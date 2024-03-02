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Грег Ван Авермат о Вауте ван Арте, Маттео Йоргенсоне и команде Soudal Quick Step

Грен Ван Авермат: «Любая смена команды для Ваута ван Арта будет понижением уровня»

 

 

Олимпийский чемпион в групповой гонке 2016 года, победитель Париж-Рубэ, Гент-Вевельгем, E3 Харельбеке, двукратный победитель Омлоп Хет Ниусблад Грег Ван Авермат, завершивший карьеру в 2023 году, впервые за 17 лет надел не велотуфли, а кроссовки, и пробежал полумарафон в Маасмехелене (Maasmechelen), в провинции Лимбург, где занял 5-е место из 6000  участников.  

 

Однако, он продолжает внимательно следить за велоспортом, и в колонке газеты Het Nieuwsblad поделился мнением о составе команды Visma Lease a Bike и возможностях Soudal Quick Step.

 

Поводом для рассуждений Грега Ван Авермата стал опрос среди менеджеров бельгийских велокоманд о том, в какой команде лучше выступать Вауту ван Арту, который в этом году поменял подготовку к главным целям сезона, впервые проехал Кюрне-Брюссель-Кюрне и выиграл классику, но пропустит гонки, в которых прежде принимал участие - Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо, Тиррено-Адриатико.

 

Грег Ван Авермат о Вауте ван Арте, Маттео Йоргенсоне и команде Soudal Quick Step

 

Грег Ван Авермат: «Но скажите мне, в какую команду Ваут ван Арт должен переходить? Разве он будет больше зарабатывать где-то ещё? И я не вижу других команд, включая INEOS Grenadiers, способных предложить то, что предлагает Visma, в том числе в спортивном плане. Во всех подходящих ему гонках Ваут ван Арт выступает как лидер, и едет гонку с очень сильным составом. Простите, но любой переход для Ван Арта станет понижением уровня. Зачем тогда что-то менять?»

 

 Я не вижу Маттео Йоргенсона как правую руку Ван Арта в классиках. Весной прошлого года он показал несколько хороших результатов, но я сомневаюсь, что он гонщик для классик. В основном запомнил его по победе на Туре Омана, где сам тогда выступал. Это был подъём, а Йоргенсон - довольно крупный парень. Если он смог там выиграть, значит, способен продавливать немыслимые ватты. Следите за ним на небольших многодневных гонках, даже на Париж-Ницца.

 

Со всем уважением к Илану Ван Вильдеру он ещё не достиг необходимой зрелости. Эвенепул сможет полагаться на Ланду. Москон - для меня большой вопрос. Это не связано с его качествами. Если он снова сможет достичь уровня Париж-Рубэ-2021, то для Soudal это будет лучший трансфер из всех, которые можно представить».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Ваут ван Арт Маттео Йоргенсон

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
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