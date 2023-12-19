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Петер Саган: «Предпочитаю три победы на чемпионатах мира, чем одну на Тур де Франс»

Петер Саган о современном пелотоне, победах и допинг-тестах

 

 

Петер Саган в 2024 году будет выступать в континентальной команде RRK Group - Pierre Baguette - Benzinol. 33-летний словацкий велогонщик завершил карьеру на шоссе, но продолжит готовиться на маунтинбайке к Олимпийским играм.

 

Оглядываясь на свою блестящую карьеру на шоссе, Петер Саган в интервью Bicycing сказал, что никогда не задумывался о том, чтобы бороться за победу на Тур де Франс, так как три титула чемпиона мира для него предпочтительней одной жёлтой майки французского Гранд-тура.

 

Петер Саган: «Предпочитаю три победы на чемпионатах мира, чем одну на Тур де Франс»

 

 

Петер Саган: "Никогда не думал о борьбе за Тур де Франс. Я очень многим пожертвовал ради велоспорта. Зачем было менять то, что хорошо работало? Если бы я нацелился на Гранд-тур, мне пришлось бы сбрасывать восемь, девять, десять килограмм. Я предпочитаю выиграть три чемпионата мира, чем один Тур де Франс».

 

Победитель Тура Фландрии и Париж-Рубэ, Петер Саган так и не смог выиграть ещё одну классику - Монумент велоспорта - Милан-Сан-Ремо:

 

«Если ты суперсилён и идёт нога, то можешь выиграть Фландрию и Рубэ. Но только за счёт хорошей ноги не выиграешь Милан-Сан-Ремо. Я много раз проигрывал на ней, когда в тот день был сильнейшим».

 

В последние годы число побед в сезонах Петера Сагана стало снижаться. Сам он объясняет это выросшим общим уровнем пелотона:

 

«Думаю, в целом пелотон стал сильнее. Раньше было так - я силён, ты силён, и мы втроём или вчетвером  боремся за победу в финале. Сейчас вся группа едет быстро. Вот в чём дело. Мощность пелотона. Все едут на одном уровне».

 

Также Петер Саган отметил, что при огромном количестве тестов на допинг, которые приходится проходить гонщикам, мало кто рискнёт использовать запрещённые препараты или методы. Петер Саган признал, что его в последние годы проверяли меньше, чем в первые годы карьеры, 6 - 7 раз дома, но во время гонок количество допинг-тестов доходило до 50:

 

«Даже думать о допинге просто глупо, потому что сейчас тестирующие приходят в отель. Ваше приложение сообщает, где вы спите каждую ночь. При такой системе глупо рисковать, потому что потеряешь всё».

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Теги к статье: Петер Саган

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Комментарии

  • VeloVelo
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Ольга, так я и написал:
    такой вот "почти инсайд", по-моему, впервые.
  • VeloVelo
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Эган, Удачи. И Здоровья!

  • Pugachev
    Томас Де Гендт хочет остаться ... (1)
    Pugachev-Фото

    Замечательный велосипедист. Мног сделал для велоспорта и болельщиков. И один в поле воин!

  • s75
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    s75-Фото

    Быть может, смотреть надо выше, чем Сэр Б. У Сэра впереди Великие Дела в другом виде спорта.

    Пресс-релиз с Фоссом - не самое ли подходящее место показать, кто в доме хозяин? Но там о Дейве ни слова.

  • kabachok
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    kabachok-Фото
    А что, разве надо быть топовым гонщиком для того, чтобы владеть внутрикомандной информацией?
  • Earl57
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    Earl57-Фото

    Действующие гонщики Инеоса рассказывали, что увольнение Эллинговорта стало как гром среди ясного неба. Он присутствовал на медосмотре гонщиков и уходить из команды не собирался. А через пару дней внезапно сообщение о его уходе...

    Больше похоже на то, что Эллингворту надоело быть "и.о." и он что-то предпринял для исправления ситуации. Реакция Брейлсворда была мгновенной и беспощадной. Сэр Дейв пленных не берет. Честно и откровенно об этом никто и никогда не расскажет. Каждый будет говорить только то, что ему выгодно. Ну а посторонние люди будут видеть то, что они хотят увидеть...

  • s75
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (11)
    s75-Фото

    ...и текучка эта грозит перерасти в проходной двор. До Школы (с большой буквы) пока далековато. О фарм-клубе даже не заикаются, выстроенной системы за пределами основной команды - нет. Даже Аренсман в пресс-релизе заявлял, что рассматривает новую команду, как остановку на пути к будущим достижениям. Шас подъедет автобус на Эмираты - и поминай, как звали;)

  • Joe
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    Joe-Фото

    Цитата: Earl57
    Инсайд от кого? От американца, которого выпихнули из команды 8 лет назад? Потом два года катался в Катюше. Когда Катюша закрылась, другую команду найти не смог и был вынужден завершить карьеру. Ни одной победы не было, даже самой захудалой. Вот уж эксперт так эксперт.
                      Босуэл вообще-то закончил из-за травмы на Тиррено. Насколько я помню, и Катюша, и Israel CA его звали после восстановления, но он сам решил больше на шоссе не гоняться. А так да, был молодой и перспективный. Сейчас амбассадор Wahoo Systm и гравийщик, наверное, что-то и может комментировать, учитывая круг общения.

  • s75
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    s75-Фото
    Боз вообще ничего нового не сказал. Абсолютно. У команды пока не получается выкарабкаться после всех несчастий - два лидера, вокруг которых строилась команда, выбыли навсегда, несчастье с главным DS, скандалы c конвертиками и их получателями, безумная чехарда в руководстве. И не факт, что вообще получится вернуться. Too much.

    Вот послушать Маттео, Роджера или самого Эллингворта будет действительно интересно.
  • s75
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    s75-Фото
    Не столько рекламировать, сколько "отмывать" бренд. Спортcвошинг;) Чтобы рекламировать - надо побеждать, пока всё наоборот. В этом году новые владельцы впервые потребовали побед на ГТ, "наверху" терпение заканчивается. А с подписанием Ферран-Прево получился своеобразный ответ на критику со стороны "общественности" за отстутствие в системе клуба женской команды;)

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