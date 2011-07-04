Арно Де Ли: “Париж - Рубэ и Тур Фландрии — гонки моей мечты”

Арно Де Ли о первых сезонах в профессиональном велоспорте и надеждах на будущее

21-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Арно Де Ли (Arnaud De Lie) испытал в этом сезоне все грани своей профессии - от победы на первой гонке в сезоне, подиума на классике Омлоп Хет Ниусблад, перелома ключицы и грудной кости на «Четырёх днях Дюнкерка» в конце мая до первой в карьере победы в гонке Мирового тура - Гран-при Квебека.

За два года в профессионалах Арно Де Ли одержал 19 побед, в групповой гонке Чемпионата Европы он развёз в финале своего товарища по сборной Ваута ван Арта, который финишировал вторым, а сам Де Ли занял 4-е место.

Арно Де Ли увлёкся велосипедом в 7 лет, начал выступать на маунтинбайке, вдохновлённый примером старшего брата Акселя. Отец Арно - Филипп - фермер, но в молодости был велосипедистом-любителем, и поддержал увлечение сына.

В интервью Cyclingnews Арно Де Ли рассказал о начале своей карьеры и планах на будущее.

Photo (c) Lotto Dstny

Арно Де Ли: «Я хорошо выступал с самого начала, но в раннем возрасте ты не понимаешь, достаточно ли этого, чтобы стать профессионалом. В моём регионе было трудно найти соревнования, потому что все гонки проходят во фламандской части. Если нет очень хороших родителей, которые могут часто возить тебя на гонки, тогда это невозможно. Мне повезло.

Многие гонщики уезжают из дома, но мне только 21 год, и поддержка тоже очень важна. В данный момент мне лучше жить дома, с семьёй. И мне так удобнее, потому что я всех там знаю. Если поеду в Андорру или в другие место, будет гораздо тяжелее. Я предпочитаю жить в моём регионе (прим. VeloLIVE- деревне Лешере (Lescheret) на юге Бастони (Bastogne).

Мне нравится работать на ферме с отцом, но трудно совмещать насыщенные тренировки и хороший сон с фермерской работой. Поэтому теперь иду на ферму только в день отдыха. Если не тренируешься каждый день, не получить хорошего результата. И в жизни фермера то же самое - если не прикладываешь все силы, ничего не получишь. Для меня самая сложная работа - работа отца. Он трудится с 6 утра до 8 вечера. Думаю, это похоже на работу велогонщика.

Иногда, когда мне тяжело, и я немного устаю, а потом вижу своего отца, который каждый день работает, говорю себе: «Продолжай, ты не устал». Не знаю, насколько верное ощущение, но мне кажется, что если ты сын фермера, у тебя есть нечто большее.

В данный момент общие спринты с большой скоростью не для меня. Думаю, идеальный для меня финиш, когда надо спринтовать из-за угла за 200 метров, и, может быть, в небольшой тягун. Поэтому Квебек мне подошёл.

После такого первого сезона в профессионалах, какой был у меня (прим. VeloLIVE - в 2022 году Арно Де Ли одержал 9 побед), хотелось такого же яркого старта следующего сезона. Но во время подготовки давления не было. Я приехал на Омлоп Хет Ниусблад как фаворит, но сам этого не ощущал, не чувствовал давления.

В следующем году будет хороший шанс проехать Тур Фландрии, но выиграть гонку - это совсем другое. Когда участвуешь в крупной гонке, понимаешь, что без опыта не выиграть. В молодом возрасте все детали типа питания ещё не идеально отлажены. Если всё будет абсолютно идеально, получишь дополнительные 5% сил. поедешь лучше. Но я считаю, что самое важное - опыт. Мне больше хочется побеждать на Классиках, чем на этапах гонок.

Гонки мечты? Думаю, это Париж-Рубэ. Но для парня из Валлонии победа на Туре Фландрии будет особенной, потому что только два валлонца в истории выигрывали гонку - Клод Крикельон (Claude Criquelion) и Филипп Жильбер (Philippe Gilbert). Поэтому, или Тур Фландрии, или Париж-Рубэ, не знаю, какая».

В интервью RTBF Арно Де Ли рассказал, что мечтает принять участие в Олимпийских играх в Париже:

«После того, как сломал ключицу на «Четырёх днях Дюнкерка», понял, что карьера легко может оборваться. Поэтому надо всё оптимизировать. Мне не слишком сложно помогать отцу на ферме, но это требует умственных усилий. Как говорил Ремко Эвенепул, в спорте высшего уровня ты выкладываешься на сто процентов с начала и до конца сезона, стараясь получить тот самый маленький дополнительный процент, которые сделает тебя лучше остальных.

Думаю, я сделал шаг вперёд в этой области. Сумел вернуться после падения на пик формы. Я уже настроен готовиться к следующему сезону, в котором будет много возможностей.

Меня притягивает Тур Фландрии, но Вуэльта Испании тоже нравится, потому что этапы там часто завершаются короткими подъёмами. требующими мощности. Но пока рано принимать решение о гонках, надо сначала узнать маршрут. Олимпийские Игры тоже цель. Я бы хотел в них участвовать. Это событие проходит только раз в четыре года, думаю, выступать на Олимпиаде - это что-то невероятное. Надеюсь, буду в хорошей форме, а также надеюсь, что тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут и команда поверят в меня».

Патрик Лефевр, глава команды Soudal Quick Step следил за успехами Арно Де Ли с тех пор, как гонщику исполнилось 16. Но первый профессиональный контракт бельгийский гонщик подписал с командой Lotto Dstny в 2022 году. Хотя Патрик Лефевр, как цитирует его слова Cyclingnews, говорил, что «два года пролетят быстро», и хотел сделать вторую попытку привлечь гонщика в свою команду, Арно Де Ли продлил контракт с Lotto Dstny до конца 2026 года.

Генеральный менеджер команды Lotto Dstny Стефан Эло (Stéphane Heulot) в интервью Het Laatste Nieuws, сказал:

«Я слышал, что Патрик Лефевр прилетел в Арденны, чтобы поговорить с Арно, но семье Де ли этот визит не слишком понравился. Они не любят обращение в стиле: «Я прилечу к вам на вертолёте». Они предпочитают обеими ногами стоять на земле».

Сам Арно де Ли в интервью Cyclingnews так рассказал о продлении контракта с велокомандой Lotto Dstny:

«Я не собирался продлевать, но команда очень хотела, чтобы я остался до 2026 года. Стефан Эло, новый генеральный менеджер, задумал со мной очень интересный проект. Я долго обсуждал всё с ним и моей семьёй. Думаю, для меня это лучший выбор, потому что у нас очень хорошая группа, хорошие товарищи по команде и персонал. К тому же, наверное, я могу быт лидером, в меня верят. Это был логичный выбор».