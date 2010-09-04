Петер Саган: “Проеду две-три гонки на шоссе для подготовки к Олимпийским играм-2024”

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Петер Саган о планах на 2024 год
Петер Саган завершил карьеру профессионального велогонщика на шоссе, но в следующем году в его планах проехать две или три небольших велогонки на шоссе для подготовки к соревнованиям по маунтинбайку (XCO) на Олимпийских играх-2024. 33-летний словацкий велогонщик ещё не знает, в форме какой команды и как примет участие в гонках на шоссе, о чём рассказал в интервью šport.sk.
Photo © A.S.O. / Pauline Ballet
Петер Саган: «Да, это правда, что в прошлом январе я объявил, что не буду выступать в гонках Мирового тура, что у меня нет намерений гоняться на этом уровне. Моя цель - получать удовольствие, прикладывать все силы, чтобы постараться квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже и побороться в кросс-кантри в маунтинбайке, где я бы хотел завершить свою карьеру.
Однако я обсуждаю со Specialized возможность участия в двух - трёх шоссейных велогонках, конечно, не Мирового тура, а уровнем пониже, чтобы дополнить и разнообразить подготовку к соревнованиям по маунтинбайку.
Скорее всего, предпочту небольшие многодневные гонки, но окончательное решение приму вместе с техническим персоналом Specialized. Конечно, гонка должна вписываться в моё расписание, главным в котором будет горный велосипед. Я не буду нацеливаться на победу в этой небольшой гонке, она поможет мне добавить необходимые километры и набирать форму. Пока что ничего не решено - я не знаю, в какой майке будут выступать, но, без сомнения, на ней будут логотипы Sportful и Specialized.
Два года в команде TotalEnergies были сложными и в плане здоровья, и в плане спортивных результатов. Однако это время позволило работать с людьми, которые поддерживали и были рядом, даже когда чувствовал себя не лучшим образом. Поэтому от всей души благодарю Жана-Рене Бернадо за то, что он всегда был рядом, не критиковал, никогда не просил ничего сверх того, что я мог достичь в гонке».
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