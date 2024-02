AlUla Tour-2024. Этап 3 Категория:

Вчера, 16:19 AlUla International Airport - AlUla Camel Cup Track, 170,6 км 1 Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step 3:59:52 2 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team ,, 3 Casper Van Uden (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 4 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula 5 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 6 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 7 Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 8 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 9 Lucas Walde Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 10 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 11 Merhawi Ghebremedhin (Eri) Terengganu Cycling Team 12 William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 13 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 14 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 15 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 16 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 17 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 18 Matteo Sobrero (Ita) Bora - Hansgrohe 19 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 20 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 21 Finn Lachlan Fox Fisher (Nzl) Uae Team Emirates 22 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula 23 Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula 24 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Cofidis 25 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team 26 Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step 27 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 28 Luis Angel Mate Mardones (Esp) Euskaltel-Euskadi 29 Tobias Ludvigsson (Swe) Q36.5 Pro Cycling Team 30 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 0:13:00 31 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 0:14:00 32 Andoni Lopez De Abetxuko Jimenez (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:19:00 33 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:23:00 34 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step 0:26:00 35 Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step ,, 36 Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team 0:55:00 37 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility ,, 38 Henok Mulueberhan (Eri) Astana Qazaqstan Team 39 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 40 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 41 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 42 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 43 Nolann Mahoudo (Fra) Cofidis 44 Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team 45 Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step 46 Julien Simon (Fra) Totalenergies 47 Carter Bettles (Aus) Roojai Insurance 48 Ben Hermans (Bel) Cofidis 49 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 50 Thomas Pesenti (Ita) Jcl Team Ukyo 51 Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis 52 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 53 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 54 Tim Naberman (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 55 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 56 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 57 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility 58 Jan Maas (Ned) Team Jayco Alula 59 John Degenkolb (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 60 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 61 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi 62 Ludovic Robeet (Bel) Cofidis 63 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 64 Hassan Al Ibrahim (Ksa) 65 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 66 Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team 67 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team 68 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 69 Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team 70 Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious 71 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi 72 Bram Welten (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 73 Iker Bonillo Martin (Esp) Euskaltel-Euskadi 74 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 75 Wan Abdul Rahman Hamdan (Mas) Terengganu Cycling Team 76 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 77 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 78 Giovanni Carboni (Ita) Jcl Team Ukyo 79 Atsushi Oka (Jpn) Jcl Team Ukyo 80 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 81 Ayco Bastiaens (Bel) Soudal Quick-Step 82 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 83 Davide Cimolai (Ita) Movistar Team 84 Enzo Leijnse (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 85 Matteo Malucelli (Ita) Jcl Team Ukyo 86 Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo 87 Aime De Gendt (Bel) Cofidis 88 Henrik Pedersen (Den) Uno-X Mobility Development Team 1:13:00 89 Anton Kuzmin (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:20:00 90 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility 2:34:00 91 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula 2:57:00 92 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula ,, 93 Aiman Cahyadi (Ina) Terengganu Cycling Team 5:04:00 94 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility ,, 95 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility 96 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 97 Andreas Miltiadis (Cyp) Terengganu Cycling Team 98 Alessandro Romele (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 5:53:00 99 Ali Alsulaymi (Ksa) ,, 100 Polychronis Tzortzakis (Gre) Roojai Insurance 101 Azzam Alabdulmunim (Ksa) 102 Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) Roojai Insurance 103 Alhur Alkulaif (Ksa) 104 Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi 105 Thanachat Yatan (Tha) Roojai Insurance 106 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team 107 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 108 Zuladri Amin Zulkurnain (Mas) Terengganu Cycling Team 109 Hassan Aljumah (Ksa) 110 Filippo Conca (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 111 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo 112 Nicolas Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 6:21:00 113 Daniil Marukhin (Kaz) Astana Qazaqstan Team ,, 114 Phuridet Inthapiw (Tha) Roojai Insurance 9:26:00 115 Arttasorn Pansaard (Tha) Roojai Insurance ,, 116 Jason Tesson (Fra) Totalenergies 117 Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies 118 Ahmed Al Omrani (Ksa) 119 Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Cycling Team 120 Ali Al Shaikhahmed (Ksa) 121 Ahmed Madan (Brn) Bahrain Victorious 122 Nathan Earle (Aus) Jcl Team Ukyo 123 Louis Bendixen (Den) Uno-X Mobility 9:29:00 DNF Peerapong Ladngern (Tha) Roojai Insurance - Генеральная классификация после 3 этапа 1 Casper Van Uden (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 12:00:37 2 Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step 