VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Tre Valli Varesine-2024 была отменена из-за погоды

Tre Valli Varesine-2024. Результаты

Tre Valli Varesine-2024. Результаты

 

 

Busto Arsizio - Varese, 200,3 км

 

Тадей Погачар: «Все хотели прекратить гонку»

 

Tre Valli Varesine-2024 была отменена из-за погоды

 

Tre Valli Varesine-2024 была отменена из-за погоды

 

 

103-й выпуск итальянской классики “Tre Valli Varesine”был отменён из-за проливного дождя. Участники, в числе которых был действующий чемпион мира Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и олимпийский чемпион Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), проехали 57,9 км гонки.   

 

Первоначально организаторы планировали отменить прохождение двух 16-километровых кругов, сократив дистанцию с 200,3 км до 168,3 км. Велогонщики стартовали и даже атаковали - просвет создали Энрик Мас (Movistar), Георг Штайнхаузер (EF Education EasyPost), Феликс Энгельгардт (Jayco AlUla), Лоренцо Германи (Groupama-FDJ), Роман Барде (dsm-firmenich PostNL) и Тобиас Фосс (INEOS Grenadiers), но затем гонку остановили.

 

Тадей Погачар прокомментировал Cycling Pro Net отмену классики:

 

«Ещё на нейтральных километрах у нас уже было 7 проколов и пара сломанных колёс. Мы пытались ехать гонку, но на спуске, на последнем круге, когда я находился на второй позиции в пелотоне за Алессандро Кови, нам не было видно, куда едем. Все хотели остановиться. Вопрос был только в том, на каком круге кто-нибудь упадёт. Эти падения, когда теряешь руль и перелетаешь через велосипед, самые страшные. В этом году многие из моих друзей в пелотоне получили сотрясение мозга. Это не те падения, когда скользишь по асфальту и, если повезёт, отделываешься несколькими шрамами. С этим в пелотоне надо быть осторожнее.

 

Мы понимаем, что организаторам нужна гонка, но в итоге гонщики правильно решили. Мы расстроены, что гонка остановилась, но так бывает. К счастью, все повели себя благоразумно. Я видел, как тяжело переживал директор гонки. У него в глазах были слёзы. Эта гонка очень много значит для организаторов, но что поделать, если ехать невозможно. Они сразу это поняли. Я очень благодарен за это организаторам».

 

Ренцо Ольдани (Renzo Oldani), организатор Tre Valli Varesine: «Решение было трудное, но безопасность гонщиков и зрителей превыше всего. Нам больно после года напряжённой работы. Но я постараюсь подбодрить моих сотрудников и волонтёров после того, как гонщики пообещали вернуться в следующем году».

  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Tre Valli Varesine-2024

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

7 октября 2024

Coppa Bernocchi

8 октября 2024

Tre Valli Varesine

10 октября 2024

Gran Piemonte

12 октября 2024

Il Lombardia

15 - 20 октября 2024

Gree-Tour of Guangxi

29 октября 2024

Презентация маршрута Тур де Франс-2024

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • Ernat78
    Глеб Сырица продлил контракт с ... (2)
    Ernat78-Фото

    Вино сам же ведь многодневщик, рочему он ставит на команде крест для гранд туров , что уровень Астаны второсортные однодневные и недельные гонки теперь ?

  • Ernat78
    Матье ван дер Пул — чемпион ми ... (3)
    Ernat78-Фото

    настоящий чемпион 

  • Astanaforever
    Глеб Сырица продлил контракт с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Как сказал однажды на пресс конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров: -редискаы *тля Интересно, а Винокуров смотрел эту пресс конференцию? Интересно, а про кого Лавров все это говорил? А Вино знает? Посмотрел сегодня состав Астаны на 2025 год. И с кем он там собрался выигрывать? С Сырицей? Хаааааа! на Лангкави. Через год)))
  • Pugachev
    Матье ван дер Пул — чемпион ми ... (3)
    Pugachev-Фото

    Ну, я совсем поплыл... Был уверен, что МВДП в МТБ тоже ЧМ.... Вот что значит его супермощность при победах...)))))

  • sashaney
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (90)
    sashaney-Фото
    Мне кажется "не пойман" - это большое логическое допущение, подразумевающее "мы не знаем что поймали, т.к. нам не сказали что поймали". "Не оповещение" автоматически отождествляется с "не пойман", "нам не сказали" приравнивается к "этого нет/не существует". В нынешнем мире я не уверен, что это одно и то же.
  • Pugachev
    Париж — Тур-2024. Результаты (10)
    Pugachev-Фото

    А помните этап на Джиро по белым дорогам, чуть ли не впервые так сделали? Кажется, Эванс тогда выиграл, не помню... Вот тогда была удивительная грязь: она была как какой-то крем, который равномерно покрыл и гонщиков, и велосипеды... Я тогда думал: а переключатели-то работают?))

  • Серафим
    UCI Gravel World Championships ... (18)
    Серафим-Фото

     Опять сильные американские гравийщики игнорируют соревнования UCI. Из более - менее сильных только Хага вроде. Остальные наверно стригут капусту на американских внутренних  сериях с неплохими призовыми? 

  • Astanaforever
    Люк Роу будет спортивным дирек ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Зачем им Роу с его 13 годами выступлений ? Пусть лучше возьмут Димку Груздева. У него опыта побольше на один год, 14 лет в Астане. И три года по всяким колхозам. Вот это опыт, так опыт. по недоезжанию гонок и фальсификациям чемпионских званий. Декатлону пригодится..))))
  • MVDP
    Матье ван дер Пул — чемпион ми ... (3)
    MVDP-Фото

    Жаль, шикарный шанс на чемпионство в МТБ был упущен в 2019 году. Теперь ту форму вернуть будет очень сложно. 

  • Shalam s Urala
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (90)
    Shalam s Urala-Фото

    стараюсь придерживаться простого принципа: не пойман - не вор. пусть это сейчас и оооч непросто )

    но всем, кто тут набрасывает, хочется показать как это делать боле-мене обстоятельно ))

    Использует ли Погачар какой-либо механический допинг?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 октября

Kenneth Van Rooy (Bingoal WB)

Clement Alleno (Burgos - BH)

Sergio Geovani Chumil Gonzalez (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2024 (40)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (197)
Июль 2024 (167)
Июнь 2024 (145)
Май 2024 (169)