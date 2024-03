Вуэльта Каталонии-2024. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:54 Mataró - Vallter 2000 ,186,5 км 1 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 4:52:37 2 Mikel Landa Meana (Esp) Soudal Quick-Step 0:01:23 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 0:01:24 4 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 0:01:38 5 Lenny Martinez (Fra) Groupama-Fdj 0:01:43 6 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula 0:01:44 7 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:01:47 8 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 0:01:49 9 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:02:03 10 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 11 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 12 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike 13 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:10 14 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Arkea-B&B Hotels 0:02:19 15 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 16 Lorenzo Fortunato (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:02:24 17 Jan Hirt (Cze) Soudal Quick-Step 0:02:25 18 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:27 19 Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula 20 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 21 Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious 0:02:30 22 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 0:02:43 23 Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:02:45 24 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Lidl-Trek 25 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 0:02:49 26 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:02:52 27 George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech 28 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step 0:02:58 29 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 30 Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Bh 0:03:00 31 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Lidl-Trek 32 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 33 Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj 34 Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step 0:03:10 35 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 0:03:16 36 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 0:03:19 37 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Team 38 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 39 Valentin Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 40 Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek 0:03:21 41 Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 42 Nicholas Schultz (Aus) Israel - Premier Tech 0:03:25 43 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 44 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 0:03:30 45 Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost 46 Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels 47 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 48 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 49 Florian Lipowitz (Ger) Bora - Hansgrohe 50 Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Cofidis 0:03:38 51 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels 0:03:55 52 Darren Rafferty (Irl) Ef Education - Easypost 0:03:58 53 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:04:09 54 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:04:21 55 Luis Angel Mate Mardones (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:04:39 56 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 0:04:56 57 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:05:03 58 Steven Kruijswijk (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:05:16 59 Michael Russell Woods (Can) Israel - Premier Tech 60 Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike 0:05:30 61 Jesus David Peña Jimenez (Col) Team Jayco Alula 0:05:33 62 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 63 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 64 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:05:38 65 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 66 Sebastian Berwick (Aus) Caja Rural-Seguros Rga 67 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:06:01 68 Jorge Gutierrez Gonzalez (Esp) Equipo Kern Pharma 69 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 70 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:06:12 71 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:06:40 72 Victor De La Parte (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:06:46 73 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-Fdj 0:06:53 74 Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team 0:07:04 75 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:07:57 76 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Ineos Grenadiers 77 William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 78 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 79 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Cofidis 80 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty 0:08:18 81 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 82 Henok Mulueberhan (Eri) Astana Qazaqstan Team 0:09:28 83 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 0:09:35 84 Robert Gesink (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:09:45 85 Ben Hermans (Bel) Cofidis 86 Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek 0:09:58 87 Kenny Elissonde (Fra) Cofidis 88 Romain Combaud (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 89 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty 0:10:05 90 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 91 James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step 0:10:11 92 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 93 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 0:10:13 94 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 95 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 96 Jaakko Hänninen (Fin) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:10:21 97 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 98 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 0:10:36 99 Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj 0:10:37 100 Abner Santiago Umba Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 0:11:27 101 Martin Urianstad Bugge (Nor) Uno-X Mobility 0:12:03 102 Idar Andersen (Nor) Uno-X Mobility 103 Jan Maas (Ned) Team Jayco Alula 104 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 105 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 106 Francesco Busatto (Ita) Intermarché - Wanty 107 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 108 Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates 109 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 110 Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh 111 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel-Euskadi 112 Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious 113 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 114 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula 115 Lawrence Warbasse (Usa) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 116 Johannes Adamietz (Ger) Lotto Dstny 117 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek 118 