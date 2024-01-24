Тор Хушовд — новый генеральный менеджер велокоманды Uno-X Mobility

Тор Хушовд возглавит мужскую и женскую велокоманды Uno-X Mobility

46-летний Тор Хушовд (Thor Hushovd), один из самых успешных норвежских профессиональных велогонщиков, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, в том числе 10 этапов Тур де Франс, обладатель двух зелёных маек французского Гранд-тура, чемпион мира 2010 года, завершивший карьеру велогонщика в 2014 году, возглавил профессиональную норвежскую велокоманду Uno-X Mobility. На посту генерального менеджера Хушовд с 1 февраля сменит Йенса Хаугланда (Jens Haugland).

В 2023 году норвежская проконтинентальная велокоманда Uno-X впервые приняла участие в Тур де Франс и получила приглашение на участие во французском Гранд-туре в 2024 году.

Вегар Кулсет (Vegar Kulset), исполнительный директор Uno-X Mobility AS: «Мы только что получили приглашение на Тур де Франс второй год подряд. Мы благодарны и счастливы, но wildcard не является нашей конечной целью.

С тех пор как мы основали нашу скромную континентальную велокоманду, подписав контракт с Куртом Асле Арвесеном (Kurt Asle Arvesen), который в 2016 году стал нашим спортивным директором, мы постепенно продвигались вперёд, так как каждый шаг требовал развития и более высоких стандартов. С самого начала Йенс Хаугланд (Jens Haugland) был генеральным менеджером, а я - руководителем велокоманды. Для нас обоих эти роли являлись дополнением к нашим основным обязанностям в Reitan Retail.

Мы ставим очень высокие цели в отношении продолжающейся трансформации нашего бизнеса, а также в развитии велокоманды. Это требует сильного руководителя, сфокусированного на прогрессе команды. Я рад, что Тор Хушовд с 1 февраля присоединится к Uno-X Mobility. Он не нуждается в представлении. Его выдающийся опыт и личные качества помогут команде Uno-X Mobility сделать следующие шаги в профессиональном велоспорте».