Критериум Дофине-2024. Этап 5. Результаты

Роглич сегодня в своем стиле, здесь ему осбо в такой развязке конкурентов нет. Ремко просел сегодня, посмотрим ближайшие дни. Власов и Де Плюс сегодня красавцы.

Но, как по мне, до Погги им еще далеко.