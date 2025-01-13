Менеджер команды Lotto о бюджетах и трансферах в велоспорте

Глава команды Lotto: «Боюсь, что в велоспорт придёт футбольная модель трансферов»

Бельгийская велокоманда Lotto к 2025 году потеряла одного из титульных спонсоров, но не отказывается от борьбы за возвращение в Мировой тур. В составе команды Lotto на данный момент 25 велогонщиков.

В конце 2024 года из Lotto ушли - Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) в Visma Lease a Bike, Паскаль Энкхоорн (Pascal Eenkhoorn) в Soudal Quick Step, Андреас Крон (Andreas Kron) в Uno X Mobility, Сильван Монике (Sylvain Moniquet) в Cofidis, Матейс Паассенс (Mathijs Paasschens) в Bahrain Victorious, Харм Ванхауке (Harm Vanhoucke) в Q36.5, Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) в UAE Team Emirates, Якопо Гуарньери и Томас Де Гендт завершили карьеру, а Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) неожиданно расторг продлённый контракт и перешёл в команду Red Bull Bora-hansgrohe.

Генеральный менеджер команды Lotto Стефан Эло (Stephane Heulot) в интервью Het Nieuwsblad посетовал на уход сильных гонщиков, признав, что Lotto со своим бюджетом не может соперничать с крупными командами, а также выразил опасение, что футбольная модель трансферов спортсменов скоро захватит и велоспорт.

Стефан Эло, генеральный менеджер команды Lotto: «Велоспорт меняется очень быстро. Горстка команд взрывает рынок. UAE предложили Флориану Вермеерсу вдвое больше, чем могли предложить ему мы. Так что, мы не можем конкурировать с этими командами, да и не стремимся к этому.

Но если мы хотим играть какую-то роль в Мировом туре в 2026 году, надо что-то добавить. Тот, у кого есть деньги на «Ситроен» не может ожидать, что ему удастся поехать на «Феррари».

Сейчас средний бюджет команды Мирового тура составляет 32 миллиона евро. В 2021 году туда ещё можно было попасть с 20 миллионами евро. В прошлом году бюджет составлял уже 28 миллионов. Так что, за один год добавилось ещё четыре миллиона. Таким образом, комфортный бюджет для команды Мирового тура ближе к 30 миллионам, а не к 20. Мы же не достигли и половины от этих 32 миллионов евро. Нам надо найти решение. Фактически, мы в каком-то смысле стали жертвой собственного успеха.

Заключая щедрый контракт (с Максимом ван Гильсом), мы не рассматривали его как выгодную сделку. Мы не могли предположить, что он настолько эволюционирует. Я его понимаю, карьера коротка, многое может случиться. Но контракт надо соблюдать. Только вот законотворец думает об этом по-другому.

Боюсь, что футбольная модель всё больше переносится в велоспорт. Я сожалею об уходе Максима, и опасаюсь, что в будущем больше гонщиков пойдут по тому же пути, и не только в нашей команде. Контракт - это не заключение брака. Я защищаю интересы команды, гонщики защищают свои интересы.

Будущее велоспорта в опасности. Я со многими это обсуждал, все обеспокоены. Есть только считанные команды будут определять, кто побеждает в гонках, это не в интересах велоспорта».