Faun-Ardeche Classic-2024. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:46 Guilherand-Granges - Guilherand-Granges, 165.9 км 1 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates 04:23:34 2 Romain Gregoire (Fra) Groupama-Fdj 0 3 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek 4 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 5 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 4 6 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm-Firmenich Postnl 7 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty 8 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies 9 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 10 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates 11 Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj 12 Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step 13 Warren Barguil (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 14 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 15 Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team 16 Clément Braz Afonso (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique 7 17 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty 18 Romain Bardet (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 19 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 20 James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step 21 Michael Russell Woods (Can) Israel - Premier Tech 22 Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 23 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 10 24 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 25 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek 13 26 Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj 34 27 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty +01:01 28 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step 29 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01:09 30 Louis Barre (Fra) Arkea-B&B Hotels 31 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility +01:24 32 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 33 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech +01:27 34 Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team 35 Artus Jaladeau (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique +02:19 36 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm-Firmenich Postnl +02:43 37 Louka Matthys (Bel) Bingoal Wb +02:58 38 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility 39 Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj 40 Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek 41 Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +03:31 42 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team 43 Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step 44 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 45 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto Dstny 46 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team 47 Nicholas Schultz (Aus) Israel - Premier Tech +04:39 48 Matteo Vercher (Fra) Totalenergies 49 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels 50 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility +04:43 51 Leo Danes (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique 52 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 53 Clement Venturini (Fra) Arkea-B&B Hotels 54 Aaron Van Der Beken (Bel) Bingoal Wb 55 Robin Plamondon (Can) Cic - U - Nantes Atlantique +07:58 56 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty 57 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 58 Romain Combaud (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 59 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels 60 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 61 Rémi Capron (Fra) Van Rysel - Roubaix 62 Thomas Champion (Fra) Cofidis 63 Anthony Perez (Fra) Cofidis 64 Simon Guglielmi (Fra) Arkea-B&B Hotels 65 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 66 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +09:11 67 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 68 Jenno Berckmoes (Bel) Lotto Dstny 69 Thibaud Gruel (Fra) Groupama - Fdj 70 Marco Tizza (Ita) Bingoal Wb 71 Quinn Simmons (Usa) Lidl-Trek 72 Fausto Masnada (Ita) Soudal Quick-Step 73 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +12:09 74 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 75 Lorenzo Germani (Ita) Groupama-Fdj 76 Rune Herregodts (Bel) Intermarché - Wanty 77 Jaakko Hänninen (Fin) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 78 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 79 Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto Dstny 80 Jonas Wilsly (Den) Lotto Dstny 81 Melvin Crommelinck (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 82 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 83 Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step 84 Simon Dalby (Den) Uno-X Mobility Development Team 85 Aloïs Charrin (Fra) Tudor Pro Cycling Team 86 Axel Mariault (Fra) Cofidis 87 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 88 Alexander Konijn (Ned) Nice Metropole Cote D'Azur +14:08 89 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Mobility 90 Jesus Herrada (Esp) Cofidis +16:33 91 Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility 92 Noah Detalle (Bel) Bingoal Wb Devo Team 93 Louis Leidert (Ger) Lidl-Trek Future Racing +17:16 DNF Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step DNF Jonathan Lastra Martinez (Esp) Cofidis DNF Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates DNF Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates DNF Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates DNF Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech DNF Sacha Prestianni (Bel) Wanty-Re Uz-Technord DNF Fabio Felline (Ita) Lidl-Trek DNF Lars Van Den Berg (Ned) Groupama-Fdj DNF Patrick Bevin (Nzl) Team Dsm-Firmenich Postnl DNF Elie Gesbert (Fra) Arkea-B&B Hotels DNF Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels DNF Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb DNF Lucas Jacques (Bel) Bingoal Wb Devo Team DNF Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies DNF Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies DNF Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies DNF Jean Louis Le Ny (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur DNS Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur DNF Alexandre Leonien (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur DNF Maxime Jarnet (Fra) Van Rysel - Roubaix DNF Celestin Guillon (Fra) Van Rysel - Roubaix DNF Maximilien Juillard (Fra) Van Rysel - Roubaix DNF Kenny Molly (Bel) Van Rysel - Roubaix DNF Matisse Julien (Can) Cic - U - Nantes Atlantique DNF Antoine Hue (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique DNF Enzo Briand (Fra) Cic - U - Nantes Atlantique Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Faun-Ardeche Classic-2024 велогонка категории 1. Pro классика



Комментариев

(0)

Просмотров

(337)

В тему: Classic Var-2024. Результаты

Surf Coast Classic-2024. Результаты

Maryland Cycling Classic-2023. Результаты

Тур Дании-2023. Этап 5. Результаты

Тур Дании-2023. Этап 3. Результаты

Faun-Ardeche Classic-2023. Результаты

Faun-Ardeche Classic-2022. Результаты

Faun-Ardeche Classic-2021

Faun-Ardeche Classic-2020

Classic Sud Ardeche-2016

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.