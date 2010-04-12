Критериум Дофине-2024. Этап 5. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 15:45
Amplepuis - Saint-Priest, 167 км
Этап нейтрализован из-за массового падения велогонщиков
за 25 км до финиша.
Результаты 1 этапа Критериум Дофине-2024
Результаты 2 этапа Критериум Дофине-2024
Результаты 3 этапа Критериум Дофине-2024
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