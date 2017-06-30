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Карлос Састре о Рогличе, Погачаре, Вингегоре, Сеппе Куссе и своей победе на Тур де Франс-2008

Карлос Састре: «Погачар выступает эффектно, но, возможно, слишком много атакует»

 

 

Карлос Састре (Carlos Sastre), победитель Тур де Франс-2008. Впервые на подиум французского Гранд-тура Карлос Састре поднялся в 2006, когда занял 3-е место.

 

В 2008 году он выиграл Тур де Франс, атаковав на 17-м этапе у подножия Альп д’Юэз, где перехватил жёлтую майку у своего товарища по команде CSC Фрэнка Шлека, а в 53-км разделке на 20-м этапе Састре занял 10-е место и удержал лидерство. В генеральной классификации Карлос Састре на 1 минуту 5 секунд опередил Кэдела Эванса, на 1:20 Бернхарда Кёля, после дисквалификации которого третье место перешло Денису Меньшову, уступавшему Састре 2 минуты 10 секунд.

 

Карлос Састре становился призёром Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, выиграл этапы Тур де Франс и Вуэльты, становился горным королём Тур де Франс и Вуэльты, завершил карьеру профессионального велогонщика в 2011 году, а сейчас живёт спокойной жизнью в Авиле, владеет небольшим магазином велосипедов и наблюдает за современным велоспортом со стороны.

 

 В интервью испанскому изданию Flashscore.es Карлос Састре поделился впечатлением от выступления новых звёзд пелотона.

 

  

Карлос Састре о Рогличе, Погачаре, Вингегоре, Сеппе Куссе и своей победе на Тур де Франс-2008

 

Screen video @Tour de France/Throwback Tour de France-2008

 

- Карлос, вы выиграли Тур де Франс в 2008 году, а чем занимаетесь в 2023?

 

- Стараюсь, насколько возможно, наслаждаться жизнью. У меня небольшой магазин велосипедов в Авиле (Avila), в часе езды от Мадрида. Здесь я прожил почти всю свою жизнь, и мои родители отсюда родом.  У меня спокойная жизнь, испытываю радость от каждой поездки на велосипеде.

 

- Вы, пожалуй, самый малоизвестный победитель Тур де Франс. Как чувствуете себя в этой роли?

 

- Своими достижениями я доволен, поэтому мне совершенно безразлично, много обо мне говорят или нет. Я живу настоящим и смотрю в будущее. Прошлое приятно вспомнить, но я им не живу. Да, я выиграл Тур в 2008, но это только воспоминание и ничего больше.

 

- Как думаете, почему о вас говорят меньше, чем о других?

- Я всегда много работал, а большую частью карьеры помогал другим гонщикам, например, Тайлеру Хэмильтону или Ивану Бассо. Если вспоминать историю моих участий в Тур де Франс, то в первый раз я занял там 20-е место.Я всегда был скорее скромным и интровертом. Моя семья и окружение всегда были для меня важнее внимания публики. СМИ создают имидж большой звезды. Вне велосипеда я обычный человек и хочу таким оставаться. Возможно, поэтому обо мне не так часто писали в СМИ, в отличие от других победителей Тура.

 

- Какие факторы сыграли самую важную роль в вашей победе на Тур де Франс-2008?

 

- Когда у меня появилась возможность, я был к ней готов. Перед стартом Тура я прекрасно знал гонку,  отлично знал возможности своих соперников. У меня была очень сильная команда, которая поддерживала меня от старта до финиша. Менеджер Бьярне Риис в том году знал, что я готов сделать что-то особенное.

 

- После атаки на Альп д’Юэз, победы на этапе и жёлтой майки Фрэнк Шлек выглядел немного расстроенным. Появилось ли между вами напряжение после того этапа?

 

- В команде была хорошая атмосфера. Конечно, Фрэнк и Энди тоже хотели хорошо выступить. Они были очень сильными гонщиками, но в тот момент не были готовы выиграть гонку. Большую часть сезона мы выступали в разных гонках, поэтому они не знали, насколько я силён. Я тренировался с Риисом, и он в первый же день сказал мне, что я готов к борьбе. Поэтому я стартовал под 11-м номером, первым в команде. Конечно, они расстроились, потому что, когда я атаковал на Альп д'Юэз, Фрэнк был в жёлтой майке лидера.  Многие сначала негодовали. Но на заключительной разделке  Шлек потерял больше четырёх  минут. Так что, если бы я не атаковал в тот день, мы могли бы финишировать вторым и третьим в общем зачёте. Мы заслужили победу в гонке, команда достигла цели. Кроме того, все знали, что я атакую у подножия Альп д’Юэз. Риис хотел в тот день выиграть, мне нельзя было ждать до последних двух - трёх километров.

 

- В чём самая большая разница между чемпионами тогда и сейчас?

 

- Трудно сравнивать. Погачар и Вингегор - очень молодые. В моё время Гранд-туры выигрывали в 33 года, это почти 10 лет разницы. Сейчас молодые гонщики очень сильные и хорошо подготовленные. Но, я думаю, они слишком много ошибаются во время гонок, потому что им не хватает опыта. Наверное, в этом и есть самая большая разница. Раньше гонка шла спокойнее, мы ждали идеального момента для атаки.

 

Погачар, например, выступает эффектно, но, возможно, слишком много атакует и впустую тратит силы. Он слишком хочет побеждать. Хотя с точки зрения зрителей его выступления просто великолепны.

 

- Если  сравнить с сегодняшними велогонщиками, на кого вы больше похожи?

