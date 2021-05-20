- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 18:25
Ильхан Достиев – вице-чемпион «Тура Руанды»
В Африке завершилась самая престижная многодневная гонка UCI Africa Tour «Тур Руанды». Заключительный восьмой этап в окрестностях Кигали насчитывал большое количество подъемов, в том числе по брусчатке. Казахстанский гонщик команды Astana Qazaqstan Development Team Ильхан Достиев провел потрясающую активную гонку, предприняв серию мощных атак на заключительных километрах дистанции.
В итоге, Достиев занял третье призовое место на этапе, тем самым став серебряным призером «Тура Руанды» в итоговой генеральной классификации. Для 21-летнего казахстанского гонщика это самый весомый результат в карьере.
Победителем "Тура Руанды"-2024 стал 21-летний британский велогонщик команды Israel-Premier Tech Academy Джозеф Блекмор (Joseph Blackmore). Тройку призёров замкнул 29-летний колумбийский велогонщик команды Polti Kometa Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo).
Photo credit: @Tour du Rwanda/Astana Qazaqstan Team
«Я приехал на «Тур Руанды» с хорошим настроем и хотел показать высокий результат. Знал, что профиль гонки мне в целом подходит, и я смогу проявить себя на горных этапах. В первую очередь, мне удалось хорошо выступить в индивидуальной гонке, что позволило включиться в борьбу за общий зачет. Так что, на следующих этапа я старался удерживать свою позицию, все время быть в группе с другими фаворитами. Конечно, команда оказала мне огромную поддержку, я всегда был прикрыт до решающих моментов гонки.
«Для Ильхана это была лишь вторая гонка в сезоне, вдобавок к этому у него не было большого опыта участия в гонках с профессиональными командами. Так что, откровенно говоря, Ильхан нас приятно удивил.
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