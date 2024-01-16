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Состав велокоманды Dsm-firmenich PostNL на 2024 год

Состав и цели велокоманды dsm-firmenich PostNL на сезон 2024 года

 

 

В 2024 году в команде Мирового тура Dsm-firmenich PostNL будут выступать 28 велогонщиков, среди которых 10 новобранцев.

 

Состав команды пополнили Варран Баргиль (Warren Barguil), перешедший из Arkea Samsic, Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) из Soudal Quick Step, Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize) и Тимо Роозен (Timo Roosen) из Jumbo-Visma, Брам Вельтен (Bram Welten) из Groupama-FDJ, Эмильс Лиепиньш (Emīls Liepiņš) из Trek-Segafredo, Юлиус Ван ден Берг (Julius van den Berg) из EF Education EasyPost,

 

а также нео-про из команды Development Team DSM, которые начнут профессиональную карьеру в команде dsm-firmenich PostNL - Франк ван ден Брук (Frank van den Broek), Энцо Лейнсе (Enzo Leijnse) и Патрик Эдди (Patrick Eddy). Средний возраст гонщиков команды составил 26 лет.

 

Photo (c) dsm-firmenich PostNL Team

 

 

Руди Кемна (Rudi Kemna), главный тренер команды dsm-firmenich PostNL: «За последние пару месяцев мы провели несколько тренировочных сборов, на которых команда сплотилась, показав хорошие перспективы на предстоящий сезон.

 

Что касается наших целей на Гранд-туры для мужской команды, мы очень хотим проявить себя на Джиро д’Италия, оживлять гонку каждый день. В борьбе за генеральную классификацию будем осмотрительно искать моменты, поедем расчётливо, выработаем тактику. Посмотрим, как развернётся гонка, к какой позиции сможем подойти с таким подходом. Для выполнения этой задачи у нас есть такие гонщики как Роман Барде, Макс Пул, который многому может научиться у Романа, а также Крис Хэмильтон и Мэтт Динхэм. Кроме того, будем стремиться к успеху в спринтах, борьба за которые уже встроена в ДНК нашей команды с прошлых лет. Фабио Якобсена поддержит и дополнит сильный развозящий поезд. Поборемся за результаты на этапах.

 

На Тур де Франс-2024 полностью сфокусируемся на борьбе за этапы, каждый день будем искать возможности, чтобы выиграть этап. У нас будет несколько вариантов для достижения успеха  с  Романом Барде, Варраном Баргилем и Фабио Якобсеном, будь то борьба за этапы из отрывов или в спринтах с нашей талантливой командой.

 

Цель на Вуэльту Испании - общее развитие. Мы считаем, что опыт, полученный Максом Пулом на Джиро ,послужит ему на Вуэльте. Посмотрим, куда сможем привести его в генеральной классификации к финалу гонки. Кроме того, другие наши молодые таланты смогут ощутить, как проходит Гранд-тур, они будут каждый день искать возможности для наилучшего результата.

 

С этим составом команды мы сможем выложиться по максимуму и на недельных гонках, и, конечно, будем использовать шансы на классиках».

 

В 2024 году гонщики команды dsm-firmenich PostNL будут выступать в велоформе нового дизайна. Две отличительные полосы Keep Challenging станут оранжевыми в честь присоединения к команде нового титульного спонсора - PostNL. Оранжевые полосы на белом фоне с синими и светло-голубыми штрихами будут выделять команду в пелотоне. Форма разработана и произведена компанией Nalini.

 

Велосипеды SCOTT, оснащённые компонентами Shimano, также будут окрашены в новые цвета команды.

 

Photo (c) dsm-firmenich PostNL Team

 

 

 

Состав велокоманды dsm-firmenich PostNL на 2024 год:

 

Andersen Tobias Lund, 21 год, Дания,

Bardet Romain, 33 года, Франция,

Barguil Warren, 32 года, Франция,

Bevin Patrick, 32 года, Новая Зеландия,

Bittner Pavel, 21 год, Чехия,

Combaud Romain, 32 года, Франция,

Degenkolb John, 35 лет, Германия,

Dinham Matthew, 23 года, Австралия,

Eddy Patrick, 21 год, Австралия,

Edmondson Alex, 30 лет, Австралия,

Eekhoff Nils, 25 лет, Нидерланды,

Flynn Sean, 23 года, Великобритания,

Hamilton Chris, 28 лет, Австралия,

Jakobsen Fabio, 27 лет, Нидерланды,

Leemreize Gijs, 24 года, Нидерланды,

Leijnse Enzo, 22 года, Нидерланды,

Liepiņš Emīls, 31 год, Латвия,

Märkl Niklas, 24 года, Германия,

Naberman Tim, 24 года, Нидерланды,

Onley Oscar, 21 год, Великобритания,

Poole Max, 20 лет, Великобритания,

Roosen Timo, 31 год, Нидерланды,

Tusveld Martijn, 30 лет, Нидерланды,

Van den Berg Julius, 27 лет, Нидерланды,

Van den Broek Frank, 23 года, Нидерланды,

Van Uden Casper, 22 года, Нидерланды,

Vermaerke Kevin, 23 года, США,

Welten Bram, 26 лет, Нидерланды

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Теги к статье: Dsm-firmenich PostNL

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