0:02:00 3 Matteo Sobrero (Ita) Bora - Hansgrohe 0:10:00 4 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl ,, 5 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 0:12:00 6 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team 0:14:00 7 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious ,, 8 Finn Lachlan Fox Fisher (Nzl) Uae Team Emirates 0:15:00 9 Merhawi Ghebremedhin (Eri) Terengganu Cycling Team 0:16:00 10 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team ,, 11 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 12 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 13 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 14 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 15 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 16 William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 17 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Cofidis 18 Lucas Walde Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 19 Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula 20 Luis Angel Mate Mardones (Esp) Euskaltel-Euskadi 21 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula 22 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula 23 Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:25:00 24 Tobias Ludvigsson (Swe) Q36.5 Pro Cycling Team ,, 25 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 26 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 0:30:00 27 Andoni Lopez De Abetxuko Jimenez (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:35:00 28 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:48:00 29 Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step 0:51:00 30 Henok Mulueberhan (Eri) Astana Qazaqstan Team 1:03:00 31 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step 1:06:00 32 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 1:08:00 33 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 1:09:00 34 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility 1:10:00 35 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team 1:11:00 36 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi ,, 37 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 38 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 39 Thomas Pesenti (Ita) Jcl Team Ukyo 40 Davide Cimolai (Ita) Movistar Team 41 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 42 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 43 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 44 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 45 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 46 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team 47 Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team 48 Julien Simon (Fra) Totalenergies 1:20:00 49 Giovanni Carboni (Ita) Jcl Team Ukyo ,, 50 Matteo Malucelli (Ita) Jcl Team Ukyo 51 Ben Hermans (Bel) Cofidis 52 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 53 Carter Bettles (Aus) Roojai Insurance 54 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 1:43:00 55 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 1:48:00 56 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team ,, 57 John Degenkolb (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 58 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 59 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 60 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 61 Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious 62 Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team 1:59:00 63 Henrik Pedersen (Den) Uno-X Mobility Development Team 2:06:00 64 Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team 2:25:00 65 Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team 3:04:00 66 Atsushi Oka (Jpn) Jcl Team Ukyo 3:07:00 67 Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo 3:17:00 68 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 3:39:00 69 Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis 3:47:00 70 Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step 3:50:00 71 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 3:59:00 72 Nolann Mahoudo (Fra) Cofidis 4:08:00 73 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 4:34:00 74 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team ,, 75 Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team 76 Aime De Gendt (Bel) Cofidis 77 Iker Bonillo Martin (Esp) Euskaltel-Euskadi 78 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility 5:08:00 79 Ayco Bastiaens (Bel) Soudal Quick-Step 5:19:00 80 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility 5:20:00 81 Jan Maas (Ned) Team Jayco Alula 5:32:00 82 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 5:44:00 83 Bram Welten (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 5:46:00 84 Aiman Cahyadi (Ina) Terengganu Cycling Team 5:57:00 85 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 6:09:00 86 Filippo Conca (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 6:18:00 87 Alessandro Romele (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 6:24:00 88 Wan Abdul Rahman Hamdan (Mas) Terengganu Cycling Team 6:27:00 89 Nicolas Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 6:37:00 90 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 6:46:00 91 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility 7:06:00 92 Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step 7:33:00 93 Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) Roojai Insurance 7:40:00 94 Andreas Miltiadis (Cyp) Terengganu Cycling Team ,, 95 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi 7:53:00 96 Anton Kuzmin (Kaz) Astana Qazaqstan Team 7:55:00 97 Tim Naberman (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 9:01:00 98 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula 9:03:00 99 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo 9:32:00 100 Enzo Leijnse (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 9:36:00 101 Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies 9:42:00 102 Nathan Earle (Aus) Jcl Team Ukyo 9:51:00 103 Daniil Marukhin (Kaz) Astana Qazaqstan Team 10:00:00 104 Louis Bendixen (Den) Uno-X Mobility 10:02:00 105 Hassan Aljumah (Ksa) 10:49:00 106 Ludovic Robeet (Bel) Cofidis 11:05:00 107 Thanachat Yatan (Tha) Roojai Insurance 11:25:00 108 Azzam Alabdulmunim (Ksa) 12:29:00 109 Zuladri Amin Zulkurnain (Mas) Terengganu Cycling Team ,, 110 Polychronis Tzortzakis (Gre) Roojai Insurance 13:06:00 111 Arttasorn Pansaard (Tha) Roojai Insurance 13:18:00 112 Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Cycling Team 13:36:00 113 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team 14:07:00 114 Hassan Al Ibrahim (Ksa) 14:41:00 115 Jason Tesson (Fra) Totalenergies 15:10:00 116 Alhur Alkulaif (Ksa) 17:00:00 117 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula 19:21:00 118 Phuridet Inthapiw (Tha) Roojai Insurance 19:55:00 119 Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi 20:49:00 120 Ali Alsulaymi (Ksa) 21:54:00 121 Ahmed Madan (Brn) Bahrain Victorious 22:32:00 122 Ali Al Shaikhahmed (Ksa) 27:49:00 123 Ahmed Al Omrani (Ksa) 28:54:00 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 