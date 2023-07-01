Матье ван дер Пул - самый атакующий гонщик 12 этапа Тур де Франс-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:59
Матье ван дер Пул: «Я не в лучшей форме»
Матье ван дер Пул по итогам 12 этапа Тур де Франс-2023 получил приз самого атакующего гонщика. 28-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck постоянно был на острие атак и отобрался в группу из 15 гонщиков, составивших через 80 км после старта отрыв дня.
Матье ван дер Пул атаковал на спуске с Андреем Амадором (EF Education EasyPost), а затем ускорился в одиночку на предпоследнем подъёме дня. Однако на финальном подъёме его догнали, а за 30 км до финиша он уже не смог поддерживать темп отрыва. За два километра до финиша его догнал пелотон. Матье ван дер Пул рассказал, что пытался использовать последний шанс на этой неделе побороться за этап.
Photo © A.S.O. / Charly Lopez
Матье ван дер Пул: «Я не в лучшей форме. Даже когда в прошлые дни чувствовал себя лучше, всё равно шёл на пределе. Сегодня выложился полностью, потому что это был мой последний шанс на этой неделе. Но реальность такова, что я не готов выступать так, как необходимо для победы.
Я пробовал уехать в одиночку, но на последнем подъёме сил не осталось. Думал, что восстановился достаточно, но сегодня гонка была безумной. Надо быть на пике формы, чтобы выиграть такой этап как этот. Надеюсь, что форма улучшится в следующие дни, посмотрим, смогу ли снова попытаться. Моя цель остаётся прежней - выиграть этап».
Результаты 12 этапа Тур де Франс-2023
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