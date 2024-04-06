Наиро Кинтана пропустит Тур Альп-2024 из-за травмы

Наиро Кинтана продолжает восстановление после травмы и пропустит Тур Альп-2024

34-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана не сможет принять участие в Туре Альп-2024, который стартует 15 апреля, так как продолжает восстанавливаться после травмы руки.

Наиро Кинтана полностью проехал лишь одну гонку в сезоне - Вуэльту Колумбии. Потом он заболел короновирусом, и сезон в Европе начал на Вуэльте Каталонии 18 марта, но сошёл с гонки на финальном этапе в Барселоне после падения.

В сообщении команды Movistar говорится: «Наиро Кинтана на этой недели продолжит восстанавливаться в Колумбии после падения на Вуэльте Каталонии. У него был практический полный разрыв передней грудинно-ключичной связки правой руки. Чтобы восстановление было полным, Наиро не примет участие в следующей гонке, которая запланирована в его календаре - Туре Альп-2024. О его дальнейшем расписании гонок будет сообщено в ближайшем будущем».