Alessandro Verre (Ita) Arkea-B&B Hotels 119 Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Bh 120 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 121 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 122 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 123 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:12:07 124 Jonas Wilsly (Den) Lotto Dstny 0:12:08 125 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto Dstny 0:12:12 126 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Dstny 0:12:13 127 Cyril Barthe (Fra) Groupama-Fdj 0:12:50 128 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty 129 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 0:13:35 130 Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek 0:13:54 131 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 0:14:20 132 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 133 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 134 Kevin Ledanois (Fra) Arkea-B&B Hotels 135 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 136 Clément Davy (Fra) Groupama-Fdj 137 Andrey Amador (Crc) Ef Education - Easypost 138 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 0:15:19 139 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 140 Emils Liepins (Lat) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:16:41 141 Ide Schelling (Ned) Astana Qazaqstan Team 142 Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike 143 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 144 Tim Naberman (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 145 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck 146 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 147 Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility 148 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 149 Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step 0:17:17 150 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 0:17:42 151 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Dstny 0:18:50 152 Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto Dstny 153 Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty 154 Eddy Le Huitouze (Fra) Groupama-Fdj 0:19:01 155 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos-Bh 0:19:47 156 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:19:48 157 Ethan Edward Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 158 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 0:20:03 159 Louis Barre (Fra) Arkea-B&B Hotels 160 Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty 0:20:20 161 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 0:20:54 162 Samuel Gaze (Nzl) Alpecin-Deceuninck 0:21:40 163 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 164 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 0:23:33 165 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:23:40 166 Samuel Fernandez Garcia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 167 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 0:23:49 168 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 169 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 170 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:34:56 DNS Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates DNF Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck Генеральная классификация после 2 этапа 1 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 9:03:57 2 Mikel Landa Meana (Esp) Soudal Quick-Step 0:01:35 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 0:01:38 4 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 0:01:56 5 Lenny Martinez (Fra) Groupama-Fdj 0:02:01 6 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula 0:02:02 7 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 8 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 0:02:07 9 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike 0:02:21 10 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 11 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 12 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 13 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:28 14 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Arkea-B&B Hotels 0:02:37 15 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 16 Lorenzo Fortunato (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:02:42 17 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:02:44 18 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:45 19 Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious 0:02:48 20 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 0:03:01 21 Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike 0:03:03 22 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Lidl-Trek 23 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 0:03:07 24 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:03:10 25 George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech 26 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step 0:03:16 27 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 28 Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj 0:03:18 29 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Lidl-Trek 30 Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Bh 31 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 32 Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step 0:03:28 33 Nicholas Schultz (Aus) Israel - Premier Tech 0:03:33 34 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 0:03:34 35 Valentin Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:03:37 36 Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:03:39 37 Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek 38 Jan Hirt (Cze) Soudal Quick-Step 0:03:42 39 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 0:03:43 40 Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula 0:03:44 41 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:03:48 42 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 43 Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Cofidis 0:03:56 44 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels 0:04:13 45 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:04:36 46 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:04:39 47 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 0:04:47 48 Darren Rafferty (Irl) Ef Education - Easypost 0:05:15 49 Michael Russell Woods (Can) Israel - Premier Tech 0:05:34 50 Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike 0:05:48 51 Luis Angel Mate Mardones (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:05:56 52 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 0:06:13 53 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 0:06:19 54 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:06:30 55 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:06:55 56 Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek 57 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:06:58 58 Georg Steinhauser (Ger) Ef Education - Easypost 0:07:03 59 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:07:18 60 Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team 0:07:22 61 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 0:07:31 62 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 63 Steven Kruijswijk (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:07:32 64 Florian Lipowitz (Ger) Bora - Hansgrohe 0:07:48 65 Jorge Gutierrez