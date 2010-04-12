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Критериум Дофине-2024. Этап 5. Результаты

Критериум Дофине-2024. Этап 5. Результаты

Amplepuis - Saint-Priest, 167 км

Этап нейтрализован из-за массового падения велогонщиков

за 25 км до финиша.

Критериум Дофине-2024. Этап 5. Результаты

 

Критериум Дофине-2024. Превью

Результаты 1 этапа Критериум Дофине-2024

Результаты 2 этапа Критериум Дофине-2024

Результаты 3 этапа Критериум Дофине-2024

Результаты 4 этапа Критериум Дофине-2024

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Теги к статье: Критериум Дофине-2024 Criterium du Dauphine-2024 велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:59 | Регистрация: 30.06.2017

    Ван Баарле и Кройсвика увезли в больницу. Висма обескровлена перед туром . Роглич тоже не фартовый..постоянно в завалах.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 20:04 | Регистрация: 20.05.2021

    Семеро сошли, один не стартовал. Масла,содержащиеся в асфальте во время дождя всплывают вверх,особенно на свежей укладке. Разметка на основе пластика, вообще становится одной из причин падения гонщиков на поворотах. 

  3. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 08:59 | Регистрация: 12.04.2010

    Да не было там свежего асфальта,латки гудронные. Пересмотрите трасляцию

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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