Tre Valli Varesine-2024 была отменена из-за погоды

Busto Arsizio - Varese, 200,3 км

Тадей Погачар: «Все хотели прекратить гонку»

103-й выпуск итальянской классики “Tre Valli Varesine”был отменён из-за проливного дождя. Участники, в числе которых был действующий чемпион мира Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и олимпийский чемпион Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), проехали 57,9 км гонки.

Первоначально организаторы планировали отменить прохождение двух 16-километровых кругов, сократив дистанцию с 200,3 км до 168,3 км. Велогонщики стартовали и даже атаковали - просвет создали Энрик Мас (Movistar), Георг Штайнхаузер (EF Education EasyPost), Феликс Энгельгардт (Jayco AlUla), Лоренцо Германи (Groupama-FDJ), Роман Барде (dsm-firmenich PostNL) и Тобиас Фосс (INEOS Grenadiers), но затем гонку остановили.

Тадей Погачар прокомментировал Cycling Pro Net отмену классики:

«Ещё на нейтральных километрах у нас уже было 7 проколов и пара сломанных колёс. Мы пытались ехать гонку, но на спуске, на последнем круге, когда я находился на второй позиции в пелотоне за Алессандро Кови, нам не было видно, куда едем. Все хотели остановиться. Вопрос был только в том, на каком круге кто-нибудь упадёт. Эти падения, когда теряешь руль и перелетаешь через велосипед, самые страшные. В этом году многие из моих друзей в пелотоне получили сотрясение мозга. Это не те падения, когда скользишь по асфальту и, если повезёт, отделываешься несколькими шрамами. С этим в пелотоне надо быть осторожнее.

Мы понимаем, что организаторам нужна гонка, но в итоге гонщики правильно решили. Мы расстроены, что гонка остановилась, но так бывает. К счастью, все повели себя благоразумно. Я видел, как тяжело переживал директор гонки. У него в глазах были слёзы. Эта гонка очень много значит для организаторов, но что поделать, если ехать невозможно. Они сразу это поняли. Я очень благодарен за это организаторам».

Ренцо Ольдани (Renzo Oldani), организатор Tre Valli Varesine: «Решение было трудное, но безопасность гонщиков и зрителей превыше всего. Нам больно после года напряжённой работы. Но я постараюсь подбодрить моих сотрудников и волонтёров после того, как гонщики пообещали вернуться в следующем году».