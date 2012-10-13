VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

Арно Де Ли: «Предпочитаю спринтовать двумя ногами»

 

 

Арно Де Ли (Arnaud De Lie) десятую победу в сезоне одержал в необычном стиле - буквально одной ногой выиграл спринт в гонке “Lotto Famenne Ardenne Classic”.

 

21-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny был вынужден докрутить педали одной ногой, так как за 50 м до финиша у него сломался шип на правой велотуфле. Однако, так как Арно Де Ли начал спринт заранее и сразу создал большой просвет, он успел первым пересечь финиш, даже педалируя одной ногой, а затем мощным рывком бросив велосипед на финишную черту. Арно Де Ли опередил в спринте 24-летнего австралийского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Кейдена Гровса и 30-летнего французского гонщика команды Soudal Quick Step Флориана Сенешаля.

 

Кристоф Лапорт, который на “Famenne Ardenne”-2023 дебютировал в майке чемпиона Европы, финишировал 4-м.

 

Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

 

Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

 

Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

 

Арно Де Ли: «Предпочитаю спринтовать двумя ногами, но у меня сломался шип, я потерял педаль. К счастью, смог выиграть, иначе бы очень расстроился, если бы потерял гонку.

 

Повезло, что шип сломался за 50 метров, а не за сто. Я немного запаниковал, потому что ещё и цепь соскочила. К счастью, я смог быстро переключиться на большую звезду и выиграл перед своими зрителями. Такое происшествие делает победу особенной, но я к тому же выиграл у сильных соперников. В прошлом году я упал здесь на последнем повороте и финишировал 15-м. Интересно, что у меня здесь получится на следующий год».

 

У Арно Де Ли  в этом году есть шанс добавить ещё несколько побед. До конца сезона 2023 года он стартует  на однодневных гонках Binche - Chimay - Binche, Paris - Bourges и Paris - Tours, а также на многодневной гонке  Gree-Tour of Guangxi-2023.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Арно Де Ли Arnaud De Lie Lotto Famenne Ardenne Classic

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. DIM

    Сегодня, 00:10 | Регистрация: 13.10.2012

    Одной левой)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

2 октября 2023

Coppa Bernocchi

3 октября 2023

Tre Valli Varesine

5 октября 2023

Gran Piemonte

7 октября 2023

Il Lombardia

8 октября 2023

Paris - Tours

8 - 15 октября 2023

Presidential Cycling Tour of Turkiye

11 октября 2023

Giro del Veneto

12 - 17 октября 2023

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • VeloVelo
    Tour de Vendee-2023. Результат ... (3)
    VeloVelo-Фото

    без женщины мужик высот никогда не возьмёт, это априори.

     

    100%

  • DIM
    Арно Де Ли одной ногой выиграл ... (1)
    DIM-Фото

    Одной левой)

  • vadi
    Примож Роглич подтвердил, что ... (41)
    vadi-Фото
    Не должен. Но очень вероятно. Попробуйте вспомнить хоть одного велогонщика за 30, сменившего команду и не потерявшего в результатах
  • velodoctor
    Примож Роглич подтвердил, что ... (41)
    velodoctor-Фото
    Да куда бы они не разбрелись, это хорошо) Главное не в одной команде. Хотя я бы хотел Роглича в Инеос видеть, мне кажется там для него максимально благоприятные условия бы были.
  • MVDP
    Famenne Ardenne Classic-2023. ... (1)
    MVDP-Фото

    У де Ли метров за 30 до финиша выстегнулась правая нога из педали. Докрутил одной ногой, причем в подъем. Вот уж действительно "победа одной левой".

    https://youtu.be/hwBa_B2pcb8?feature=shared&t=35

  • s75
    Примож Роглич — трёхкратный по ... (8)
    s75-Фото
    Надеюсь - не Инеос. Вот в Боре отличная компания может подсобраться - Джей, Власов, Уйтдебрукс, Роглич и лейтенант Данни без особых шансов. Из них трое первых имеют в 2024 последний год действующего контракта. Ну а Инеос - они имеют шанс получить "за так" то, что Лефевр не желал отдавать ни за какие деньги.
  • BlAr
    Тур Хорватии-2023. Этап 6 (1)
    BlAr-Фото

    Нетривиальный финал гонки с эффектным падением победителя ГК на финишной прямой. Победи Кристофф (или Хайтер, как его именует Кондрашов) - взял бы ГК.

    Заодно комментатор напомнил ряд любопытных фактов, в том числе связанных с братьями Саймоном и Адамом Яцами.

  • Серафим
    Примож Роглич подтвердил, что ... (41)
    Серафим-Фото
    Да, жаль, что не Бахрейн. Хотя Бора пожалуй, наилучший вариант после арабов. Будет, наконец, действительно сильнейший генеральщик, а то все генеральщики Боры - это околоподиумные бродяги. Ну хорошие ребята, но не орлы. И Власова это касается.
    Зато помощников хороших - сколько хочешь.
  • RVL
    Tour de Vendee-2023. Результат ... (3)
    RVL-Фото

    Хорошую нарезку Евроспорт посвятил...

    И на словакском

    "Спасибо Петер "

  • motte
    Tour de Vendee-2023. Результат ... (3)
    motte-Фото

    Дааа, Петя, многое было услышано о тебе...ох, Пётр, без женщины мужик высот никогда не возьмёт, это априори.

    Спасибо за твою крутизну и брутальность и твои шоу в велоспорте, Легенда, однако.

    Вот и 13 лет слетело, как ты в 2010 гонялся с Бассо и нибали за сжиженный газ (ликвигаз).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 октября

Jose Herrada (Cofidis)

Wout Poels (Bahrain Victorious)

Jonathan Milan (Bahrain Victorious)

Jacob Eriksson (Tudor Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (7)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)