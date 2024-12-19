VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ян Кристен продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates XRG до конца 2030 года

 Велокоманда UAE Team Emirates XRG продлила контракт с Яном Кристеном до 2030 года

 

 

Команда UAE Team Emirates XRG продлила контракт с 20-летним швейцарским велогонщиком Яном Кристеном (Jan Christen) до конца 2030 года. После высоких результатов в юниорах и андерах Ян Кристен пришёл в команду в 2023 году, подписав с UAE Team Emirates первый профессиональный контракт, и уже принёс команде три победы - на этапе Джиро д’Абруццо (Giro d’Abruzzo), на однодневных гонках Giro dell'Appennino и Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika.

 

Также Ян Кристен стал призёром классики Милан-Турин и сыграл важную роль помощника в некоторых крупных гонках, где команда одержала победу, например, на Монументе Ломбардия, которую в четвёртый раз выиграл Тадей Погачар.

 

Ян Кристен стал третьим велогонщиком команды UAE Team Emirates XRG после Пабло Торреса и Тадея Погачара, контракт с которым заключён до конца 2030 года.

 

Ян Кристен продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates XRG до конца 2030 года

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

 

 

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды: «Мы очень рады, что Ян ещё много лет продолжит выступать в команде. Он очень талантлив, правильно относится к своей работе, у него есть качества, чтобы прогрессировать вместе с нами. В первый же год в команде он показал, что умеет не только побеждать, но и работать на команду, что для нас очень важно. Мы хотим, чтобы он продолжал развиваться как велогонщик и как личность».

 

Ян Кристен: «Я суперсчастлив продлить контракт с UAE Team Emirates XRG до 2030 года. Очень благодарен команде за такое доверие. Возможность работать в среде, где меня невероятно поддерживают как на велосипеде, так и вне соревнований, - это настоящая привилегия. Я считаю эту команду идеальной для своего спортивного развития, для следующих шагов в карьере.

 

Каждый день я учусь у самых лучших товарищей по команде и наслаждаюсь тем, что делаю,  не витаю в облаках, и с большой радостью предвкушаю предстоящие годы работы. Я уверен, что в ближайшем будущем я сделаю большие шаги вперёд и вместе с командой достигну своих больших целей».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ян Кристен Jan Christen UAE Team Emirates XRG

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

19 декабря 2024

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2025

13 января 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2025

21 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Hulst

22 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

26 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Gavere

29 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Besancon

5 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • Геродот
    Том Пидкок пропустит сезон вел ... (2)
    Геродот-Фото

    Велокросс это вообще недовелоспорт)) Зачем он ему сдался?

    Пидкок лучший в мире маунтинбайкер и отличный шоссейник,который хочет стать великим, и поэтому велокроссу бан) Не понимаю смысла гонок по грязи на почти шоссейном велосипеде. Для этого есть маунтинбайк, который в сложных погодных условиях используют все нормальные люди)

  • Pugachev
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    Pugachev-Фото

    А вас при входе в лес будут проверять на наличие ружья... Вы точно подметили.

     

    И еще. Можете ставить минусы: я на фотографии смотрю и думаю: совсем что-ли снимать разучились???? Это, конечно, лучше бедняги Ланды, но тоже есть что в шопе и руками при надевании костюма подправить... Торопятся, что ли????

  • SVS
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    SVS-Фото

    ...теперь в лес вообще хоть не ходи. У медведя теперь ещё и ружьё будет...

  • StVano
    Новая велоформа команд Jayco A ... (1)
    StVano-Фото

    Как по мне, так не плохо. Свеженькая расцветка будет в пелотоне. 

  • Astanaforever
    Глава команды Red Bull Bora-ha ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно , а Ральф Денк не хочет перекупить у Астаны Винокурова старшего? Болельщики команды будут тока рады.)))
  • Cyrill
    Том Пидкок пропустит сезон вел ... (2)
    Cyrill-Фото
    Да, то есть переход - это было не про возможность официально заниматься велокроссом? Том, ну даже не знаю... no comments. Это история, о том "как лучше - сильнейшим среди худших или слабейшим среди лучших" ?
  • Shalam s Urala
    Глава команды EF Education Eas ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    а у честняги Воутерса

    вспомнить только как этот честняга жаловался, что очень хотел, но никак не мог себе позволить признаться что в прошлом юзал допинг, т.к. это повредило бы его команде (тогда - гармин) и карьере молодого чемпиона штатов (не помню имя, не взлетел он както). но слить Лэнса ему ничего не помешало  )

  • RVL
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    RVL-Фото

    Очень часто бюджеты решали.

    Банесто, телеком, рабобанк, лямпрэ, юс постал, ликвигаз, Астана, мувистар, саксобанк, Скай, инеос, квики, юмба, эмираты...банды то одни и те же... только с разными временнЫми вливаниями...что и отражается в их названии.

    Середняки типа эфдэжо, кофидиса, ажэдузар, как были середняками на средних, относительно не больших , но стабильных бюджетах, так и остаются на средних результатах.

    Для убедительного результата нужен убедительный боец и команда для которых нужны убедительные средства .

  • Геродот
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    Геродот-Фото

    Вот так гремучая смесь в одном флаконе. Товарищество высокоуглеродной и низкоуглеродной энергетики. Правая рука гадит, а левая за ней убирает. Помесь бульдога и носорога. Франкенштей часть 2. Блеск и нищета куртизанок. Единство и борьба противоположностей))) Взрыв мозга.

    А форма как была ужасной, так и осталась. Можно себе позволить не заморачиваться, - и так схавают)

  • Геродот
    Глава команды EF Education Eas ... (7)
    Геродот-Фото

    Воутерс, старая лиса, старый дружбан Лэнса. Во всяких подковерных баталиях собаку съел, конечно не такую большую как Лефевр))

    Конечно его задевает, что всякие нефтяные выскочки занимают все приличные места в таблице, а у честняги Воутерса недостаточно средств прикупить хоть какого-нить завалящего гонца на генерал)) И его можно понять.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 декабря

Tom Portsmouth (Bingoal WB)

20 декабря

Giulio Ciccone (Lidl - Trek)

Loic Vliegen (Bingoal WB)

Stan Dewulf (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Filippo Colombo (Q36.5 Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2024 (55)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)
Июль 2024 (167)