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Ильхан Достиев – вице-чемпион «Тура Руанды»

Ильхан Достиев – вице-чемпион «Тура Руанды»

 
В Африке завершилась самая престижная многодневная гонка UCI Africa Tour «Тур Руанды». Заключительный восьмой этап в окрестностях Кигали насчитывал большое количество подъемов, в том числе по брусчатке. Казахстанский гонщик команды Astana Qazaqstan Development Team Ильхан Достиев провел потрясающую активную гонку, предприняв серию мощных атак на заключительных километрах дистанции.

В итоге, Достиев занял третье призовое место на этапе, тем самым став серебряным призером «Тура Руанды» в итоговой генеральной классификации. Для 21-летнего казахстанского гонщика это самый весомый результат в карьере.

 

Победителем "Тура Руанды"-2024 стал 21-летний британский велогонщик команды Israel-Premier Tech Academy Джозеф Блекмор (Joseph Blackmore). Тройку призёров замкнул 29-летний колумбийский велогонщик команды Polti Kometa Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo).

 

Ильхан Достиев – вице-чемпион «Тура Руанды»

 

Photo credit: @Tour du Rwanda/Astana Qazaqstan Team



«Я приехал на «Тур Руанды» с хорошим настроем и хотел показать высокий результат. Знал, что профиль гонки мне в целом подходит, и я смогу проявить себя на горных этапах. В первую очередь, мне удалось хорошо выступить в индивидуальной гонке, что позволило включиться в борьбу за общий зачет. Так что, на следующих этапа я старался удерживать свою позицию, все время быть в группе с другими фаворитами. Конечно, команда оказала мне огромную поддержку, я всегда был прикрыт до решающих моментов гонки.
Сегодня был очень важный и ключевой этап, и вплоть до моей атаки на подъеме высшей категории ребята были рядом, оказывая мне поддержку. В итоге сегодня я сделал все, что мог, финишировал третьим на этапе и отстоял свое второе место в общем зачете. Я очень рад своему подиуму на «Туре Руанды» и хотел бы поблагодарить всю команду, и гонщиков, и персонал за эту невероятную неделю», - сказал Ильхан Достиев.

«Для Ильхана это была лишь вторая гонка в сезоне, вдобавок к этому у него не было большого опыта участия в гонках с профессиональными командами. Так что, откровенно говоря, Ильхан нас приятно удивил.
Он очень хорошо проехал «разделку», и после этого на каждом этапе боролся за призовые места. Безусловно, это хороший результат, особенно в борьбе с большими профессиональными коллективами, и это не может не радовать. Думаю, что это очень серьезный успех для нашей континентальной команды», - сказал Сергей Яковлев, спортивный директор Astana Qazaqstan Development Team.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Тур Руанды Tour du Rwanda Ильхан Достиев Astana Qazaqstan Development Team

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 18:52 | Регистрация: 20.05.2021

    И принес команде более 90 баллов UCI

  2. Имя: Олег

    Pedalpower

    Вчера, 22:19 | Регистрация: 4.10.2023

    Для парня достижение значительное, молодчина он, в отличии от дармоедов основной команды. Но в целом явно не туда идёт прогресс развития спорта, если рядовое призовое место на гонке второй категории, причём где всего 4 протур команды ехало, уже отдельное событие заслуживающее новости.

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