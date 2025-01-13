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Тим Велленс о подготовке Тадея Погачара к Милан-Сан-Ремо и своей карьере в команде UAE Team Emirates - XRG

Тим Велленс: «Сейчас молодые гонщики раньше начинают жить ради своих целей»

 

 

33-летний бельгийский велогонщик Тим Велленс (Tim Wellens) начинает третий сезон в команде UAE Team Emirates - XRG, его контракт действует до конца 2025 года. За два предыдущих сезона Тим Велленс одержал пять побед, но его главной задачей была работа на лидера команды Тадея Погачара, в том числе на Монументе Милан-Сан-Ремо, где словенский гонщик в прошлом году впервые поднялся на третью ступень подиума. Однако Тим Велленс доволен своей ролью в команде UAE Team Emirates - XRG, о чём рассказал в интервью Wieler Revue.

 

Тим Велленс о подготовке Тадея Погачара к Милан-Сан-Ремо и своей карьере в команде UAE Team Emirates - XRG

Photo (c) UAE Team Emirates - XRG

 

 

Тим Велленс: «Когда выступал в Lotto, чувствовал огромное давление. Там от меня ждали выступления, а здесь, в UAE Team Emirates - XRG я, пожалуй, по уровню где-то посередине из тридцати гонщиков. Конечно, они хотят, чтобы я выступал хорошо, но не делают проблемы, если иногда у меня не получается. Теперь я гораздо спокойнее отношусь к гонкам. Если не финиширую в первой пятёрке, знаю, что это сделает кто-то из нашей команды.

 

Я бы хотел завершить карьеру в этой команде, но, конечно, это не совсем зависит от меня. В этой команде часто выбирают таланты. Если я продолжу выступать так, как сейчас, это не будет проблемой, но возраст всегда играет роль.

 

Можно сказать, что молодые гонщики менее зрелые ментально, но сейчас многие 24-летние такие же зрелые, как я. Они начинают жить ради своих целей во всё более раннем возрасте. Говорят, что их карьера может стать короче, но я считаю, что эти молодые ребята не считают все жертвы усилиями. Они не относятся к своей работе как к заданию. Для них всё это увлекательно.

 

У меня никогда не было серьёзных проблем с тем, что мне надо менять свою жизнь ради спорта. Однако я из тех, кто любит поесть, и мне стоит больших усилий взвешивать еду. Но для этих молодых ребят в таком контроле нет ничего из ряда вон выходящего».  

 

В предстоящем сезоне Милан-Сан-Ремо является одной из первых важных целей для Тадея Погачара, и подготовка команды UAE Team Emirates - XRG  к этой весенней классике уже идёт полным ходом.

 

Тим Велленс в интервью Wieler Revue отметил: «Я бы не назвал это проектом, но мы уже вместе посмеялись, что собираемся проехать Чипрессу меньше, чем за девять минут». 

(прим. VeloLIVE - Чипресса (Cipressa) - подъём на гонке Милан-Сан-Ремо 6,4 км со средним градиентом 3,5%. Согласно данным Zwift, время прохождения подъёма с мощностью 5 ватт/кг составляет 13 минут)

 

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens UAE Team Emirates - XRG Тадей Погачар

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Комментарии

  • RVL
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    RVL-Фото

    +1 за непотолок

    Женское вело это соц проект на фоне Лотто 

  • VeloVelo
    Команда XDS Astana Development ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Нет, а что там?
  • микеле оп-оп-оп
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Какие-то наивные рассуждения, особенно о потолке, особенно у жителя европы, любителя СК. 

    Нет денег - закрывай лавочку. Придут другие, с деньгами. Арабы и др. буратины не будут подстраиваться под Лотто, будет наоборот. Успешные виды спорта научились грамотно вести дела, процветают. Велоспорт, возможно, слегка отстаёт в этом смысле. Хотя, если судить по женщинам, которых с недавних пор начали показывать наравне с мужиками, в нашем виде не всё так плохо.

  • Стриж
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    Стриж-Фото
    Цитата: JetRevel
    Я много писал и говорю об этом,никто не станет покупать шоу ради шоу.Кому интересно платить деньги за трансляцию соло Тадея в 100км? Я такое не куплю,реклама и рейтинг следовательно мимо,мне кажеться тут нужен жесткий регламент в 10 млн и баста.Такая модель думаю пробудет еще пару лет максимум,сейчас когда все в трансляциях решает реклама велоспорт останется попросту без денег.Джиро и Вуэльта уже не интеренсы никому с точки зрения телетранслиции,одним Туром все вопросы не закрыть.
    Так и есть. Писал ранее что идёт к тому что только 3 команды будут разбирать 90% всего! Нужен жёсткий потолок - 20млн например и не больше
  • JetRevel
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    JetRevel-Фото

    Я много писал и говорю об этом,никто не станет покупать шоу ради шоу.Кому интересно платить деньги за трансляцию соло Тадея в 100км? Я такое не куплю,реклама и рейтинг следовательно мимо,мне кажеться тут нужен жесткий регламент в 10 млн и баста.Такая модель думаю пробудет еще пару лет максимум,сейчас когда все в трансляциях решает реклама велоспорт останется попросту без денег.Джиро и Вуэльта уже не интеренсы никому с точки зрения телетранслиции,одним Туром все вопросы не закрыть.

  • JetRevel
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    JetRevel-Фото
    Евроспорт в системе Дискавери уже давно,подписка 9.99 в месяц на 10 каналов есть включая Евроспорт,я смотрю на работе.Дома велоспорт смотрю в пакете Скай,там 20.99 в месяц,но каналов очень много и трансляции идут не один час.Купил пакет Евразия ради СК голоса,ну 25 лет его слушаю потому-что)))
  • RVL
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    RVL-Фото

    Всегда стонали, мечтали о новой модели велоспорта, и было непросто. Рынок дело непростое...

    Но и 3 команды тоже шоу не сделают. Будут дальнейшие изменения, которые приведут к эффективной модели.

  • shain
    Ваут Пулс о переходе в велоком ... (7)
    shain-Фото

    На обиженных воду возят. Актуально в велоспорте.

  • Yuriy 17
    Команда XDS Astana Development ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Уже теперь и в шоссе ?

    А про Алекса Власова не слышали, что ли

  • Джамайка
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    Джамайка-Фото

    "Будущее велоспорта в опасности..."

    вообще-то, да. ну, по крайней мере, что-то поменялось.

    Телеканал Евроспорт продан, стоимость, как следует из комментариев под некоторыми видео - 20-30 евро в мес, что много для европейского обывателя. А кто еще будет транслировать часами велогонки (а также лыжные гонки, трамплины, теннис) Политика изменилась. У нас главный провайдер ТВ с 1 янв. не транслирует. Придется переходить на Интернет-ТВ, но там много чего не хватает. Или смотреть по телефону, что тоже не айс. 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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