 

- Я бы сравнил себя с Сеппом Куссом. Погачар или Вингегор - гонщики, которые могут выиграть всё. Я таким не был. Кусс - сильный горняк, в то же время неплохо едет разделку, занимает высокие места в общем зачёте. Теперь, когда он выиграл Вуэльту Испании, все говорят, что Вингегор и Роглич ему помогли. Но я с этим не согласен. Это Кусс мучился каждый день, приложил все силы, чтобы пройти горы. И он выиграл Вуэльту. Конечно, двое других его поддерживали, но за последние годы он почти всегда им помогал.

 

- Примож Роглич будет выступать в немецкой команде Bora - Hansgrohe. Как вы думаете, является ли он претендентом на победу в Тур де Франс-2024?

 

- Роглич уже несколько раз пытался выиграть Тур. На последней Вуэльте и Джиро он показал, что у него ещё много сил. Ему будет непросто, потому что Погачар и Вингегор  - тоже сильные гонщики, которые великолепно готовятся к Туру. Но было бы неплохо, если бы Роглич смог вернуть свою лучшую форму и побороться за победу.

 

 

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Теги к статье: Карлос Састре Тадей Погачар Сепп Кусс Йонас Вингегор Примож Роглич Тур де Франс

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:14 | Регистрация: 30.06.2017

    Это точно, о нем все забыли. А я этот тур 2008 смотрел и как всегда хотел болеть за Астану, но Астану вдруг не допустили к туру. Вот эта была трагедия. Контадор тогда пролетел крупно. А он бы тур выиграл.. однозначно.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • RVL
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (27)
    RVL-Фото

    Цитата: Гонщик
    Именно так , величайший и им и останется , ибо никто ни на каком допе не сможет повторить его достижение, человек легенда , победивший серьёзное онко заболевание

    Это очень странная логика... извращённая.. из разряда - он разбогател, потому,что был гениальным преступником...так давайте попробуйте все так разбогатеть- не получится))) и здесь масса народа так рассуждает.

    Лучше спросить, что "величайший" выиграл без допа? 

  • Astanaforever
    Карлос Састре о Рогличе, Погач ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Это точно, о нем все забыли. А я этот тур 2008 смотрел и как всегда хотел болеть за Астану, но Астану вдруг не допустили к туру. Вот эта была трагедия. Контадор тогда пролетел крупно. А он бы тур выиграл.. однозначно.
  • VeloVelo
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Опять Понабежали новые желающие с мешком денег ))
    Что-то есть в этом неестественное )

  • VeloVelo
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (27)
    VeloVelo-Фото
    Гонщик

    Вот Лэнс как раз громче всех и кричал о своей чистоте и невинности.
    Именно ЭТО ему многие и не могут простить.
  • VeloVelo
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Не верю в чистоту и сегодняшнего спорта.
    Как может быть чист спорт, если в целом, в жизни вне спорта вся та же фигня -
    БАДы,  нюхают, колятся и врут напропалую элиты всех мастей и уровней. 

  • Meridale
    Доктор Франк Заль о потенциаль ... (16)
    Meridale-Фото

    В этой истории меня умиляет не новый продукт(кстати, натуральный продукт, никакой химии) ), а компактный пелетон непуганных идиотов - напрямую обратится в компанию... после череды допинг скандалов за последние 15 лет и текущей системе контроля. Ну отправьте жену с запросом, или лучше тёщу или бабушку. Нет - я профи-гонец с Протура, не подлетесь ли субстрактом...
    Ну и пионер Заль в обычных европейских традициях всех заложил) 

  • Гонщик
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (27)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Цитата: RVL
    Как технически так и фактически, что лэнс, что Ян, и иже с ними, два очень напуганных , загнанных, отвергнутых человека...им стыдно за свои поступки...ни один из них не выкатывает яйца с гордостью...

    У Армстронга в шапке аккаунта Стравы написано что он отец пятерых детей и... Семикратный обладатель желтой майки Тур де Франс. И дома в Аспене у него есть целая комната, где все эти семь желтых маек висят на стене за стеклом в рамках.
    Так что "выкатывает" еще как и не рефлексирует абсолютно. (И правильно делает)).Не надо из него лепить того,кем он не являлся никогда и не является.
    Именно так , величайший и им и останется , ибо никто ни на каком допе не сможет повторить его достижение, человек легенда , победивший серьёзное онко заболевание .



    Цитата: RVL
    И у ульриха, и у других гонщиков... И у болел..и у оргов в том числе...они ему так и сказали- ты обманом взял, вор- лишён значит всех))
    Кто громче всех кричит , те и есть настоящее ворьё , лишалка у них не выросла 
    Цитата: RVL
    А что ему остаётся?)) Музей ворованных маек...
    Это к Поге , одну маечку у Роглича украл , к гадалке не ходи .

  • Серафим
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (7)
    Серафим-Фото

    Было же время, команды назывались нормально, в одно-два слова. Откуда куча команд, название которых и учить не хочется, потому-что в следующем году опять будет по другому.

  • collega2011
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (27)
    collega2011-Фото

    И болелы и орги хотели зрелищ--и ониих получали.Насчет обмана...ну это просто смешно..белых и пушистых никогдане было и не может быть априори--потомучто человек существо греховное и имеет свой срок существования.Ульрих,Пантани,Лэнс--ату и хату ?? А остальные что ??,..Белые и пушистые??

  • Earl57
    Ремко Эвенепул о секретном рец ... (14)
    Earl57-Фото

    Еще видео про Хроно наций-2023. Как у французов проходит "первенство водокачки"

    https://www.youtube.com/watch?v=mo59fhcz6hI

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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