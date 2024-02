Тур Колумбии-2024. Этап 2 Категория:

Вчера, 22:12 Paipa - Santa Rosa de Viterbo, 168,6 км 1 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 4:02:07 2 Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost 0:00:00 3 Oscar Miguel Sevilla Rivera (Esp) Team Medellin 4 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Nu Colombia 5 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Gw Erco Shimano 6 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Team Banco Guayaquil - Bianchi 7 Yeison Sebastian Reyes Ortega (Col) Team Sistecredito 8 Cesar David Guavita Camacho (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 9 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Team 0:00:23 10 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 11 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Gw Erco Shimano 12 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 13 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 14 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 15 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 16 Jonathan Caicedo (Ecu) Petrolike 17 Richard Carapaz (Ecu) Ef Education - Easypost 18 Diego Pescador Castro (Col) Gw Erco Shimano 19 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) Nu Colombia 20 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost 21 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 22 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 23 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Petrolike 24 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Nu Colombia 25 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Nu Colombia 26 Aaron Van Der Beken (Bel) Bingoal Wb 27 Javier Ernesto Jamaica Mejia (Col) Team Medellin 28 Bayron Guama (Ecu) Best Pc 29 José Ramón Muñiz Vázquez (Mex) Petrolike 0:00:38 30 Efren Santos Moreno (Mex) Canel'S - Java 0:00:43 31 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Best Pc 32 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gw Erco Shimano 0:00:50 33 Kevin David Castillo Miranda (Col) Team Sistecredito 34 Paulo Pantoja Hidalgo (Col) Orgullo Paisa 0:01:00 35 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Petrolike 36 Angel Alexander Gil Sanchez (Col) Orgullo Paisa 37 Wilson Haro (Ecu) 38 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Nu Colombia 39 Santiago Montenegro (Ecu) Best Pc 40 Aldemar Reyes Ortega (Col) Team Banco Guayaquil - Bianchi 41 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 42 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Team Medellin 43 Lorenzo Quartucci (Ita) Corratec Vini Fantini 0:01:18 44 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Team Sistecredito 45 Julian Cardona Tabares (Col) Team Medellin 46 Cristian Tobar Daza (Col) Team Saitel 47 Dany Alberto Osorio Calle (Col) Orgullo Paisa 0:01:27 48 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Nu Colombia 0:01:38 49 Richard Huera (Ecu) Best Pc 50 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 51 Juan Diego Guerrero Arias (Col) Team Sistecredito 52 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Team Banco Guayaquil - Bianchi 0:01:41 53 Hugo Andres Rodriguez Aguilar (Col) Trinity Racing 0:01:42 54 Michiel Lambrecht (Bel) Bingoal Wb Devo Team 0:01:49 55 Rait Ärm (Est) Van Rysel - Roubaix 0:01:50 56 Ivan Arturo Ojeda Solano (Col) 57 Lars Quaedvlieg (Ned) Universe Cycling Team 58 Nicolas Mariotto Sessler (Bra) 59 Luis Mora (Ven) 60 Alexis Quinteros (Ecu) Team Banco Guayaquil - Bianchi 61 Franklin Archibold Castillo (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 62 David Caicedo Cepeda (Ecu) Team Banco Guayaquil - Bianchi 63 Jose Tito Hernandez Jaramillo (Col) Orgullo Paisa 64 Kenny Nijssen (Ned) Universe Cycling Team 65 Franklin Joel Revelo Paucar (Ecu) Team Saitel 66 Milan Lanhove (Bel) Bingoal Wb Devo Team 0:02:10 67 Freddy Avila Avendaño (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 