Заявление Astana Qazaqstan Development Team по поводу Ильхана Достиева

Континентальная команда Astana Qazaqstan Development Team была проинформирована о возможном нарушении антидопинговых правил казахстанским гонщиком Ильханом Достиевым. Согласно полученным данным, проба А, взятая во внесоревновательный период 30 июля 2024 года, дала положительный результат на вещество, находящееся в списке ВАДА.

Получив уведомление о положительном допинг-тесте, гонщик признал применение запрещенного вещества, предоставив объяснения команде и UCI. Ильхан Достиев был незамедлительно отстранен, а его контракт расторгнут.

«У нас эта новость вызвала шок и негодование. Мы доверяли Ильхану Достиеву как одному из лидеров команды, возлагали на него большие надежды, которые теперь полностью разрушены. После получения информации мы незамедлительно связались с гонщиком, потребовали объяснения, которые Достиев предоставил, выразив также полную готовность сотрудничать с UCI и антидопинговыми службами. С абсолютной уверенностью могу заявить, что команда Astana Qazaqstan Development Team не имеет никакого отношения к данному инциденту.

Наша команда придерживается принципа «нулевой толерантности», в команде проводится постоянная работа с гонщиками, мы стараемся делать все возможное, чтобы спортсмены понимали не только последствия, которые влечет за собой применение допинга, но и саму абсурдность попыток нарушить антидопинговые правила. Ввиду того, что Достиев признал нарушение антидопинговых правил, гонщик был полностью отстранен от гонок, а его контракт незамедлительно расторгнут. Сейчас мы максимально открыто сотрудничаем со всеми вовлеченными в процесс организациями для того, чтобы прояснить все детали произошедшего», – прокомментировал Александр Шушемоин, главный спортивный директор Astana Qazaqstan Development Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Development Team