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Алексей Луценко выигрывает «Тур Турции»-2023

Алексей Луценко выигрывает «Тур Турции»-2023

 



Команда Astana Qazaqstan Team успешно завершила свою миссию на «Президентском Туре Турции», одержав победу в генеральной классификации многодневки. После того, как он перехватил майку лидера на третьем этапе на вершине горы Бабадаг, чемпион Казахстана Алексей Луценко сумел защитить ее на протяжении следующих пяти дней, добившись красивого триумфа в историческом центре Стамбула.

 

Алексей Луценко выигрывает «Тур Турции»-2023

Photo credit: @SprintCycling

 

 

«Я очень рад одержать эту победу! Было непросто защищать майку на протяжении практически всей недели, но рядом со мной была великолепная команда, и с этими ребятами все стало возможным. Этап до Бабадага был по-настоящему брутальным, и я очень счастлив и горд тем, что стал там победителем. Затем, на протяжении следующих дней вместе с командой мы делали все возможное, чтобы защитить лидерство и одержать эту победу.

 

Это самое прекрасное завершение сезона и для команды, и для меня. Здорово закончить тяжелый сезон таким успехом. Несколько лет назад я уже был близок к победе здесь, в Турции, но финишировал вторым. Приезжая сюда в этот раз, я был мотивирован добиться большего, я был сфокусирован на результате, мне удалось набрать отличную форму к Азиатским Играм и после них. И, в итоге, вместе с моими товарищами по команде мы смогли победить», - сказал Алексей Луценко.

 

«Думаю, что это очень красивое завершение сезона для нашей команды. Календарь, который мы разработали для Алексея, отлично сработал. Он не смог достичь поставленных целей в начале сезона из-за болезней и других факторов, но сейчас он сумел выйти на пик формы и выступить на самом высоком уровне и на Азиатских Играх, и здесь, на «Туре Турции».

 

Также, вместе с этой победой Казахстан заработал важные очки в олимпийском рейтинге, завоевав две из четырех лицензий для участия в Олимпийских Играх в Париже. Это было важно для нас, и мы довольны результатом. Конечно, ничего из этого не было бы возможно без наших партнеров, особенно «Самрук-Казына» и фонда поддержки спорта «SportQory»», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Также, Харольд Техада, который стал третьим на вершине Бабадаг, сумел сохранить свое третье место до самого конца, завоевав свое первое призовое место в профессиональной карьере.

 

На заключительном этапе в Стамбуле спринтер Astana Qazaqstan Team Кейс Бол вновь занял призовое место, финишировав вторым в массовом спринте. Для Бола этот результат стал четвертым подиумом на «Туре Турции» в этом году.

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Qazaqstan Team Тур Турции-2023

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 8.07.2017

    Радуемся победе Алексея и команды Астаны

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики

  2. vova-55

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 20.05.2018

    Молодец Алексей! 

    Астана несколько реабилитирвалссь.

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Комментарии

  • JetRevel
    Veneto Classic-2023. Результат ... (3)
    JetRevel-Фото
    У нас сезон ещё в разгаре, хотя сегодня был первый прохладный день, приезжайте в Венето,списуйтесь в Ватсап с группами,заезжаем каждое воскресенье из Одерцо до Лаго Санта Кроче,едем группой 10-15 человек в сопровождении двух машин.И таких групп очень много,люди от 15 до 55 тем в зависимости от участников
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (77)
    s75-Фото
    Йоонас Хенттала (Novo Nordisk) также завершает карьеру

    Мануэле Боаро (Астана) объявил о завершении карьеры.
  • vova-55
    Тур Турции-2023. Этап 8 (6)
    vova-55-Фото
    Треье место в генерале тоже за Астаной.
    Так зовут гонца.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (36)
    Серафим-Фото

    Сдается мне, что это была чистая ирония, тщательно скрываемая автором комментария.

    Я бы сказал, ирония, как средство провокации.

  • vova-55
    Тур Турции-2023. Этап 8 (6)
    vova-55-Фото

    Прочтение фамилии может иметь варианты.

  • vova-55
    Тур Турции-2023. Этап 8 (6)
    vova-55-Фото
    Третье место в генерале (тоже за Астаной).
  • vova-55
    Алексей Луценко выигрывает «Ту ... (2)
    vova-55-Фото

    Молодец Алексей! 

    Астана несколько реабилитирвалссь.

  • Yuriy 17
    Алексей Луценко выигрывает «Ту ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Радуемся победе Алексея и команды Астаны

  • RVL
    Chrono des Nations-2023. Резул ... (2)
    RVL-Фото

    Помню эта гонка была последней в сезоне, тут на ресурсе, и её результат висел на сайте чуть ли не до весны, с именем Василия Кириенко.

    Вася 2 раза выигрывал...в 15 и 16 году.

  • Earl57
    Chrono des Nations-2023. Резул ... (2)
    Earl57-Фото

    Ремко на первой отсечке проигрывал 10 с., на второй 17 с. Было видно что он идет тяжелее чем Тарлинг. Под конец на морально-волевых отыграл несколько секунд. Но его прославленной аэродинамичности не было совсем. Ритм рваный, с заметным усилием, а потом еще и раскачиваться корпусом стал. Не зашла эта гонка у Ремки. А Тарлинг просто летел по трассе. Казалось что он вообще усилий не прикладывает.

    У юниоров второе место занял 17-летний Финлей Тарлинг, младший братишка. 17 лет ему исполнилось всего две недели назад. Проиграл первому месту 2 сек.

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