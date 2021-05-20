Ильхан Достиев – вице-чемпион «Тура Руанды»



В Африке завершилась самая престижная многодневная гонка UCI Africa Tour «Тур Руанды». Заключительный восьмой этап в окрестностях Кигали насчитывал большое количество подъемов, в том числе по брусчатке. Казахстанский гонщик команды Astana Qazaqstan Development Team Ильхан Достиев провел потрясающую активную гонку, предприняв серию мощных атак на заключительных километрах дистанции.



В итоге, Достиев занял третье призовое место на этапе, тем самым став серебряным призером «Тура Руанды» в итоговой генеральной классификации. Для 21-летнего казахстанского гонщика это самый весомый результат в карьере.

Победителем "Тура Руанды"-2024 стал 21-летний британский велогонщик команды Israel-Premier Tech Academy Джозеф Блекмор (Joseph Blackmore). Тройку призёров замкнул 29-летний колумбийский велогонщик команды Polti Kometa Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo). Photo credit: @Tour du Rwanda/Astana Qazaqstan Team



«Я приехал на «Тур Руанды» с хорошим настроем и хотел показать высокий результат. Знал, что профиль гонки мне в целом подходит, и я смогу проявить себя на горных этапах. В первую очередь, мне удалось хорошо выступить в индивидуальной гонке, что позволило включиться в борьбу за общий зачет. Так что, на следующих этапа я старался удерживать свою позицию, все время быть в группе с другими фаворитами. Конечно, команда оказала мне огромную поддержку, я всегда был прикрыт до решающих моментов гонки. «Я приехал на «Тур Руанды» с хорошим настроем и хотел показать высокий результат. Знал, что профиль гонки мне в целом подходит, и я смогу проявить себя на горных этапах. В первую очередь, мне удалось хорошо выступить в индивидуальной гонке, что позволило включиться в борьбу за общий зачет. Так что, на следующих этапа я старался удерживать свою позицию, все время быть в группе с другими фаворитами. Конечно, команда оказала мне огромную поддержку, я всегда был прикрыт до решающих моментов гонки.

Сегодня был очень важный и ключевой этап, и вплоть до моей атаки на подъеме высшей категории ребята были рядом, оказывая мне поддержку. В итоге сегодня я сделал все, что мог, финишировал третьим на этапе и отстоял свое второе место в общем зачете. Я очень рад своему подиуму на «Туре Руанды» и хотел бы поблагодарить всю команду, и гонщиков, и персонал за эту невероятную неделю», - сказал Ильхан Достиев.



«Для Ильхана это была лишь вторая гонка в сезоне, вдобавок к этому у него не было большого опыта участия в гонках с профессиональными командами. Так что, откровенно говоря, Ильхан нас приятно удивил.

Он очень хорошо проехал «разделку», и после этого на каждом этапе боролся за призовые места. Безусловно, это хороший результат, особенно в борьбе с большими профессиональными коллективами, и это не может не радовать. Думаю, что это очень серьезный успех для нашей континентальной команды», - сказал Сергей Яковлев, спортивный директор Astana Qazaqstan Development Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team