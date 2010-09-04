VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Петер Саган: “Проеду две-три гонки на шоссе для подготовки к Олимпийским играм-2024”

Петер Саган о планах на 2024 год

 

 

Петер Саган завершил карьеру профессионального велогонщика на шоссе, но в следующем году в его планах проехать две или три небольших велогонки на шоссе для подготовки к соревнованиям по маунтинбайку (XCO) на Олимпийских играх-2024. 33-летний словацкий велогонщик ещё не знает, в форме какой команды и как примет участие в гонках на шоссе, о чём рассказал в интервью šport.sk.

 

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

Петер Саган: «Да, это правда, что в прошлом январе я объявил, что не буду выступать в гонках Мирового тура, что у меня нет намерений гоняться на этом уровне. Моя цель - получать удовольствие, прикладывать все силы, чтобы постараться квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже и побороться в кросс-кантри в маунтинбайке, где я бы хотел завершить свою карьеру.

 

Однако я обсуждаю со Specialized возможность участия в двух - трёх шоссейных велогонках, конечно, не Мирового тура, а уровнем пониже, чтобы дополнить и разнообразить подготовку к соревнованиям по маунтинбайку.

 

Скорее всего, предпочту небольшие многодневные гонки, но окончательное решение приму вместе с техническим персоналом Specialized. Конечно, гонка должна вписываться в моё расписание, главным в котором будет горный велосипед. Я не буду нацеливаться на победу в этой небольшой гонке, она поможет мне добавить необходимые километры и набирать форму. Пока что ничего не решено - я не знаю, в какой майке будут выступать, но, без сомнения, на ней будут логотипы Sportful и Specialized.

 

Два года в команде TotalEnergies были сложными и в плане здоровья, и в плане спортивных результатов. Однако это время позволило работать с людьми, которые поддерживали и были рядом, даже когда чувствовал себя не лучшим образом. Поэтому от всей души благодарю Жана-Рене Бернадо за то, что он всегда был рядом, не критиковал, никогда не просил ничего сверх того, что я мог достичь в гонке».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну, Вино...не упусти шанс. Нужно прохайпить Астану по полной .

    Вся жизнь это гонка.

  2. RVL

    Сегодня, 10:20 | Регистрация: 30.08.2012

    Петя со своим мтб реально упустил олимпийскую медаль, может и золото... на шоссе в Рио. Тогда он был на пике ...и скорее всего смог бы одолеть авермата. Я тогда не понял его финт ушами по поводу мтб. Тем более у него не было такого графика и подготовки как у ванов например...когда зимой кросс. Похоже это бзик какой то. Позадам опять проедет. Хотя сейчас это уже не важно. Это прощальная гастроль. Теперь можно все что хочешь, Петя. Заслужил 

  3. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 12:46 | Регистрация: 1.10.2020

    Карьера Сагана закончилась с потерей волос и жены.

  4. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 15:31 | Регистрация: 4.09.2010

    чесгря вообще не догоняю чего Петя удумал. ну ладно там заглянуть к грунтовым коллегам с сильных позиций на шоссе. но ломиться на ту жёсткую поляну когда тут уже всё растеряно?..

    оч хочется ошибиться

  5. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 15:45 | Регистрация: 7.07.2021

    Знаю годную команду для Пети, Астана-форэва-тим называется )

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 16:59 | Регистрация: 20.05.2021

      Ещё один умник! 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор получил награду ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
    Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е
  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

    [url=https://postimg.cc/sBJgT6c4][/url

    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 октября

Andrea Peron (Team Novo Nordisk)

Warren Barguil (Team Arkea - Samsic)

Victor Campenaerts (Lotto - Dstny)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (115)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)