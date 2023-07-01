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Матье ван дер Пул - самый атакующий гонщик 12 этапа Тур де Франс-2023

Матье ван дер Пул: «Я не в лучшей форме»

 

 

Матье ван дер Пул по итогам 12 этапа Тур де Франс-2023 получил приз самого атакующего гонщика. 28-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck постоянно был на острие атак и отобрался в группу из 15 гонщиков, составивших через 80 км после старта отрыв дня.

 

Матье ван дер Пул атаковал на спуске с Андреем Амадором (EF Education EasyPost), а затем ускорился в одиночку на предпоследнем подъёме дня. Однако на финальном подъёме его догнали, а за 30 км до финиша он уже не смог поддерживать темп отрыва. За два километра до финиша его догнал пелотон.  Матье ван дер Пул рассказал, что пытался использовать последний шанс на этой неделе побороться за этап.

 

Матье ван дер Пул - самый атакующий гонщик 12 этапа Тур де Франс-2023

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

 

Матье ван дер Пул - самый атакующий гонщик 12 этапа Тур де Франс-2023

Матье ван дер Пул - самый атакующий гонщик 12 этапа Тур де Франс-2023

Матье ван дер Пул - самый атакующий гонщик 12 этапа Тур де Франс-2023

 

Матье ван дер Пул: «Я не в лучшей форме. Даже когда в прошлые дни чувствовал себя лучше, всё равно шёл на пределе. Сегодня выложился полностью, потому что это был мой последний шанс на этой неделе. Но реальность такова, что я не готов выступать так, как необходимо для победы.

 

Я пробовал уехать в одиночку, но на последнем подъёме сил не осталось. Думал, что восстановился достаточно, но сегодня гонка была безумной. Надо быть на  пике формы, чтобы выиграть такой этап как этот. Надеюсь, что форма улучшится в следующие дни, посмотрим, смогу ли снова попытаться. Моя цель остаётся прежней - выиграть этап».

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Rabbit
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (9)
    Rabbit-Фото

    проясните, что подразумевается под "колхоз" ? :)

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    VeloVelo-Фото

    Опять реформаторы ТДФ подтянулись.
    Эта тема всплывает каждый год уже 100 лет.

     

    Да, конечно, не совершенен Тур, но, разве, вообще, есть где-то совершенство?


    Не забывайте, что Тур держится на спонсорах. На тех, кто даёт деньги.

    На Туре каждая победа на этапе - это деньги.


    Пока генералы едут на общий зачет (а это Большие деньги, но, генералы должны где-то отыхать)
    нужно каждый этап устраивать шоу, на котором те, кто вложился в другие (негенеральные) команды получили свой выхлоп.

     

    Зрителям неискушенным нужно, чтобы всё время был драйв, одному только горные финиши подавай, другому - чтоб генералы зарубались на каждом этапе.

     

    Но, это так не работает. ГТ - это единый, сложный организм.
    Здесь есть гонщики разных специализаций - спринтеры, панчеры, гоняки, раздельщики, генеральщики.


    И за каждым из них стоит спонсор, который вложил в них свои деньги и надежду эти деньги окупить.

     

    Для справки:
    Кто лучший велогонщик? Горняк? Спринтер? Панчер? Раздельщик?
    Для этого и был создан Тур - чтобы определить Лучшего в своей специальности.
    Поэтому и этапы орги стараются сделать разнообразными.

     

    А "генеральная классификация" создавалась для того, чтобы выявить самого универсального гонца, того, кто, независимо от специализации, быстрее всех (минимально затраченное время) приедет из точки "А" в точку "Б".

     

    Но, если что-то реформировать нужно обязательно, то вот, предлагаю еще такой вариант: ))

    Каждый гонщик едет один и только за себя (без команд совсем, или 1 грегори). 
    Участвуют гонщики всех специализаций. У каждого есть свой спонсор. 
    Независимо от гандикапа предыдущих этапов, на каждом новом этапе все стартуют вместе.

    По завершению Тура, время прохождения всех этапов каждого из гонщиков суммируется и определяется лучший в ГК.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото

    погуглил то о чем упоминал, вероятно всплыл в памяти 2000, все-таки видимо Мапеи что выиграла 4 спринта 3 разными гонцами, включая Шамз Елизе, и на Вуэльте еще три спринта двумя другими гонцами

     

    сейчас себе с трудом представляю чтобы в одной команде могло ужиться столько сильных спринтеров

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото
    Фестина, откровенно говоря, запомнилась горными подвигами Виранка, со спринтом их не ассоциирую

    И чувством несправедливости, "как так, парень в одну калитку лучший в горах на финишах и промежуточных, а в генерале 8 минут без шансов, надо что-то менять", очень переживал за него в 97-м, мол де Пантани и Виранк выигрывают в горах а отрыв растет. Казалось что система а-ля f1 честнее.

    То впечатление всплыло когда увидел сегодняшние рассуждения о том что надо в фаворе держать тех кто активничает а не ездит по колесам в группе, потому и вклинился. Вот, мысль закольцевалась :)
  • error
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    error-Фото
    может спринтерский Saeco или чопроная Festina? других вармантов мегапоезда в памяти не имею...
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото

    error, точно нет, кто-то из южной европы, но прекрасно помню (ну а как еще я могу помнить свои первые Туры в конце прошлого века - во всем великолепии но без деталей)

     

    и для них приехать на Тур и выиграть три (или больше) спринта тремя разными гонщиками было нормой

     

    вообще первое что пришло в голову это Mapei но потом подумал что Тонков все-таки горняк и одернул себя, если кто-то освежит мои детские воспоминания и поправит - буду очень признателен :)

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: Lucas
    Генерал давно уже надо давать тем, кто не "просидел" среди пелотона до конца гонки, а выиграл большее число этапов, - тогда они хоть шевелиться будут.
    О чём думают французы).
    Тогда никакие отрывы практически никогда не выиграют, а будет на гонке 2-3 команды-доминатора, и будут соревноваться кто больше у лидеров отберёт побед. Опять же спринтеров куда? По этой формуле Филипсен безоговорочный победитель ТДФ? Бред.
  • error
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    error-Фото
    про поезд из 9 гонцов... это вы наверное про US-Postal или про HTC-Columbia... Banesto, если мне не изменяет память, не была такой пионерской... там были личности...
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото
    люди две трети этапов просто не едут а докатывают, чтобы в Париже попытаться выиграть пару дюймов на фотофинише

    при всем уважении к спринтерам и к тому как выглядит вообще пирамида велоспорта (а внизу сотни тысяч любителей которые ездят однодневные фондо в основном на равнинах - там просто больше людей живет) - это по меньшей мере странное мероприятие, хуже этого выглядят только перфомансы а-ля "гороховая майка заезжает на Альп д Юэз в отвале" (как в прошлом году

    Банесто если мне не изменяет память в свое время выстраивала поезд из 9 человек и везла на финиш - красиво и зрелищно но что тут от трехнедельной многодневки?
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (23)
    ittrainbow-Фото
    про отрывы херню сморозил не в ту таблицу посмотрел

    но суть не сильно меняется

    горняки на спринте хотя бы немного работают, стараются вверху держаться чтобы в замес не попасть а спринтеры, особенно их развозчики, едут потому что на автобусе нельзя и придется крутить по горам

    глянуть в конец генерала там что ни Юэн то Мерков с Баухаусом, едут и надеются что не будет технических после которых будет тяжело группетто догонять

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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