68 Brayan Obando Rosas (Ecu) Best Pc 0:02:14 69 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Gw Erco Shimano 70 Vladimir Yesid Lopez Gil (Col) Sidi Ali - Unlock Team 71 Carlos Andres Parra Barrera (Col) Team Saitel 72 Davide Baldaccini (Ita) Corratec Vini Fantini 73 Heiner Rodrigo Parra Bustamante (Col) Canel'S - Java 74 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Team Medellin 75 Victor Cesar De Paula (Bra) 0:02:32 76 Joao Pedro Rossi (Bra) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 0:02:48 77 David Santiago Gomez Marin (Col) Team Sistecredito 78 Jip Steman (Ned) Universe Cycling Team 0:03:02 79 Jeison Jose Rujano Velazquez (Ven) 80 Erik Daniel Caiza Perez (Ecu) Team Saitel 81 Euller Magno Rabelo (Bra) 82 Hernan Dario Gomez Joya (Col) Sidi Ali - Unlock Team 83 Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Team Medellin 84 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 85 Kamal Mahroug (Mar) Sidi Ali - Unlock Team 86 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 87 Niccolò Bonifazio (Ita) Corratec Vini Fantini 88 Laureano Rosas (Arg) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 89 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 0:04:22 90 Bart Buijk (Ned) Universe Cycling Team 91 Markus Pajur (Est) 92 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Polti Kometa 0:04:31 93 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Petrolike 0:04:45 94 Daniel Arroyave Cañas (Col) Gw Erco Shimano 95 Juan Tito Rendon Franco (Col) Orgullo Paisa 96 Felipe Chan (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 0:05:02 97 Ignacio De Jesus Prado Juarez (Mex) Canel'S - Java 0:05:03 98 Bolivar Espinosa Serrano (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 0:06:08 99 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 0:07:10 100 Lauro Chaman (Bra) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 101 Davide Persico (Ita) Bingoal Wb 102 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team 103 Andre Eduardo Gohr (Bra) 104 Marlon Diagama Franco (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 105 Rick Nobel (Ned) Universe Cycling Team 106 Mark Stewart (Gbr) Corratec Vini Fantini 107 Pablo Andrés Alarcon Cares (Chi) Canel'S - Java 108 Luis Pinto (Ven) 109 Randish Abdul Lorenzo (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 110 André Andrey Braguini (Bra) 111 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Team Saitel 112 Kevin Jimenez Tepetl (Mex) Canel'S - Java 113 Christofer Jurado Lopez (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 114 Johan Antonio Colon Buelvas (Col) Orgullo Paisa 0:07:29 115 Juan Diego Hoyos Cano (Col) Team Sistecredito 116 David Villareal (Ecu) 0:08:37 117 Martin Laas (Est) Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team 0:09:11 118 Norman Vahtra (Est) Van Rysel - Roubaix 119 Attilio Viviani (Ita) Corratec Vini Fantini 0:14:31 120 Jose Manuel Aramayo Villena (Bol) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 121 Alejandro Gainza Rodriguez (Esp) Sidi Ali - Unlock Team 122 Martti Lenzius (Est) Voltas - Tartu 2024 By Ccn 123 Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Petrolike 124 Giulio Masotto (Ita) Corratec Vini Fantini 125 Cristian Pita (Ecu) Team Banco Guayaquil - Bianchi 126 Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team 127 Alejandro Pita Hidrobo (Ecu) Team Saitel 0:20:11 128 Enmanuel David Viloria Vieras (Ven) 0:26:11 129 Nikolaos Zegklis (Gre) Sidi Ali - Unlock Team 130 Lauri Tamm (Est) Voltas - Tartu 2024 By Ccn 131 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 132 Alex Strah Mendez (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 133 Cormac Mcgeough Breffni (Irl) Canel'S - Java 134 Alessandro Guimaraes (Bra) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 135 Tom Wijfje (Ned) Universe Cycling Team 136 Michael Mørkøv (Den) Astana Qazaqstan Team 137 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 138 Jhonny Alexander Araujo Bastidas (Ven) OTL