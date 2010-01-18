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Astana Dewi Women Team: Новый Этап в Развитии Женского Велоспорта на Азиатском Континенте

Astana Dewi Women Team: Новый Этап в Развитии Женского Велоспорта на Азиатском Континенте

 

 

 

Астана — В 2023 году была заложена важная инициатива для развития женского велоспорта в Азии. В рамках этого между велокомандой Astana Qazaqstan Team и Олимпийским комитетом Индонезии, под председательством г-на Раджа Сапта Октохари, воплотился в жизнь проект создания азиатской женской континентальной велокоманды. Команда, названная Astana Dewi Women Team, станет толчком для развития женского велоспорта в регионе.

 

С учетом стремительного роста популярности женского велоспорта и расширения календаря гонок для женщин, было принято решение поддержать новые возможности и сфокусироваться на развитии талантливых гонщиц из Казахстана и Индонезии.

 

Astana Dewi Women Team: Новый Этап в Развитии Женского Велоспорта на Азиатском Континенте

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 

 

Оперируя на базе команды мирового тура Astana Qazaqstan Team, Astana Dewi Women Team получила поддержку технических спонсоров команды: Wilier, Limar, Biemme. Это сотрудничество сильных брендов станет ключевым фактором в обеспечении команды всем необходимым для успешного выступления на мировой арене.

 

Вадим Кравченко, специалист с многолетним опытом управления женскими велокомандами, принял роль руководителя Astana Dewi Women Team. Его экспертиза и опыт будут важными активами в развитии команды и подготовке нового поколения велогонщиц.

 

Создание Astana Dewi Women Team не только подчеркивает преданность команды Astana QazaqstanTeam развитию велоспорта, но и ставит перед руководством важную миссию — поддержать и взрастить молодые таланты. Команда состоит из восьми талантливых гонщиц, которые готовы взять на себя вызовы и представлять регион на мировой арене.

 

Важным элементом в этом стремительном развитии является поддержка Министерства туризма и спорта Казахстана. Этот союз демонстрирует важность влияния спорта на туристическую отрасль и подчеркивает готовность государства поддерживать велоспорт в различных его проявлениях.

 

Astana Dewi Women Team стремится стать вдохновляющим фактором для гонщиц в регионе и создать стимулы для других стран развивать женский велоспорт. Новые возможности, которые откроются для молодых талантов, окажут положительное воздействие на велоспорт в Азии, в целом.

 

«Безусловно мысль о создании женской команды посещала нас давно. Сейчас, когда мы видим, как стремительно развивается женский велоспорт, и когда появилась возможность объединить усилия Казахстана и Индонезии для создания собственной азиатской женской велокоманды, мы готовы приступить к работе по развитию этого проекта.

 

Наши специалисты, в том числе, в лице опытного Дмитрия Седуна, уже занялись проработкой гоночного календаря и сформировали состав гонщиц, в данный момент они проходят предсезонную подготовку на командном тренировочном сборе. Впереди у нас много работы, и я уверен, что все, включая гонщиц и сотрудников новой женской велокоманды Astana Dewi Women Team, готовы выполнять ее на высшем уровне», — сказал Александр Винокуров.

 

Состав команды: Оссим Акпейл, Фаина Потапова, Виолетта Казакова, Бота Батырбекова, Алина Спирина, Аюстина Делиа Приятхна, Жасмик Каур Секхон, Дара Латифах.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Astana Dewi Women Team

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 04:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Единственное плохо, что не написали гражданство гонщиц..Интересно было узнать.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:05 | Регистрация: 22.09.2020

    удачи 

  3. Имя: Азамат

    AzaKonta

    Сегодня, 05:08 | Регистрация: 18.01.2010

    Которая попытка, не идёт что то женская команда у нас.

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Комментарии

  • AzaKonta
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Которая попытка, не идёт что то женская команда у нас.
  • Ернат
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (3)
    Ернат-Фото

    удачи 

  • Astanaforever
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Единственное плохо, что не написали гражданство гонщиц..Интересно было узнать.
  • vova-55
    Ваут ван Арт завершил свой сез ... (1)
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    Народ разлюбил ван Арта судя по отсутствию комментариев более чем за сутки. 

    Скоротечно расположение людское, быстро переключилось на новых героев.

  • Velolife
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (9)
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    Упал, остался без седла, но на коне и победил. Вот что значит № 13 Wout van Aert. Тем не менее. Траcса в Benidorm’е техническая и силовая. У MVDP в первым компоненте были ошибки. Это признал и WVA. Но кто станет новым ЧМ в Таборе? Кажется, старый, т. е. нынешний ЧМ. Если повезёт. Несмотря на «карму» «радужной» майки.
  • motte
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    Цитата: Earl57
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  • Earl57
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  • Karmatron
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    По репортажу с прошлой гонки еще подумалось, что Матье в первую очередь выигрывает, потому что едет там, где другие могут только пешочком.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул: «Я понял, ч ... (5)
    velodoctor-Фото

    Тут сухая трасса была, уехать сложнее было и плотность высокая. Матье догонял лидеров два круга только.

  • uran
    Матье ван дер Пул: «Я понял, ч ... (5)
    uran-Фото
    Цитата: Колёсник
    Упал бы на круг раньше - догнал бы наверняка
    Не факт, обычно Пул уезжает от соперников подальше именно для таких случаев, но не в этот раз. Всю гонку ехали лидеры вместе, доминирования ванов не замечено.

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