Арно Де Ли одной ногой выиграл классику “Lotto Famenne Ardenne”-2023

Арно Де Ли: «Предпочитаю спринтовать двумя ногами»

Арно Де Ли (Arnaud De Lie) десятую победу в сезоне одержал в необычном стиле - буквально одной ногой выиграл спринт в гонке “Lotto Famenne Ardenne Classic”.

21-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny был вынужден докрутить педали одной ногой, так как за 50 м до финиша у него сломался шип на правой велотуфле. Однако, так как Арно Де Ли начал спринт заранее и сразу создал большой просвет, он успел первым пересечь финиш, даже педалируя одной ногой, а затем мощным рывком бросив велосипед на финишную черту. Арно Де Ли опередил в спринте 24-летнего австралийского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Кейдена Гровса и 30-летнего французского гонщика команды Soudal Quick Step Флориана Сенешаля.

Кристоф Лапорт, который на “Famenne Ardenne”-2023 дебютировал в майке чемпиона Европы, финишировал 4-м.

Арно Де Ли: «Предпочитаю спринтовать двумя ногами, но у меня сломался шип, я потерял педаль. К счастью, смог выиграть, иначе бы очень расстроился, если бы потерял гонку.

Повезло, что шип сломался за 50 метров, а не за сто. Я немного запаниковал, потому что ещё и цепь соскочила. К счастью, я смог быстро переключиться на большую звезду и выиграл перед своими зрителями. Такое происшествие делает победу особенной, но я к тому же выиграл у сильных соперников. В прошлом году я упал здесь на последнем повороте и финишировал 15-м. Интересно, что у меня здесь получится на следующий год».

У Арно Де Ли в этом году есть шанс добавить ещё несколько побед. До конца сезона 2023 года он стартует на однодневных гонках Binche - Chimay - Binche, Paris - Bourges и Paris - Tours, а также на многодневной гонке Gree-Tour of Guangxi-2023.