Петер Саган: «Предпочитаю три победы на чемпионатах мира, чем одну на Тур де Франс»

Петер Саган о современном пелотоне, победах и допинг-тестах

Петер Саган в 2024 году будет выступать в континентальной команде RRK Group - Pierre Baguette - Benzinol. 33-летний словацкий велогонщик завершил карьеру на шоссе, но продолжит готовиться на маунтинбайке к Олимпийским играм.

Оглядываясь на свою блестящую карьеру на шоссе, Петер Саган в интервью Bicycing сказал, что никогда не задумывался о том, чтобы бороться за победу на Тур де Франс, так как три титула чемпиона мира для него предпочтительней одной жёлтой майки французского Гранд-тура.

Петер Саган: "Никогда не думал о борьбе за Тур де Франс. Я очень многим пожертвовал ради велоспорта. Зачем было менять то, что хорошо работало? Если бы я нацелился на Гранд-тур, мне пришлось бы сбрасывать восемь, девять, десять килограмм. Я предпочитаю выиграть три чемпионата мира, чем один Тур де Франс».

Победитель Тура Фландрии и Париж-Рубэ, Петер Саган так и не смог выиграть ещё одну классику - Монумент велоспорта - Милан-Сан-Ремо:

«Если ты суперсилён и идёт нога, то можешь выиграть Фландрию и Рубэ. Но только за счёт хорошей ноги не выиграешь Милан-Сан-Ремо. Я много раз проигрывал на ней, когда в тот день был сильнейшим».

В последние годы число побед в сезонах Петера Сагана стало снижаться. Сам он объясняет это выросшим общим уровнем пелотона:

«Думаю, в целом пелотон стал сильнее. Раньше было так - я силён, ты силён, и мы втроём или вчетвером боремся за победу в финале. Сейчас вся группа едет быстро. Вот в чём дело. Мощность пелотона. Все едут на одном уровне».

Также Петер Саган отметил, что при огромном количестве тестов на допинг, которые приходится проходить гонщикам, мало кто рискнёт использовать запрещённые препараты или методы. Петер Саган признал, что его в последние годы проверяли меньше, чем в первые годы карьеры, 6 - 7 раз дома, но во время гонок количество допинг-тестов доходило до 50:

«Даже думать о допинге просто глупо, потому что сейчас тестирующие приходят в отель. Ваше приложение сообщает, где вы спите каждую ночь. При такой системе глупо рисковать, потому что потеряешь всё».