Werik Kaua Domingos (Bra) DNF Maicke Renê Monteiro Pereira (Bra) Swift Carbon Pro Cycling Brasil DNF Mounir El Azhari (Mar) Sidi Ali - Unlock Team DNF Yurgen Ramirez (Ven) Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 7:13:35 2 Oscar Miguel Sevilla Rivera (Esp) Team Medellin 0:00:01 3 Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost 0:00:05 4 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Nu Colombia 0:00:11 5 Cesar David Guavita Camacho (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 6 Yeison Sebastian Reyes Ortega (Col) Team Sistecredito 7 Edgar Andres Pinzon Villalba (Col) Gw Erco Shimano 8 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Team Banco Guayaquil - Bianchi 9 Javier Ernesto Jamaica Mejia (Col) Team Medellin 0:00:30 10 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) Nu Colombia 0:00:32 11 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:00:34 12 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 13 Diego Pescador Castro (Col) Gw Erco Shimano 14 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 15 Aaron Van Der Beken (Bel) Bingoal Wb 16 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost 17 Bayron Guama (Ecu) Best Pc 18 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 19 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Nu Colombia 20 Jonathan Caicedo (Ecu) Petrolike 21 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Gw Erco Shimano 22 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 23 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 24 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Petrolike 25 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Team 26 Richard Carapaz (Ecu) Ef Education - Easypost 27 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 28 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Nu Colombia 29 José Ramón Muñiz Vázquez (Mex) Petrolike 0:00:49 30 Efren Santos Moreno (Mex) Canel'S - Java 0:00:54 31 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Best Pc 32 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gw Erco Shimano 0:01:01 33 Kevin David Castillo Miranda (Col) Team Sistecredito 34 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Nu Colombia 0:01:11 35 Wilson Haro (Ecu) 36 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Team Medellin 37 Paulo Pantoja Hidalgo (Col) Orgullo Paisa 38 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 39 Angel Alexander Gil Sanchez (Col) Orgullo Paisa 40 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Petrolike 41 Aldemar Reyes Ortega (Col) Team Banco Guayaquil - Bianchi 42 Santiago Montenegro (Ecu) Best Pc 43 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Team Sistecredito 0:01:29 44 Lorenzo Quartucci (Ita) Corratec Vini Fantini 45 Cristian Tobar Daza (Col) Team Saitel 46 Julian Cardona Tabares (Col) Team Medellin 47 Dany Alberto Osorio Calle (Col) Orgullo Paisa 0:01:38 48 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Nu Colombia 0:01:49 49 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 50 Richard Huera (Ecu) Best Pc 51 Juan Diego Guerrero Arias (Col) Team Sistecredito 52 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Team Banco Guayaquil - Bianchi 0:01:52 53 Hugo Andres Rodriguez Aguilar (Col) Trinity Racing 0:01:53 54 Michiel Lambrecht (Bel) Bingoal Wb Devo Team 0:02:00 55 Franklin Archibold Castillo (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 0:02:01 56 Rait Ärm (Est) Van Rysel - Roubaix 57 Nicolas Mariotto Sessler (Bra) 58 Lars Quaedvlieg (Ned) Universe Cycling Team 59 Luis Mora (Ven) 60 Alexis Quinteros (Ecu) Team Banco Guayaquil - Bianchi 61 Ivan Arturo Ojeda Solano (Col) 62 Kenny Nijssen (Ned) Universe Cycling Team 63 Franklin Joel Revelo Paucar (Ecu) Team Saitel 64 Jose Tito Hernandez Jaramillo (Col) Orgullo Paisa 65 David Caicedo Cepeda (Ecu) Team Banco Guayaquil - Bianchi 66 Milan Lanhove (Bel) Bingoal Wb Devo Team 0:02:21 67 Freddy Avila Avendaño (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 