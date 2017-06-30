Карлос Састре о Рогличе, Погачаре, Вингегоре, Сеппе Куссе и своей победе на Тур де Франс-2008

Карлос Састре: «Погачар выступает эффектно, но, возможно, слишком много атакует»

Карлос Састре (Carlos Sastre), победитель Тур де Франс-2008. Впервые на подиум французского Гранд-тура Карлос Састре поднялся в 2006, когда занял 3-е место.

В 2008 году он выиграл Тур де Франс, атаковав на 17-м этапе у подножия Альп д’Юэз, где перехватил жёлтую майку у своего товарища по команде CSC Фрэнка Шлека, а в 53-км разделке на 20-м этапе Састре занял 10-е место и удержал лидерство. В генеральной классификации Карлос Састре на 1 минуту 5 секунд опередил Кэдела Эванса, на 1:20 Бернхарда Кёля, после дисквалификации которого третье место перешло Денису Меньшову, уступавшему Састре 2 минуты 10 секунд.

Карлос Састре становился призёром Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, выиграл этапы Тур де Франс и Вуэльты, становился горным королём Тур де Франс и Вуэльты, завершил карьеру профессионального велогонщика в 2011 году, а сейчас живёт спокойной жизнью в Авиле, владеет небольшим магазином велосипедов и наблюдает за современным велоспортом со стороны.

В интервью испанскому изданию Flashscore.es Карлос Састре поделился впечатлением от выступления новых звёзд пелотона.

Screen video @Tour de France/Throwback Tour de France-2008

- Карлос, вы выиграли Тур де Франс в 2008 году, а чем занимаетесь в 2023?

- Стараюсь, насколько возможно, наслаждаться жизнью. У меня небольшой магазин велосипедов в Авиле (Avila), в часе езды от Мадрида. Здесь я прожил почти всю свою жизнь, и мои родители отсюда родом. У меня спокойная жизнь, испытываю радость от каждой поездки на велосипеде.

- Вы, пожалуй, самый малоизвестный победитель Тур де Франс. Как чувствуете себя в этой роли?

- Своими достижениями я доволен, поэтому мне совершенно безразлично, много обо мне говорят или нет. Я живу настоящим и смотрю в будущее. Прошлое приятно вспомнить, но я им не живу. Да, я выиграл Тур в 2008, но это только воспоминание и ничего больше.

- Как думаете, почему о вас говорят меньше, чем о других?

- Я всегда много работал, а большую частью карьеры помогал другим гонщикам, например, Тайлеру Хэмильтону или Ивану Бассо. Если вспоминать историю моих участий в Тур де Франс, то в первый раз я занял там 20-е место.Я всегда был скорее скромным и интровертом. Моя семья и окружение всегда были для меня важнее внимания публики. СМИ создают имидж большой звезды. Вне велосипеда я обычный человек и хочу таким оставаться. Возможно, поэтому обо мне не так часто писали в СМИ, в отличие от других победителей Тура.

- Какие факторы сыграли самую важную роль в вашей победе на Тур де Франс-2008?

- Когда у меня появилась возможность, я был к ней готов. Перед стартом Тура я прекрасно знал гонку, отлично знал возможности своих соперников. У меня была очень сильная команда, которая поддерживала меня от старта до финиша. Менеджер Бьярне Риис в том году знал, что я готов сделать что-то особенное.

- После атаки на Альп д’Юэз, победы на этапе и жёлтой майки Фрэнк Шлек выглядел немного расстроенным. Появилось ли между вами напряжение после того этапа?

- В команде была хорошая атмосфера. Конечно, Фрэнк и Энди тоже хотели хорошо выступить. Они были очень сильными гонщиками, но в тот момент не были готовы выиграть гонку. Большую часть сезона мы выступали в разных гонках, поэтому они не знали, насколько я силён. Я тренировался с Риисом, и он в первый же день сказал мне, что я готов к борьбе. Поэтому я стартовал под 11-м номером, первым в команде. Конечно, они расстроились, потому что, когда я атаковал на Альп д'Юэз, Фрэнк был в жёлтой майке лидера. Многие сначала негодовали. Но на заключительной разделке Шлек потерял больше четырёх минут. Так что, если бы я не атаковал в тот день, мы могли бы финишировать вторым и третьим в общем зачёте. Мы заслужили победу в гонке, команда достигла цели. Кроме того, все знали, что я атакую у подножия Альп д’Юэз. Риис хотел в тот день выиграть, мне нельзя было ждать до последних двух - трёх километров.

- В чём самая большая разница между чемпионами тогда и сейчас?

- Трудно сравнивать. Погачар и Вингегор - очень молодые. В моё время Гранд-туры выигрывали в 33 года, это почти 10 лет разницы. Сейчас молодые гонщики очень сильные и хорошо подготовленные. Но, я думаю, они слишком много ошибаются во время гонок, потому что им не хватает опыта. Наверное, в этом и есть самая большая разница. Раньше гонка шла спокойнее, мы ждали идеального момента для атаки.

Погачар, например, выступает эффектно, но, возможно, слишком много атакует и впустую тратит силы. Он слишком хочет побеждать. Хотя с точки зрения зрителей его выступления просто великолепны.

- Если сравнить с сегодняшними велогонщиками, на кого вы больше похожи?

- Я бы сравнил себя с Сеппом Куссом. Погачар или Вингегор - гонщики, которые могут выиграть всё. Я таким не был. Кусс - сильный горняк, в то же время неплохо едет разделку, занимает высокие места в общем зачёте. Теперь, когда он выиграл Вуэльту Испании, все говорят, что Вингегор и Роглич ему помогли. Но я с этим не согласен. Это Кусс мучился каждый день, приложил все силы, чтобы пройти горы. И он выиграл Вуэльту. Конечно, двое других его поддерживали, но за последние годы он почти всегда им помогал.

- Примож Роглич будет выступать в немецкой команде Bora - Hansgrohe. Как вы думаете, является ли он претендентом на победу в Тур де Франс-2024?

- Роглич уже несколько раз пытался выиграть Тур. На последней Вуэльте и Джиро он показал, что у него ещё много сил. Ему будет непросто, потому что Погачар и Вингегор - тоже сильные гонщики, которые великолепно готовятся к Туру. Но было бы неплохо, если бы Роглич смог вернуть свою лучшую форму и побороться за победу.