, всегда играет роль инстинкт. Надо быть холодным и расчётливым, но иногда надо следовать своему инстинкту".

 

На вопрос Bici.pro, придётся ли что-то менять в велосипеде для Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, Филиппо Ганна ответил: "Возможно, для Рубэ возьму покрышки чуть шире, 28 или 30, а также на руль вдвое больше обмотки и геля, который поглощает вибрации.  В остальном велосипед будет прежним".

 

Bici.Pro: «Остаётся Тур де Франс…»

 

Филиппо Ганна: «Пока задача в том, чтобы начать сезон, приехать на старт Тура в хорошей форме, мотивированным, с ногами, готовыми к тяжёлой работе. Подумаем, как будем действовать, когда окажемся во Франции. Конечно, гонки на время будут сложными. Вторая разделка -  в гору, так что её сразу исключаю. Посмотрим, что у меня получится».

 

Bici.Pro: «Трек остаётся в качестве подготовки, а что изменилось в плане целей? »

 

Филиппо Ганна: «Я на треке с 2017 года, но я одновременно участвовал в гонках на шоссе. Это не та ситуация, когда используешь трек, только чтобы подготовиться к шоссе или наоборот, выступаешь на шоссе ради подготовки к треку.  Я стараюсь это совмещать, у меня есть победы на этапах Джиро д’Италия, этап Вуэльты, у меня 33 победы на шоссе, включая  победы в общем зачёте двух многодневных гонок, так что, не думаю, что мой послужной список - это список побед гонщика, который выступает только на треке».

 

Планируется, что Филиппо Ганна начнёт сезон 5 февраля с гонки Étoile de Bességes, где выигрывал этапы в 2021 и 2022.

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna INEOS Grenadiers Милан - Сан-Ремо Париж-Рубэ Тур де Франс-2025

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Комментарии

  • vova-55
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    vova-55-Фото
    Согласен, что рельеф этапов в целом выглядит странно и неубедительно.
    Понимаю тех, кто восторгается новизной.
    Однако эта попытка придумать что-то оригинальное мне кажется даст отрицательный результат.
    Разве что появятся новые имена и зажгутся новые звезды, но это не точно.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Visma Lease ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Читай внимательно. ... победила на всех этапах ... этапах.! " Прошлый сезон команда завершила с 32 победами, включая победы на этапах всех трёх Гранд-туров. "..
  • Cahko
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    Cahko-Фото

    хм, по сути только с 16 этапа большие горы. ну чуть в начале. необычно.
    ну если время будет, мб поглядим

  • Геродот
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (4)
    Геродот-Фото

    Цитата: error
    Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

    В горный поезд (вместо Роглы). Вот увидите, обретет вторую молодость и полетит не хуже Кусса (а может и лучше, будет последним колесом). Это ж Висма). Ван Арт, Йоргенсен, Кусс, Йейтс - классный поезд. Братец в Эмиратах вдруг превратился в отличного горного гонщика и даже лидера на недельки... А Саймон чем хуже?))

  • Геродот
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    Геродот-Фото
    Цитата: Джамайка
    в прошлом году из-за доминирования Погачара не появилось желания смотреть ни одного этапа Джиры, к-я была раньше любимым Гран-туром aggressive.
    Громких имен не будет, Ейтс-Роглич.
    ФИниш в гору не гарантирует зрелищность и борьбу. Финиш после спуска дает разные сценарии, отъезды, позиционная борьба...заранее не стоит фыркать.
    Ван Арт впервые едет. В бельгийской прессе тут же начались спекуляции о том, что Ван дер Пул вроде тоже собрался (зачем, интересно?). Скучают по велоспорту, Хет Ниуисблат печатает столько материалов, как будто сезон в разгаре.
    Согласен. Армстонг и Вино не дадут соврать,что блестяще побеждать можно не только на финише в гору, но и на спринтерском финише на равнине,после спуска с горы. Гонку делает не рельеф, а гонщики. Гонцы могут заколхозить самый убойный рельеф и устроить шоу на равнине.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    SVS-Фото
    У меня тоже Джиро был (а может и остаётся всё-таки) - любимым гранд-туром.

    Но гораздо больше ущерба желанию смотреть нанесли, ИМХО пляски с отменами, сокращениями и фрагментацией этапов из-за требований гонщиков и погодных условий.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    SVS-Фото
    Где-то я читал, что в 2022 году Ван Арт на Витториа Корса ездил.

    Я, кстати, в этом году впервые купил шины Пирелли. И вот по сравнению с моими прежними швальбами, спешами и туфо - прямо поразился, насколько "грубо" сделаны, не аккуратно.
  • error
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (4)
    error-Фото

    Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

  • motte
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: rude_rider
    получается Джиро отстойная получится..
    кто еще от лейтенантов едет на джиро?

    Прямо как то глаз режет "отстойная", наоборот , будет очень красиво всё. 

     

  • Freejazz
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (8)
    Freejazz-Фото
    Ну не отстойная, а непредсказуемая, что как раз и добавит интереса. Возможность молодым лидерам проявить себя или старым лидерам тряхнуть тем, что осталось.

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