68 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Gw Erco Shimano 0:02:25 69 Brayan Obando Rosas (Ecu) Best Pc 70 Vladimir Yesid Lopez Gil (Col) Sidi Ali - Unlock Team 71 Heiner Rodrigo Parra Bustamante (Col) Canel'S - Java 72 Davide Baldaccini (Ita) Corratec Vini Fantini 73 Carlos Andres Parra Barrera (Col) Team Saitel 74 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Team Medellin 75 David Santiago Gomez Marin (Col) Team Sistecredito 0:02:49 76 Joao Pedro Rossi (Bra) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 0:02:59 77 Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Team Medellin 0:03:10 78 Victor Cesar De Paula (Bra) 0:03:12 79 Niccolò Bonifazio (Ita) Corratec Vini Fantini 0:03:13 80 Jip Steman (Ned) Universe Cycling Team 81 Jeison Jose Rujano Velazquez (Ven) 82 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 83 Euller Magno Rabelo (Bra) 84 Erik Daniel Caiza Perez (Ecu) Team Saitel 85 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 86 Kamal Mahroug (Mar) Sidi Ali - Unlock Team 87 Hernan Dario Gomez Joya (Col) Sidi Ali - Unlock Team 88 Laureano Rosas (Arg) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 89 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 0:04:33 90 Bart Buijk (Ned) Universe Cycling Team 91 Markus Pajur (Est) 92 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Polti Kometa 0:04:42 93 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Petrolike 0:04:56 94 Juan Tito Rendon Franco (Col) Orgullo Paisa 95 Daniel Arroyave Cañas (Col) Gw Erco Shimano 96 Felipe Chan (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 0:05:13 97 Ignacio De Jesus Prado Juarez (Mex) Canel'S - Java 0:05:14 98 Bolivar Espinosa Serrano (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 0:06:19 99 Davide Persico (Ita) Bingoal Wb 0:07:15 100 Lauro Chaman (Bra) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 101 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Team Saitel 0:07:20 102 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team 0:07:21 103 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 104 Christofer Jurado Lopez (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 105 Rick Nobel (Ned) Universe Cycling Team 106 Pablo Andrés Alarcon Cares (Chi) Canel'S - Java 107 Marlon Diagama Franco (Col) Colombia Potencia De La Vida - Strongman 108 Mark Stewart (Gbr) Corratec Vini Fantini 109 Andre Eduardo Gohr (Bra) 110 Kevin Jimenez Tepetl (Mex) Canel'S - Java 111 Randish Abdul Lorenzo (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 112 André Andrey Braguini (Bra) 113 Luis Pinto (Ven) 114 Juan Diego Hoyos Cano (Col) Team Sistecredito 0:07:40 115 Johan Antonio Colon Buelvas (Col) Orgullo Paisa 116 David Villareal (Ecu) 0:08:46 117 Martin Laas (Est) Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team 0:09:22 118 Norman Vahtra (Est) Van Rysel - Roubaix 119 Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team 0:14:32 120 Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Petrolike 0:14:41 121 Jose Manuel Aramayo Villena (Bol) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 0:14:42 122 Attilio Viviani (Ita) Corratec Vini Fantini 123 Alejandro Gainza Rodriguez (Esp) Sidi Ali - Unlock Team 124 Giulio Masotto (Ita) Corratec Vini Fantini 125 Cristian Pita (Ecu) Team Banco Guayaquil - Bianchi 126 Martti Lenzius (Est) Voltas - Tartu 2024 By Ccn 0:14:52 127 Alejandro Pita Hidrobo (Ecu) Team Saitel 0:20:22 128 Tom Wijfje (Ned) Universe Cycling Team 0:26:22 129 Lauri Tamm (Est) Voltas - Tartu 2024 By Ccn 130 Enmanuel David Viloria Vieras (Ven) 131 Nikolaos Zegklis (Gre) Sidi Ali - Unlock Team 132 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 133 Cormac Mcgeough Breffni (Irl) Canel'S - Java 134 Alex Strah Mendez (Pan) Panamá Es Cultura Y Valores 135 Alessandro Guimaraes (Bra) Swift Carbon Pro Cycling Brasil 136 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 137 Michael Mørkøv (Den) Astana Qazaqstan Team 138 Jhonny Alexander Araujo Bastidas (Ven) 