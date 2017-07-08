Алексей Луценко выигрывает «Тур Турции»-2023





Команда Astana Qazaqstan Team успешно завершила свою миссию на «Президентском Туре Турции», одержав победу в генеральной классификации многодневки. После того, как он перехватил майку лидера на третьем этапе на вершине горы Бабадаг, чемпион Казахстана Алексей Луценко сумел защитить ее на протяжении следующих пяти дней, добившись красивого триумфа в историческом центре Стамбула.

Photo credit: @SprintCycling

«Я очень рад одержать эту победу! Было непросто защищать майку на протяжении практически всей недели, но рядом со мной была великолепная команда, и с этими ребятами все стало возможным. Этап до Бабадага был по-настоящему брутальным, и я очень счастлив и горд тем, что стал там победителем. Затем, на протяжении следующих дней вместе с командой мы делали все возможное, чтобы защитить лидерство и одержать эту победу.

Это самое прекрасное завершение сезона и для команды, и для меня. Здорово закончить тяжелый сезон таким успехом. Несколько лет назад я уже был близок к победе здесь, в Турции, но финишировал вторым. Приезжая сюда в этот раз, я был мотивирован добиться большего, я был сфокусирован на результате, мне удалось набрать отличную форму к Азиатским Играм и после них. И, в итоге, вместе с моими товарищами по команде мы смогли победить», - сказал Алексей Луценко.

«Думаю, что это очень красивое завершение сезона для нашей команды. Календарь, который мы разработали для Алексея, отлично сработал. Он не смог достичь поставленных целей в начале сезона из-за болезней и других факторов, но сейчас он сумел выйти на пик формы и выступить на самом высоком уровне и на Азиатских Играх, и здесь, на «Туре Турции».

Также, вместе с этой победой Казахстан заработал важные очки в олимпийском рейтинге, завоевав две из четырех лицензий для участия в Олимпийских Играх в Париже. Это было важно для нас, и мы довольны результатом. Конечно, ничего из этого не было бы возможно без наших партнеров, особенно «Самрук-Казына» и фонда поддержки спорта «SportQory»», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Также, Харольд Техада, который стал третьим на вершине Бабадаг, сумел сохранить свое третье место до самого конца, завоевав свое первое призовое место в профессиональной карьере.

На заключительном этапе в Стамбуле спринтер Astana Qazaqstan Team Кейс Бол вновь занял призовое место, финишировав вторым в массовом спринте. Для Бола этот результат стал четвертым подиумом на «Туре Турции» в этом году.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team