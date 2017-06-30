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Заявление Astana Qazaqstan Development Team по поводу Ильхана Достиева

Заявление Astana Qazaqstan Development Team по поводу Ильхана Достиева

 

Заявление Astana Qazaqstan Development Team по поводу Ильхана Достиева

 

 

Континентальная команда Astana Qazaqstan Development Team была проинформирована о возможном нарушении антидопинговых правил казахстанским гонщиком Ильханом Достиевым. Согласно полученным данным, проба А, взятая во внесоревновательный период 30 июля 2024 года, дала положительный результат на вещество, находящееся в списке ВАДА.

 

Получив уведомление о положительном допинг-тесте, гонщик признал применение запрещенного вещества, предоставив объяснения команде и UCI. Ильхан Достиев был незамедлительно отстранен, а его контракт расторгнут.

 

«У нас эта новость вызвала шок и негодование. Мы доверяли Ильхану Достиеву как одному из лидеров команды, возлагали на него большие надежды, которые теперь полностью разрушены. После получения информации мы незамедлительно связались с гонщиком, потребовали объяснения, которые Достиев предоставил, выразив также полную готовность сотрудничать с UCI и антидопинговыми службами. С абсолютной уверенностью могу заявить, что команда Astana Qazaqstan Development Team не имеет никакого отношения к данному инциденту.

 

Наша команда придерживается принципа «нулевой толерантности», в команде проводится постоянная работа с гонщиками, мы стараемся делать все возможное, чтобы спортсмены понимали не только последствия, которые влечет за собой применение допинга, но и саму абсурдность попыток нарушить антидопинговые правила. Ввиду того, что Достиев признал нарушение антидопинговых правил, гонщик был полностью отстранен от гонок, а его контракт незамедлительно расторгнут. Сейчас мы максимально открыто сотрудничаем со всеми вовлеченными в процесс организациями для того, чтобы прояснить все детали произошедшего», – прокомментировал Александр Шушемоин, главный спортивный директор Astana Qazaqstan Development Team.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Development Team

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Development Team Ильхан Достиев

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  1. Имя: Alexander

    AlexanderSak

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 3.02.2024

    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.

  2. Имя: Ернат

    Ernat78

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 5.09.2024

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:36 | Регистрация: 30.06.2017

    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

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