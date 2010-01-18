Astana Dewi Women Team: Новый Этап в Развитии Женского Велоспорта на Азиатском Континенте

Астана — В 2023 году была заложена важная инициатива для развития женского велоспорта в Азии. В рамках этого между велокомандой Astana Qazaqstan Team и Олимпийским комитетом Индонезии, под председательством г-на Раджа Сапта Октохари, воплотился в жизнь проект создания азиатской женской континентальной велокоманды. Команда, названная Astana Dewi Women Team, станет толчком для развития женского велоспорта в регионе.

С учетом стремительного роста популярности женского велоспорта и расширения календаря гонок для женщин, было принято решение поддержать новые возможности и сфокусироваться на развитии талантливых гонщиц из Казахстана и Индонезии.

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

Оперируя на базе команды мирового тура Astana Qazaqstan Team, Astana Dewi Women Team получила поддержку технических спонсоров команды: Wilier, Limar, Biemme. Это сотрудничество сильных брендов станет ключевым фактором в обеспечении команды всем необходимым для успешного выступления на мировой арене.

Вадим Кравченко, специалист с многолетним опытом управления женскими велокомандами, принял роль руководителя Astana Dewi Women Team. Его экспертиза и опыт будут важными активами в развитии команды и подготовке нового поколения велогонщиц.

Создание Astana Dewi Women Team не только подчеркивает преданность команды Astana QazaqstanTeam развитию велоспорта, но и ставит перед руководством важную миссию — поддержать и взрастить молодые таланты. Команда состоит из восьми талантливых гонщиц, которые готовы взять на себя вызовы и представлять регион на мировой арене.

Важным элементом в этом стремительном развитии является поддержка Министерства туризма и спорта Казахстана. Этот союз демонстрирует важность влияния спорта на туристическую отрасль и подчеркивает готовность государства поддерживать велоспорт в различных его проявлениях.

Astana Dewi Women Team стремится стать вдохновляющим фактором для гонщиц в регионе и создать стимулы для других стран развивать женский велоспорт. Новые возможности, которые откроются для молодых талантов, окажут положительное воздействие на велоспорт в Азии, в целом.

«Безусловно мысль о создании женской команды посещала нас давно. Сейчас, когда мы видим, как стремительно развивается женский велоспорт, и когда появилась возможность объединить усилия Казахстана и Индонезии для создания собственной азиатской женской велокоманды, мы готовы приступить к работе по развитию этого проекта.

Наши специалисты, в том числе, в лице опытного Дмитрия Седуна, уже занялись проработкой гоночного календаря и сформировали состав гонщиц, в данный момент они проходят предсезонную подготовку на командном тренировочном сборе. Впереди у нас много работы, и я уверен, что все, включая гонщиц и сотрудников новой женской велокоманды Astana Dewi Women Team, готовы выполнять ее на высшем уровне», — сказал Александр Винокуров.

Состав команды: Оссим Акпейл, Фаина Потапова, Виолетта Казакова, Бота Батырбекова, Алина Спирина, Аюстина Делиа Приятхна, Жасмик Каур Секхон, Дара Латифах.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team