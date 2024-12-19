Ян Кристен продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates XRG до конца 2030 года

Велокоманда UAE Team Emirates XRG продлила контракт с Яном Кристеном до 2030 года

Команда UAE Team Emirates XRG продлила контракт с 20-летним швейцарским велогонщиком Яном Кристеном (Jan Christen) до конца 2030 года. После высоких результатов в юниорах и андерах Ян Кристен пришёл в команду в 2023 году, подписав с UAE Team Emirates первый профессиональный контракт, и уже принёс команде три победы - на этапе Джиро д’Абруццо (Giro d’Abruzzo), на однодневных гонках Giro dell'Appennino и Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika.

Также Ян Кристен стал призёром классики Милан-Турин и сыграл важную роль помощника в некоторых крупных гонках, где команда одержала победу, например, на Монументе Ломбардия, которую в четвёртый раз выиграл Тадей Погачар.

Ян Кристен стал третьим велогонщиком команды UAE Team Emirates XRG после Пабло Торреса и Тадея Погачара, контракт с которым заключён до конца 2030 года.

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды: «Мы очень рады, что Ян ещё много лет продолжит выступать в команде. Он очень талантлив, правильно относится к своей работе, у него есть качества, чтобы прогрессировать вместе с нами. В первый же год в команде он показал, что умеет не только побеждать, но и работать на команду, что для нас очень важно. Мы хотим, чтобы он продолжал развиваться как велогонщик и как личность».

Ян Кристен: «Я суперсчастлив продлить контракт с UAE Team Emirates XRG до 2030 года. Очень благодарен команде за такое доверие. Возможность работать в среде, где меня невероятно поддерживают как на велосипеде, так и вне соревнований, - это настоящая привилегия. Я считаю эту команду идеальной для своего спортивного развития, для следующих шагов в карьере.

Каждый день я учусь у самых лучших товарищей по команде и наслаждаюсь тем, что делаю, не витаю в облаках, и с большой радостью предвкушаю предстоящие годы работы. Я уверен, что в ближайшем будущем я сделаю большие шаги вперёд и вместе с командой достигну своих больших целей».