Gonzalez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:07:59 66 William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 0:08:15 67 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:08:27 68 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:09:14 69 Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek 0:10:16 70 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty 71 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty 0:10:23 72 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 0:10:27 73 James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step 0:10:29 74 Dylan Teuns (Bel) Israel - Premier Tech 0:10:31 75 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 76 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 77 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 0:10:54 78 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Ineos Grenadiers 0:12:15 79 Jaakko Hänninen (Fin) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:12:19 80 Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious 0:12:21 81 Francesco Busatto (Ita) Intermarché - Wanty 82 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 83 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:12:25 84 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Dstny 0:12:31 85 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 0:12:36 86 Jesus David Peña Jimenez (Col) Team Jayco Alula 0:13:10 87 Sebastian Berwick (Aus) Caja Rural-Seguros Rga 0:13:15 88 Martin Urianstad Bugge (Nor) Uno-X Mobility 0:13:20 89 Lawrence Warbasse (Usa) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 90 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 0:13:44 91 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 0:13:53 92 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:14:01 93 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Team 0:14:26 94 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 0:14:38 95 Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj 0:14:55 96 Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula 0:15:12 97 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 0:15:37 98 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck 0:16:59 99 Henok Mulueberhan (Eri) Astana Qazaqstan Team 0:17:05 100 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 0:17:10 101 Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels 0:17:21 102 Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step 0:17:35 103 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 0:17:42 104 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:17:51 105 Victor De La Parte (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:17:53 106 Ide Schelling (Ned) Astana Qazaqstan Team 0:17:58 107 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-Fdj 0:18:00 108 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:18:48 109 Jan Maas (Ned) Team Jayco Alula 0:19:40 110 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 111 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 112 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek 113 Alessandro Verre (Ita) Arkea-B&B Hotels 114 Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Bh 115 Louis Barre (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:20:21 116 Cyril Barthe (Fra) Groupama-Fdj 0:20:27 117 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 0:20:42 118 Robert Gesink (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:20:52 119 Romain Combaud (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:21:05 120 Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek 0:21:31 121 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 0:21:57 122 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:22:02 123 Abner Santiago Umba Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 0:22:34 124 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:23:09 125 Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates 0:23:10 126 Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh 127 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 128 Jonas Wilsly (Den) Lotto Dstny 0:23:15 129 Idar Andersen (Nor) Uno-X Mobility 0:23:17 130 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 131 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 0:23:49 132 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Cofidis 0:23:51 133 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty 0:23:53 134 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:24:56 135 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:25:06 136 Clément Davy (Fra) Groupama-Fdj 0:25:27 137 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:25:34 138 Ben Hermans (Bel) Cofidis 0:25:39 139 Samuel Gaze (Nzl) Alpecin-Deceuninck 0:26:41 140 Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty 0:27:02 141 Kenny Elissonde (Fra) Cofidis 0:27:46 142 Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:27:48 143 Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility 0:27:54 144 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 0:27:55 145 Johannes Adamietz (Ger) Lotto Dstny 0:27:57 146 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto Dstny 0:28:06 147 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:28:07 148 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 0:28:56 149 Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto Dstny 0:30:04 150 Kevin Ledanois (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:30:14 151 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 0:31:10 152 Tim Naberman (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:32:00 153 Emils Liepins (Lat) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:32:35 154 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 155 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 0:32:49 156 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:33:39 157 Ethan Edward Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 158 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 0:33:54 159 Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty 0:34:44 160 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Dstny 161 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:34:50 162 Samuel Fernandez Garcia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:34:51 163 Eddy Le Huitouze (Fra) Groupama-Fdj 0:34:55 164 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos-Bh 0:35:28 165 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 0:36:48 166 Andrey Amador (Crc) Ef Education - Easypost 0:38:18 167 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 0:39:07 168 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 0:39:08 169 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:39:34 170 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:50:50 Вуэльта Каталонии-2024. Превью Результаты 1 этапа Вуэльта Каталонии-2024 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Каталонии-2024 Volta a Catalunya-2024 велогонка Мирового тура Тадей Погачар



Комментариев

(45)

Просмотров

(1 818)

В тему: Вуэльта Каталонии-2024. Этап 1

Вуэльта Андалусии-2024. Этап 1

Вуэльта Валенсии-2024. Этап 4

Вуэльта Валенсии-2024. Этап 2

Вуэльта Валенсии-2024. Этап 1

AlUla Tour-2024. Этап 2

AlUla Tour-2024. Этап 1

UCI World Cup Benidorm-2024. Велокросс

Париж - Ницца-2023. Этап 6

Чемпионат Словении. Групповая гонка-2020

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.