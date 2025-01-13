Тим Велленс о подготовке Тадея Погачара к Милан-Сан-Ремо и своей карьере в команде UAE Team Emirates - XRG

Тим Велленс: «Сейчас молодые гонщики раньше начинают жить ради своих целей»

33-летний бельгийский велогонщик Тим Велленс (Tim Wellens) начинает третий сезон в команде UAE Team Emirates - XRG, его контракт действует до конца 2025 года. За два предыдущих сезона Тим Велленс одержал пять побед, но его главной задачей была работа на лидера команды Тадея Погачара, в том числе на Монументе Милан-Сан-Ремо, где словенский гонщик в прошлом году впервые поднялся на третью ступень подиума. Однако Тим Велленс доволен своей ролью в команде UAE Team Emirates - XRG, о чём рассказал в интервью Wieler Revue.

Photo (c) UAE Team Emirates - XRG

Тим Велленс: «Когда выступал в Lotto, чувствовал огромное давление. Там от меня ждали выступления, а здесь, в UAE Team Emirates - XRG я, пожалуй, по уровню где-то посередине из тридцати гонщиков. Конечно, они хотят, чтобы я выступал хорошо, но не делают проблемы, если иногда у меня не получается. Теперь я гораздо спокойнее отношусь к гонкам. Если не финиширую в первой пятёрке, знаю, что это сделает кто-то из нашей команды.

Я бы хотел завершить карьеру в этой команде, но, конечно, это не совсем зависит от меня. В этой команде часто выбирают таланты. Если я продолжу выступать так, как сейчас, это не будет проблемой, но возраст всегда играет роль.

Можно сказать, что молодые гонщики менее зрелые ментально, но сейчас многие 24-летние такие же зрелые, как я. Они начинают жить ради своих целей во всё более раннем возрасте. Говорят, что их карьера может стать короче, но я считаю, что эти молодые ребята не считают все жертвы усилиями. Они не относятся к своей работе как к заданию. Для них всё это увлекательно.

У меня никогда не было серьёзных проблем с тем, что мне надо менять свою жизнь ради спорта. Однако я из тех, кто любит поесть, и мне стоит больших усилий взвешивать еду. Но для этих молодых ребят в таком контроле нет ничего из ряда вон выходящего».

В предстоящем сезоне Милан-Сан-Ремо является одной из первых важных целей для Тадея Погачара, и подготовка команды UAE Team Emirates - XRG к этой весенней классике уже идёт полным ходом.

Тим Велленс в интервью Wieler Revue отметил: «Я бы не назвал это проектом, но мы уже вместе посмеялись, что собираемся проехать Чипрессу меньше, чем за девять минут».

(прим. VeloLIVE - Чипресса (Cipressa) - подъём на гонке Милан-Сан-Ремо 6,4 км со средним градиентом 3,5%. Согласно данным Zwift, время прохождения подъёма с мощностью 5 ватт/кг составляет 13 минут)